进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 美女球员入日本籍 土生土长中国人欲东京奥运会排球战胜朱婷

美女球员入日本籍 土生土长中国人欲东京奥运会排球战胜朱婷

时间:2017-08-28 18:52来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文中日大战来临！看广州抗日联队正面狙击日本介绍：亚冠淘汰赛第一轮，广州恒大队主场迎来日本鹿岛鹿角队的挑战，赛前，于汉超和曾诚接受采访时，都认为日本队没有想象中好对付。 于汉超：和日本的比赛对于恒大来说不能犯任何错误，日本球队控球，传接配合都比较好，淘汰赛的比赛要求和策略都不一样，这场比赛是180分钟的比赛，我们要做好更精密，更艰苦的准备，这段时。。。

　　

女排大奖赛香港站的比赛即将打响，中国女排也将迎来老对手日本女排，这是新周期两支球队的第一次较量。作为三年后奥运会东道主，日本女排早就把掀翻中国女排当作首要目标，因而，这第一次交手中国女排真的输不起。 本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

在有着日本郎平之称的中田久美带领下，日本女排已经展示了不俗的战斗力。如今来到香港，对决奥运会冠军中国女排，中田久美自然向击败中国，来帮助日本女排树立信心，为此，她还准备了一个秘密武器。这个秘密武器就是被日本女排归化的中国女排球员松本亚弥华，此番香港站日本女排14人大名单，松本亚弥华也是强势回归。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

众所周知，松本亚弥华原名王亚辰，是土生土长的中国人。1988年出生的她，曾经也算是一名不错的副攻苗子，身高达到了1米88，摸高达也有3米17。从一开始她就没有留在中国打球的打算。她在美国大学留学，拿过杰斐逊大学校队MVP，毕业后就直接去日本打球。

本文来自进入日本网

到日本打球之后，王亚辰的目标就是入籍，进入日本女排。为此，她还改了日本名字。在入籍成功之后，王亚辰兴奋地表示，渴望代表日本女排参加奥运会，并且要击败朱婷领军的中国女排，为日本赢得奥运奖牌。 copyright 进入日本

作为日本女排如今的第一高度，松本亚弥华也被中田久美当作奇兵使用，用来对抗欧美球队和如今日益高大化的中国女排。日本排球名将荒木绘里香就表示，“身材很高，手也长，日本没有她这种类型的副攻手，她的出现能极大弥补日本女排身高不足的弱点。”

进入日本，www.wokou.net.cn

然而，在大奖赛一档第一周的比赛，松本亚弥华表现糟糕。跟多米尼加一战，她主打了一局半6扣2中，失误2次，仅仅得到了可怜的2分。为此，她落选了日本大奖赛第二周的大名单，没能参加仙台站的比赛。 进入日本，www.wokou.net.cn

不过，中田久美并没有放弃松本亚弥华。此番入选香港站大名单，她应该有机会第一次交手中国女排，反戈祖国。她梦想击败朱婷领军的中国女排，这个梦想会实现吗？目前还真的难说不可能。（来源：中华网） 内容来自进入日本

相关新闻 世界女排大奖赛昆山站明打响 朱婷领衔出战张常宁将伤缺 进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

女排大奖赛香港站的比赛即将打响，中国女排也将迎来老对手日本女排，这是新周期两支球队的第一次较量。作为三年后奥运会东道主，日本女排早就把掀翻中国女排当作首要目标，因而，这第一次交手中国女排真的输不起。

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

在有着日本郎平之称的中田久美带领下，日本女排已经展示了不俗的战斗力。如今来到香港，对决奥运会冠军中国女排，中田久美自然向击败中国，来帮助日本女排树立信心，为此，她还准备了一个秘密武器。这个秘密武器就是被日本女排归化的中国女排球员松本亚弥华，此番香港站日本女排14人大名单，松本亚弥华也是强势回归。 copyright 进入日本

众所周知，松本亚弥华原名王亚辰，是土生土长的中国人。1988年出生的她，曾经也算是一名不错的副攻苗子，身高达到了1米88，摸高达也有3米17。从一开始她就没有留在中国打球的打算。她在美国大学留学，拿过杰斐逊大学校队MVP，毕业后就直接去日本打球。 本文来自进入日本网

到日本打球之后，王亚辰的目标就是入籍，进入日本女排。为此，她还改了日本名字。在入籍成功之后，王亚辰兴奋地表示，渴望代表日本女排参加奥运会，并且要击败朱婷领军的中国女排，为日本赢得奥运奖牌。

本文来自进入日本网

作为日本女排如今的第一高度，松本亚弥华也被中田久美当作奇兵使用，用来对抗欧美球队和如今日益高大化的中国女排。日本排球名将荒木绘里香就表示，“身材很高，手也长，日本没有她这种类型的副攻手，她的出现能极大弥补日本女排身高不足的弱点。” 内容来自进入日本

然而，在大奖赛一档第一周的比赛，松本亚弥华表现糟糕。跟多米尼加一战，她主打了一局半6扣2中，失误2次，仅仅得到了可怜的2分。为此，她落选了日本大奖赛第二周的大名单，没能参加仙台站的比赛。

copyright 进入日本

不过，中田久美并没有放弃松本亚弥华。此番入选香港站大名单，她应该有机会第一次交手中国女排，反戈祖国。她梦想击败朱婷领军的中国女排，这个梦想会实现吗？目前还真的难说不可能。（来源：中华网）

copyright 进入日本

相关新闻 世界女排大奖赛昆山站明打响 朱婷领衔出战张常宁将伤缺

2017年7月6日讯，2017年世界女排大奖赛昆山站的比赛明天将在江苏昆山开幕。中国女排参加本次比赛的14人名单已经确定，第一次出任中国女排队长的朱婷将领衔出战，但主力主攻手张常宁将因伤暂时缺席比赛。 内容来自进入日本

本文来自进入日本网

进入日本，www.wokou.net.cn

这次世界女排大奖赛昆山站的比赛为期三天，从7月7日至7月9日，东道主中国女排将先后与意大利队、俄罗斯队、美国队展开较量。中国女排14名参赛队员包括了6名里约奥运会冠军成员，分别为新任队长朱婷、刘晓彤、袁心玥、龚翔宇、丁霞、林莉。14名球员根据位置分为：主攻手朱婷、刘晓彤、李静、王云蕗，副攻手袁心玥、郑益昕、高意、王媛媛，接应龚翔宇、钱靖雯，二传手丁霞、姚迪，自由人林莉、王梦洁。里约奥运会冠军成员张常宁因脚伤返回江苏休养，将缺席世界女排大奖赛所有分站赛。不过，由于今年的总决赛将在中国南京举行，届时张常宁将有望归队参赛。此外，有伤在身的刁琳宇也暂时退出国家队。 内容来自进入日本

说到球队在宁波北仑的集训成果，执行教练安家杰表示满意。他说：“全队基本达到了预期的效果，我们针对瑞士精英赛上发现的一些问题，进行了加班加点地训练，队员也很自觉。”安家杰希望女排队员们通过此次大奖赛的实践，大胆运用训练中掌握的攻防技能，全面提升对比赛的掌控能力。来源：北京晚报  记者 孔宁 内容来自进入日本

相关新闻 中田久美挂帅日本女排 曾是郎平球员时代的场上对手

2017年5月31日讯，新一届日本女排国家队本周在东京举行新闻发布会，名宿中田久美挂帅新一届日本女排，此举是日本排协效仿中国女排郎平举措，历史上第一次真正意义上让女性挂帅带队征战2020年东京奥运会，未来中日女排两大女性主帅将延续曾经赛场上作为队员的对决，中田久美希望东京奥运会日本女排能够创造佳绩。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

资料图 中国女排队员杨昊（左）与日本女排队员在网上争夺 来源：新华网

52岁的中田久美是上世纪80年代日本女排优秀二传手，也是郎平球员时代的场上对手，她曾参加过1984年洛杉矶奥运会并获铜牌，以及1988年汉城奥运会第4名和1992年巴塞罗那奥运会并列第5名。日本排球理事会会长木村宪治表示：“女性教练能体察和感受到男性教练注意不到的细节”，当然日本排协盯在女性教练身上，也受到了中国女排郎平教练成功的影响。2020年东京奥运会周期，两位优秀的女性教练作为各自国家女排主教练继续隔网斗法。来源：北京晚报 记者 孔宁 本文来自进入日本网

 

copyright 进入日本

来源：北晚新视觉网综合 内容来自进入日本

copyright 进入日本

+

copyright 进入日本

使用微信扫一扫，分享网页至朋友圈（点击二维码隐藏） 进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

分类： 网摘

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

相关阅读

2017 “恒爱行动—--百万家庭亲情一线牵”启动仪式在京举行

takefoto

进入日本网（www.wokou.net.cn）

2017年8月28日讯，今天下午，2017年度“恒爱行动——百万家庭亲情一线牵”公益活动全国启动仪式在北京隆重举行。 10位受助儿童代表接过爱心毛衣 该活动旨在关爱新疆民族家庭儿童及孤残儿童，通过发动广大内地家庭与新疆少数民族家庭共同编织、…

进入日本，www.wokou.net.cn

2017-08-28 18:32

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

本文来自进入日本网

内容来自进入日本

窦靖童疑公开恋情 和神秘男子戴同款情侣钻戒

takefoto

内容来自进入日本

8月28日是七夕节，凌晨三点，王菲女儿窦靖童在微博晒出一张男子照片，还发了一颗爱心。在七夕这个节日晒这样的照片，引来大批网友围观：这是要公布恋情了吗？ 窦靖童还在IG上同步更新了这张照片，而以往窦靖童的微博和IG都是分开发不同的照片。照片中… 进入日本网（www.wokou.net.cn）

2017-08-28 18:26

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

捣毁婚恋诈骗团伙 交友网站上认识女朋友被骗走15000元

takefoto 本文来自进入日本网

记者28日从重庆市公安局两江新区分局获悉，该局近日捣毁一个特大婚恋诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人142人。涉及受害人300余人，涉案金额200余万元。 重庆市公安局两江新区分局金山派出所在2016年底接到郭先生报警称，他被在交友网站上认识的女朋友… 进入日本，www.wokou.net.cn

2017-08-28 18:01 本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

内容来自进入日本

黎明前妻乐基儿再婚 在美国低调举行婚礼简单温馨

takefoto

进入日本网（www.wokou.net.cn）

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

------分隔线----------------------------
后文日本打肿脸充胖子！想花3倍鸟巢钱办奥运场馆，却拿不出七百亿！导读：去年年末，网传东京奥运奥运会的整体费用大致需要18000亿日元（约合1千亿人民币），而奥委会只落实了其中的5000亿日元（约合300亿人民币），剩下的700亿左右的人民币还没有着落！ 9年已过，当中国观众至今仍为举世无双的2008年的北京奥运会感到骄傲时，日本人的2020年东京奥运会却已经进入建设。。。
相关文章
推荐内容
  • 四个奥运项目面向国内外跨界跨项选材

    中国军网北京8月7日电 陈小强、记者扶满报道：攀岩、冲浪、滑板、小轮车兴起以来，以其惊险刺激、新颖另类、张扬个性的特点备受瞩目，现已成为2020年东京奥运会正式...

  • 日本拟将2020年“体育日”改为东

    中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运...

  • 她依靠本身的网上优势日本

    北京时间7月21日，世界女排大奖赛香港站展开首轮争夺，中国女排迎来了老对手日本的挑战。最终，在朱婷和袁心玥的出色发挥下，中国女排以3-1完胜日本女排，取得了香港...

  • 《东瀛追球》：一探日本足球崛起奥秘

    在我们北京国际体育电影周暨国际体育电影电视联盟全球总决赛（北京站）的征集作品中，有很多是体育爱好者独立策划制作的，他们本着对运动和影像的热爱，一个人或者三五个志...

  • 分为四段至九段日本

    藤井聪太 腾讯体育讯 北京时间7月2日晚，在东京涩谷区将棋会馆举行的日本将棋龙王战决赛阶段淘汰赛第二轮比赛中，14岁的天才少年藤井聪太四段经过101手激战不敌2...

  • 直击-卡希尔:仍爱着申花 世预赛会

    直击-卡希尔:仍爱着申花 世预赛会让日本吃不消 分享 自动播放 【球星】国家队百场里程碑 卡希尔无愧袋鼠功勋队长 正在加载... 腾讯体育6月26日莫斯科（文/...

﻿

网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有