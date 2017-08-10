当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 火影忍者ol仲夏狂欢新时装夏装雏田活动预览

火影忍者ol仲夏狂欢新时装夏装雏田活动预览

时间: 2017-08-10 11:14 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：火影忍者ol夏日派对活动,火影忍者ol夏装雏田兑换,夏日派对勋章奖励活动 火影忍者ol夏日派对活动究竟是谁套路了谁 相信各位火影忍者ol玩家在经历上周一波集字狂潮活动之后，大部分已经倾家荡产了。不得不说为了精粹都是蛮拼的。甚至于个别字已经私下交易起来了。可见活动之黑啊。 然而这周火影忍者ol又开启。。。

火影忍者ol夏装雏田活动,火影忍者ol盛夏戏水新时装,火影忍者ol仲夏狂欢活动 本文来自进入日本网

火影忍者ol仲夏狂欢新时装夏装雏田活动预览

本文来自进入日本网

大家还记得上次爆料的夏日泳装吗?本周终于要更新了，这一次为大家带来详细的内容看点，一起来看看吧： 进入日本，www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

一、盛夏戏水新时装清凉来袭

本文来自进入日本网

关于新时装，上次只是爆料了水主跟雷主还有火主的外观，今天再给大家看看风主和土主，是不是觉得不错呢? 本文来自进入日本网

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

随着年龄的增长，风主的身材越发厉害了呢! 进入日本，www.wokou.net.cn

不同于蓝蓝的清纯可爱，小舞依然是这么的诱人性感。

copyright 进入日本

泳装配合完美的身材，长发飘飘神态妖娆，再打上一支漂亮的遮阳伞。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

这就是火影世界里一道最时尚靓丽的风景。

本文来自进入日本网

想来，是让小黑、瞳瞳都心动不已的吧。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

土主还是那样的风格。 内容来自进入日本

内容来自进入日本

copyright 进入日本

健硕的肌肉，阳光的笑容。 进入日本，www.wokou.net.cn

手持一座沙子城堡，让稳重的岩岩也显露出了一份童真。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

不过，派对里，小黑和瞳瞳都在工作，岩岩这样玩沙子真的可以么?

copyright 进入日本

另外，新时装是有站街动作的哦!比如火主，就一直在吃串，哈哈。 本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

二、仲夏狂欢，四周嗨翻天 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

仲夏狂欢是一个持续4周，每周内容不同的系列活动。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

小伙伴们可以通过完成各种不同的任务，免费兑换到新忍者雏田[夏装]、新时装盛夏戏水、封印、通灵等丰富奖励。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

每一周获得积分及各种奖励的方式都不太相同。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

比如第一周，就是需要完成助战系统相关任务，来获得积分，同时可获得铃铛、点券、手札等奖励。 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

这里要提醒下各位小伙伴。

本文来自进入日本网

新时装名为盛夏戏水。这里推荐小伙伴们先不要着急用积分兑换它。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

因为第二周的夏日聚会活动中会赠送新时装。

copyright 进入日本

小伙伴们可以等第二周过后再考虑，万一有事错过了活动，时装碎片不够合成，这时再用积分兑换。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

只要积极参与夏日祭活动，就可以免费得到各种奖励哦!

本文来自进入日本网

三、夏装雏田火辣登场

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

下面我们来看看她的具体技能吧。 copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本，www.wokou.net.cn

奥义，进场冷却1回合，冷却时间2回合，驱散选定敌人附带封穴，4体伤害，查克拉消耗20点。夏装雏田也同样拥有追打减速奥义冷却的机制，可以每回合奥义。每回合多体伤害带驱散的奥义，这情况小懒直接就会想到泳装手鞠呢。

内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

与手鞠奥义进行下对比，多了封穴效果，少了些目标。不过现在因为各种鲨鱼、团藏的存在，带分身的阵容已经没有那么多了，毕竟死分身会让鲨鱼、团藏这类忍者恢复大量生命和查克拉。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

如果对方是无分身的阵容，那么雏田这奥义就完全不输手鞠了哦，毕竟还能驱散后直接封穴呢，不用追打控也可以打断技能。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

普攻大概率起手，造成击退。中等偏上水平的普攻。大概率起手本身就不错，击退可以伤害到后排，算是几个起手中最好的了，而且，雏田本身可以追打击退。 copyright 进入日本

追打，造成封穴，同时减速奥义冷却1回合。雏田的奥义冷却本身只有2回合，追打减少1回合的话就可以每回合奥义了!而且追打减少冷却的同时还可以封穴，小懒感觉，这算是一个非常不错的追打技能了哦~ 进入日本网（www.wokou.net.cn）

被动，小队内每个男性忍者为雏田增加20%的抗性和防御。这个增幅比例算是非常高啦!一个男性就是20%，随便搭配估计也能有60%防御抗性加成了，这就和大蛇丸助战结界效果相同了!而且，这样的加成是不可驱散的，会让雏田非常肉。此技能和泳装手鞠的护花使者被动完全一致，相信有泳装手鞠的小伙伴可以直接体会到此技能的效果。

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

结界，白眼，效果为增加己方阵营秘传忍者20%暴击率!一般提升体忍的结界比较常见，提升防御抗性的也有少部分，提升暴击的还是第一个呀!在这个暴击伤害非常恐怖的年代，暴击率的提升收益是很高的。小伙伴们可以联想一下须佐佐助的异变奥义。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

总结：夏日雏田感觉上来说，和泳装手鞠有很多相似之处。多体附带驱散的奥义，追打减少奥义冷却，可达到每回合奥义的效果。手鞠可以获得不可驱散的防御抗性加成，雏田也可以。手鞠追打有目盲，雏田奥义和追打有封穴。相比而言，雏田多了个暴击率结界，多了个大概率普攻，少了个体忍养成，少了个奥义高连击。个人感觉，对比泳装手鞠，夏日雏田也只算是略逊一筹了，定位完全可以放1号位。要知道，夏装雏田可是参与活动就可以免费兑换到的哦!这实力可是超过身价太多啦! copyright 进入日本

四、新玩法-仙界竞技场 进入日本网（www.wokou.net.cn）

没错，这是一个新的玩法——仙界竞技场! 进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

顾名思义，就是仙界和竞技场的结合。同样是在战场中击杀敌对阵营成员，不过是属性平衡只看先攻的打法。

进入日本，www.wokou.net.cn

要知道，仙界是杀得快才能得分多。但是在竞技场战斗体系下，太多的强势阵容都是很能磨的哦!要是一味追求效率阵容，可是非常容易翻车呀!而同样的，，如果是一直用那种竞技场胜率高但耗时很长的阵容，可能战场结束也打不了几次呢!这就需要小伙伴们自行研究，取舍了。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

仙界竞技场目前会在每周六下午开启一次，替换原周六仙界场次。 copyright 进入日本

此模式主要用于帮助小伙伴们快速补充日之印，其中的特殊奖励会转化为日之印，所以会有大量日之印产出。而对于已经完成日之印收集的小伙伴来说，这也是一个娱乐性较高的减负活动，非常有意思。

本文来自进入日本网

五、新玩法-忍界乱斗。

copyright 进入日本

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

每周三两场，周六两场。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

这是给未报名忍战，无法参加忍战，或者未晋级第二轮的小伙伴准备的。

内容来自进入日本

有组织，但无法参与正式忍战的小伙伴可以在本服忍战处报名参与。 内容来自进入日本

比赛规则基本与本服忍战一致。 进入日本，www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

战场获胜可以获得700组织功勋、40组织贡献、40组织资金。战场失败可以获得490组织功勋、28组织贡献、28组织资金，每多赢下一个战场，额外获得10%的奖励。 进入日本，www.wokou.net.cn

小伙伴们可以看到，进入战场后，左上角有一个竞选按钮。 进入日本，www.wokou.net.cn

点击这里的申请，可以竞选指挥官，同期竞选的玩家，战力最高者成为指挥官。 copyright 进入日本

指挥官可以调整战场中玩家的站位，但不能踢出玩家。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

获胜战场的指挥官会额外获得基础奖励的30%，失败战场的指挥官会额外损失基础奖励的20%。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

这么多的新玩法以及福利活动，各位是不是已经期待更新了呢?不要着急，本周的更新活动会一直持续四周哦，而且每周的活动还都不同。一定会大饱口福的。

copyright 进入日本

最后祝大家游戏玩的开心!

copyright 进入日本

更多精彩尽在40407火影忍者ol专区：

内容来自进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。