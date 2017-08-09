当前位置：进入日本-> 游戏-> 网络游戏-> 火影忍者ol夏日派对活动究竟是谁套路了谁

火影忍者ol夏日派对活动究竟是谁套路了谁

时间: 2017-08-09 17:32 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：业界“有生之年”《最终幻想15》(下简称FF15)最近终于公布了游戏发售日。近日，《周刊Fami通》采访到了两位重量级角色，分别是FF15游戏制作人田畑端和影视制作人兼CG电影导演野末武志，二人直白表达了自己目睹到的FF以及SE现状，可以说非常客观务实，也看得出团队真的很努力，但也流露出“倾尽所有。。。

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相信各位火影忍者ol玩家在经历上周一波集字狂潮活动之后，大部分已经倾家荡产了。不得不说为了精粹都是蛮拼的。甚至于个别字已经私下交易起来了。可见活动之黑啊。

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然而这周火影忍者ol又开启了夏日派对活动，令人感受到的是一股十足的套路。而且这套路给人的感觉是一环套一环，下面我么就具体来分析一下这一次的火影忍者ol活动。

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第一套： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

限时福袋 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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概率都直接公开了，最吸引眼球就是精粹。

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一天限购20个，需消耗点券600。 copyright 进入日本

第二套： 本文来自进入日本网

限时手札礼包 copyright 进入日本

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一天就8个，需消耗点券400。

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第三套： 进入日本，www.wokou.net.cn

人气忍者雏田 进入日本，www.wokou.net.cn

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第一波，可以兑换30个，而招募需80个，真不知道这葫芦里卖的什么药，或许是打算后面几周也会有碎片活动之类的。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

第四套： 内容来自进入日本

夏日勋章 进入日本，www.wokou.net.cn

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7天，日常共计可以获取14个

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完成以上所有：50个 进入日本网（www.wokou.net.cn）

合计64个，要是兑换雏田也才12个碎片 进入日本，www.wokou.net.cn

第五套：

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充值返利，直接和以上完美衔接，感觉很可怕

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结语：要想完美完成第一波，肯定是要充值1000块的了，，毕竟手札想9级消耗的东西太多，而日之印最多一周才换12个手札，明显远水救不得近火。 copyright 进入日本

而每日的消耗助战道具的点券基本就是1000点券，而点券的获取除了每日充值，还有就是上忍续费了，消费的元宝可以去限时积分那换东西。

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这周是让你充值1000，感觉下一周肯定是10000。都是套路啊。

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当然，这对于有些玩家来说还省钱了，为什么?就拿限时福袋来说别人一开就是精粹，自己死活开不到。还玩个什么啊。不买了。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

所以活动搞的如此麻烦而且还让人生气，到底是套路了玩家还是套路了游戏?这都是看自己的作为了。活动能够免费拿的就拿，花钱看脸的咱不弄。这样至少不会被套路的太多。

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最后祝大家游戏玩的开心! 内容来自进入日本

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