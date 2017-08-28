当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 美女球员入日本籍 土生土长中国人欲东京奥运会排球战胜朱婷

美女球员入日本籍 土生土长中国人欲东京奥运会排球战胜朱婷

时间: 2017-08-28 18:52 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：亚冠淘汰赛第一轮，广州恒大队主场迎来日本鹿岛鹿角队的挑战，赛前，于汉超和曾诚接受采访时，都认为日本队没有想象中好对付。 于汉超：和日本的比赛对于恒大来说不能犯任何错误，日本球队控球，传接配合都比较好，淘汰赛的比赛要求和策略都不一样，这场比赛是180分钟的比赛，我们要做好更精密，更艰苦的准备，这段时。。。

女排大奖赛香港站的比赛即将打响，中国女排也将迎来老对手日本女排，这是新周期两支球队的第一次较量。作为三年后奥运会东道主，日本女排早就把掀翻中国女排当作首要目标，因而，这第一次交手中国女排真的输不起。 本文来自进入日本网

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在有着日本郎平之称的中田久美带领下，日本女排已经展示了不俗的战斗力。如今来到香港，对决奥运会冠军中国女排，中田久美自然向击败中国，来帮助日本女排树立信心，为此，她还准备了一个秘密武器。这个秘密武器就是被日本女排归化的中国女排球员松本亚弥华，此番香港站日本女排14人大名单，松本亚弥华也是强势回归。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

众所周知，松本亚弥华原名王亚辰，是土生土长的中国人。1988年出生的她，曾经也算是一名不错的副攻苗子，身高达到了1米88，摸高达也有3米17。从一开始她就没有留在中国打球的打算。她在美国大学留学，拿过杰斐逊大学校队MVP，毕业后就直接去日本打球。

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到日本打球之后，王亚辰的目标就是入籍，进入日本女排。为此，她还改了日本名字。在入籍成功之后，王亚辰兴奋地表示，渴望代表日本女排参加奥运会，并且要击败朱婷领军的中国女排，为日本赢得奥运奖牌。 copyright 进入日本

作为日本女排如今的第一高度，松本亚弥华也被中田久美当作奇兵使用，用来对抗欧美球队和如今日益高大化的中国女排。日本排球名将荒木绘里香就表示，“身材很高，手也长，日本没有她这种类型的副攻手，她的出现能极大弥补日本女排身高不足的弱点。”

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然而，在大奖赛一档第一周的比赛，松本亚弥华表现糟糕。跟多米尼加一战，她主打了一局半6扣2中，失误2次，仅仅得到了可怜的2分。为此，她落选了日本大奖赛第二周的大名单，没能参加仙台站的比赛。 进入日本，www.wokou.net.cn

不过，中田久美并没有放弃松本亚弥华。此番入选香港站大名单，她应该有机会第一次交手中国女排，反戈祖国。她梦想击败朱婷领军的中国女排，这个梦想会实现吗？目前还真的难说不可能。（来源：中华网） 内容来自进入日本

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相关新闻 世界女排大奖赛昆山站明打响 朱婷领衔出战张常宁将伤缺

女排大奖赛香港站的比赛即将打响，中国女排也将迎来老对手日本女排，这是新周期两支球队的第一次较量。作为三年后奥运会东道主，日本女排早就把掀翻中国女排当作首要目标，因而，这第一次交手中国女排真的输不起。

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在有着日本郎平之称的中田久美带领下，日本女排已经展示了不俗的战斗力。如今来到香港，对决奥运会冠军中国女排，中田久美自然向击败中国，来帮助日本女排树立信心，为此，她还准备了一个秘密武器。这个秘密武器就是被日本女排归化的中国女排球员松本亚弥华，此番香港站日本女排14人大名单，松本亚弥华也是强势回归。 copyright 进入日本

众所周知，松本亚弥华原名王亚辰，是土生土长的中国人。1988年出生的她，曾经也算是一名不错的副攻苗子，身高达到了1米88，摸高达也有3米17。从一开始她就没有留在中国打球的打算。她在美国大学留学，拿过杰斐逊大学校队MVP，毕业后就直接去日本打球。 本文来自进入日本网

到日本打球之后，王亚辰的目标就是入籍，进入日本女排。为此，她还改了日本名字。在入籍成功之后，王亚辰兴奋地表示，渴望代表日本女排参加奥运会，并且要击败朱婷领军的中国女排，为日本赢得奥运奖牌。

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作为日本女排如今的第一高度，松本亚弥华也被中田久美当作奇兵使用，用来对抗欧美球队和如今日益高大化的中国女排。日本排球名将荒木绘里香就表示，“身材很高，手也长，日本没有她这种类型的副攻手，她的出现能极大弥补日本女排身高不足的弱点。” 内容来自进入日本

然而，在大奖赛一档第一周的比赛，松本亚弥华表现糟糕。跟多米尼加一战，她主打了一局半6扣2中，失误2次，仅仅得到了可怜的2分。为此，她落选了日本大奖赛第二周的大名单，没能参加仙台站的比赛。

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不过，中田久美并没有放弃松本亚弥华。此番入选香港站大名单，她应该有机会第一次交手中国女排，反戈祖国。她梦想击败朱婷领军的中国女排，这个梦想会实现吗？目前还真的难说不可能。（来源：中华网）

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相关新闻 世界女排大奖赛昆山站明打响 朱婷领衔出战张常宁将伤缺

2017年7月6日讯，2017年世界女排大奖赛昆山站的比赛明天将在江苏昆山开幕。中国女排参加本次比赛的14人名单已经确定，第一次出任中国女排队长的朱婷将领衔出战，但主力主攻手张常宁将因伤暂时缺席比赛。 内容来自进入日本

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这次世界女排大奖赛昆山站的比赛为期三天，从7月7日至7月9日，东道主中国女排将先后与意大利队、俄罗斯队、美国队展开较量。中国女排14名参赛队员包括了6名里约奥运会冠军成员，分别为新任队长朱婷、刘晓彤、袁心玥、龚翔宇、丁霞、林莉。14名球员根据位置分为：主攻手朱婷、刘晓彤、李静、王云蕗，副攻手袁心玥、郑益昕、高意、王媛媛，接应龚翔宇、钱靖雯，二传手丁霞、姚迪，自由人林莉、王梦洁。里约奥运会冠军成员张常宁因脚伤返回江苏休养，将缺席世界女排大奖赛所有分站赛。不过，由于今年的总决赛将在中国南京举行，届时张常宁将有望归队参赛。此外，有伤在身的刁琳宇也暂时退出国家队。 内容来自进入日本

说到球队在宁波北仑的集训成果，执行教练安家杰表示满意。他说：“全队基本达到了预期的效果，我们针对瑞士精英赛上发现的一些问题，进行了加班加点地训练，队员也很自觉。”安家杰希望女排队员们通过此次大奖赛的实践，大胆运用训练中掌握的攻防技能，全面提升对比赛的掌控能力。来源：北京晚报 记者 孔宁 内容来自进入日本

相关新闻 中田久美挂帅日本女排 曾是郎平球员时代的场上对手

2017年5月31日讯，新一届日本女排国家队本周在东京举行新闻发布会，名宿中田久美挂帅新一届日本女排，此举是日本排协效仿中国女排郎平举措，历史上第一次真正意义上让女性挂帅带队征战2020年东京奥运会，未来中日女排两大女性主帅将延续曾经赛场上作为队员的对决，中田久美希望东京奥运会日本女排能够创造佳绩。

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资料图 中国女排队员杨昊（左）与日本女排队员在网上争夺 来源：新华网

52岁的中田久美是上世纪80年代日本女排优秀二传手，也是郎平球员时代的场上对手，她曾参加过1984年洛杉矶奥运会并获铜牌，以及1988年汉城奥运会第4名和1992年巴塞罗那奥运会并列第5名。日本排球理事会会长木村宪治表示：“女性教练能体察和感受到男性教练注意不到的细节”，当然日本排协盯在女性教练身上，也受到了中国女排郎平教练成功的影响。2020年东京奥运会周期，两位优秀的女性教练作为各自国家女排主教练继续隔网斗法。来源：北京晚报 记者 孔宁 本文来自进入日本网

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来源：北晚新视觉网综合

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