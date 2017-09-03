当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本球员被集体打哭! 日媒:中国太强 日本自以为是

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| 2017-06-19 16:34:32 本文来自进入日本网
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作者： 来源：新浪看点 频道主编：吕小忱
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按照日本人自己的设计：2020年东京奥运会，日本乒乓球，要实现历史性的突破。即要全面抗衡中国，甚至反超！在五块金牌项目中，至少拿到一金，其余的比赛，也要起码是银牌！
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而里约奥运会，水谷隼的获胜；无锡亚锦赛，平野美宇的三连击；德国世乒赛，平野美宇和吉村真晴的混双冠军，又极大地刺激了日本乒乓人的自信：喜讯接二连三，让向来缺乏战略思维的日本人，陷入盲目的乐观中！ 进入日本，www.wokou.net.cn
也因此，本次在日本进行的公开赛，被日本媒体吹嘘为：东京奥运盛典的一次预演，这次本土比赛，将不仅仅是检验本国球员的实力，更是要尝试全面对抗中国球员。石川、平野、张本等球员，全都跃跃欲试。
然而，理想很丰满，现实很骨感。日本乒乓球兴冲冲的开始比赛，却发现事实不是他们所料想的。中国女队仅仅派出二队：丁宁、刘诗雯、朱雨玲都没来。可是被寄予厚望的三朵金花：石川佳纯、平野美宇、伊藤美诚，全部以惨败收场！
石川佳纯排名世界第6，伊藤美诚排名第10，居然全被排名第43的王曼昱击溃，甚至球员都被打哭！日本乒坛哀鸿一片：排名都是骗人的，日本选手空有美丽的排名，其实无济于事，，说到底，和中国的各位大魔王相比，差距还是巨大的。日媒：此前偶然赢了几会，我们就洋洋自得，真是妄自尊大！
而中国网友对此的看法是：日本乒乓球真是左右摇摆，一会疯狂乐观，如今又无底线的悲观。其实说到底，还是一个眼光问题。日本乒乓球视线太短，又自以为是，谁也救不了你们！ 本文来自进入日本网日本最新动态-www.wokou.net.cn
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