当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本打肿脸充胖子！想花3倍鸟巢钱办奥运场馆，却拿不出七百亿！

日本打肿脸充胖子！想花3倍鸟巢钱办奥运场馆，却拿不出七百亿！

时间: 2017-08-28 22:38 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：女排大奖赛香港站的比赛即将打响，中国女排也将迎来老对手日本女排，这是新周期两支球队的第一次较量。作为三年后奥运会东道主，日本女排早就把掀翻中国女排当作首要目标，因而，这第一次交手中国女排真的输不起。 在有着日本郎平之称的中田久美带领下，日本女排已经展示了不俗的战斗力。如今来到香港，对决奥运会冠军中。。。

去年年末，网传东京奥运奥运会的整体费用大致需要18000亿日元（约合1千亿人民币），而奥委会只落实了其中的5000亿日元（约合300亿人民币），剩下的700亿左右的人民币还没有着落！

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9年已过，当中国观众至今仍为举世无双的2008年的北京奥运会感到骄傲时，日本人的2020年东京奥运会却已经进入建设攻坚期了。为了能超越中国人的成就，日本人也想用烧钱的方式打造出“前无古人”的一届璀璨赛事，当年仅仅耗资30亿就建成的北京奥运会主会场鸟巢成为日本人想要超越的主要对象之一，为此，他们希望拿出将近3倍的钱80多亿来撑起他们的骄傲与决心。

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但如开头所说，没钱只能扯淡！缺钱的原因无非日本各级部门推诿扯皮罢了，俄罗斯世界杯相关负责人就表示办类似大赛只会烧钱而挣不到钱，日本申办奥运会所带来的严重经济压力也是不容小觑，比如房价和交通，将严重影响日本居民的衣食住行，诗和远方是挺好，但没大米饭你也无力支撑！ 本文来自进入日本网

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因为在2024年奥运会的举办国至今没能确定下来，，以致前不久台湾教授表示上海可以申办试一试，当时还遭到很多网友的强烈不满，因为北京奥运会尽管赛事办得成功，但是留下了很多后遗症需要民众来为其长时间买单，时间成本和经济成本上升的超出人们的预期。

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以中国当下兴起“乒乓球热”来说，刘国梁在今年40岁生日时曾向日本乒乓球霸气宣战，称届时“东京将成为中国队的欢庆海洋！”从技术上说，日本年青一代涌现出平野美宇团灭孔令辉的中国女乒、丹羽孝希和水谷隼更是使得许昕两次失手，刘国梁认为日本已经成为樊振东、马龙、丁宁、刘诗雯等人捍卫中国队荣耀的最大强敌，但是实力差距还是明显存在！从经济和经验上来说，日本打肿脸充胖子，既打造“2020计划”培养年轻人企图超越中国国乒，更想在奥运会主会场上远迈中华，两手都想抓，但是两头却都不好兼顾！

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因为中国举办了，我们才懂得刘翔在110米栏退赛失去的那块金牌分量之大，才明白董方卓为中国足球拿到奥运历史首分的价值意义。日本人几十年后想再次寄希望于奥运会的好时机提升本国形象、大力推进自己体育发展进程，但是钱的事儿不解决好的话，里约奥运会或将是其最好的反面教训！

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