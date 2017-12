当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本专家：亚洲体育营销现新潮流 中超泡沫严重

日本专家:亚洲体育营销现新潮流 中超泡沫严重

时间: 2017-09-10 22:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

日本专家:亚洲体育营销现新潮流 中超泡沫严重

扫描到手机

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

进入日本,www.wokou.net.cn

2016-12-24 15:34:37

内容来自进入日本

进入日本,www.wokou.net.cn

日本电通公司体育局亚洲部部长大井义洋 日本最新动态-www.wokou.net.cn

腾讯体育是12月24日(文/应虹霞)“Data isn`t the answer. It just allows you to ask better qustions.”12月23日,全球体育营销巨擎、日本电通公司亚洲部部长大井义洋在北京向中国同行分享了令人震撼的大数据,并对亚洲体育营销的新潮流进行了预测。

内容来自进入日本

大井是在北京大学举办的“亚洲体育营销论坛”上表达上述观点的。正如其最后的结语--数据并不代表答案,它只是引导你,探索更多更深层的本质和内涵。会后,中日嘉宾们被与会300多名中日专业人士和媒体代表团团围住,有犀利的问答,有恳切咨询,人们久久不舍离去......这,绝对是京城冬日里一场别具一格的论坛盛宴! 进入日本,www.wokou.net.cn

日本高管:中超冬窗投入全球居首是“泡沫”

进入日本网(www.wokou.net.cn)

电通公司上世纪70年代涉足体育营销。作为日本体育营销的领先企业,大井义洋部长指出,未来6年,韩国平昌、日本东京以及中国北京将连续举办两届冬奥会和一届夏季奥运会,亚洲将无疑成为世界体育产业的焦点,只有把握机遇,才能在世界舞台上有好的展示。 进入日本,www.wokou.net.cn

大井本人1993年入职日本电通公司,经历过2000年欧洲杯、2002年日韩世界杯。他笑称自己“来过中国百多次”,足迹遍及东亚、东南亚、中东,,深谙体育营销之道以及亚洲战略。 内容来自进入日本

在他向中国同行分享的大数据中,中超联赛2016冬季窗投入高达336.6百万欧元,雄踞全球首位。一并进入日本同行观察法眼的,是参加亚洲杯的中日韩国家一线队中,中国球员效力海外尤其欧洲主要联赛的比例自2000年(近20%)以来一路走跌,到2015年亚洲杯,这一比例已趋向于零。这与日韩的走势形成了鲜明对照。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

”泡沫。”大井直言不讳。“将钱砸到海外,并不是一种正确的做法。”他表示,中国需要培养更多的懂得体育营销的专门人才,尽快积累经验。

内容来自进入日本

日本专家:体育旅游产业是“聚宝盆”

本文来自进入日本网

展望未来,大井义洋指出,全球化和数字化未来即将对体育营销产生巨大影响。“例如在日本的足球比赛中,IT技术已经开始被应用,中国从明年开始也会引进这些技术,可以说人工智能的使用已经成为了一个潮流,它可以从战略、战术方面分析出不同的结果。” 进入日本网(www.wokou.net.cn)

而同样看到巨大发展良机的,还有另一位日本同行,来自体育科研一线的专家原田宗彦。

内容来自进入日本

“体育旅游围绕着它快速发展。从数据看,在全世界旅游产业中体育旅游增长最快,每年可以创造4500亿欧元的价值。在亚洲方面,随着发展中国家的蓬勃发展,中产阶级人数正在增多,体育旅游市场每年有2%-3%的增长率。未来亚洲旅游人口中将有10%的人是因为体育而出游,这无疑是一个非常大的市场。”

本文来自进入日本网

原田是早稻田大学体育科学研究院教授。随着世界性体育赛事在亚洲频繁举办,他认为,亚洲的体育旅游产业也将迎来一个发展良机,坦言——体育就像是一个看不见的“聚宝盆”。

进入日本网(www.wokou.net.cn)

朱晓东:体育产业在中国正“原力觉醒” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

随着政策的扶持、体育产业的不断进化,以及即将在中国和亚洲举办的世界大赛,中国体育产业迎来了黄金发展期。论坛上,主办方北京欧迅体育文化股份有限公司CEO朱晓东围绕体育产业的进化提出了自己的观点。

内容来自进入日本

“我认为体育IP是体育营销的核心,也是整个体育产业的核心。我很喜欢‘原力觉醒’这个词,我一直认为体育产业在中国有双翼,一是资本,它们确实促进了体育行业的发展,二是互联网,既是传播工具又是技术手段。但它们是助动力,如果我们没有体育IP,没有这个本质,也就没有本身的发展方向。” copyright 进入日本

同样,中国体育产业的快速发展离不开人才的培养和储备。北京大学国家发展研究院体育商学院一直致力于对于中国体育人才的培养,院长易剑东提出:“中国需要什么样的体育人才?双面跨界,这些人需要懂体育也要懂运营,既要懂实操,更应该有精神和文化层面的东西。我把它概括成要有信仰、思想、情怀、学历,要懂得尝试,还要有热忱。”

本文来自进入日本网

随着众多顶级赛事纷至沓来,场外的营销大战也悄然打响。亚洲体育营销论坛的适时举行,为中国体育产业从业者以及即将迈入体育行业的各领域人才提供了更广阔的视角和更多维度的思考。对于赛事运营机构来说,手握高质量赛事IP只是第一步,如何变现才是更为重要的一环,而体育营销无疑将是核心战略。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本,www.wokou.net.cn

关键词: copyright 进入日本

精彩高清图推荐: copyright 进入日本

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

文章采编自互联网,如有侵犯版权,请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS:本文仅代表作者本人观点,与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行判断相关内容。