当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 中国击剑协会举行东京奥运备战座谈会

中国击剑协会举行东京奥运备战座谈会

时间: 2017-08-16 13:50 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍： “台独”组织“台湾联合国协进会”5日启程前往日本，欲拜会日本国会议员和智库团体，讨论台日经贸和亚太安全合作，并串连所谓的“日本友人”，发起2020年东京奥林匹克运动会 “正名台湾队运动”。 据台湾“中央社”报道，“台湾联合国协进会”理事长蔡明宪表示，“协进会东京分会”自2007年成。。。

新华社上海8月10日电（记者朱翃）为更好地备战东京奥运会，中国击剑协会10日在上海邀请了国内部分著名老教练、老专家举行座谈会。各位专家就新形势下如何做好备战工作、协会整体工作如何推进以及竞技体育面对市场环境冲击如何转型发展等问题进行了研讨。

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这是击剑协会新一届领导班子上任后组织的首次以备战为主题的会议，2016年里约奥运会上，中国击剑队成绩不佳仅有1银1铜入账，如何在东京奥运赛场打个翻身仗，自然是众多业内人士最关心的课题。

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对于新奥运周期国家队的组建，原国家击剑队总教练文国刚表示，现在国内运动员的整体水平下降，六个小项普遍缺乏领军人物，另外我国的裁判员、教练员也与国际高水平存在差距，国内还普遍存在各省区市主教练承担国内大赛的裁判工作，造成既是参与者又是裁判者的现象，对项目的公平发展不利。 内容来自进入日本

“里约奥运会的糟糕战绩提醒我们，2020年东京奥运形势非常严峻，希望协会在教练员、裁判员培养与队伍建设管理等方面加大力度，秉持公平公正原则，为项目发展做好引领。”文国刚说。

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原国家队主教练张晓石在发言中谈到了教练员培养的问题，他说：“多年来国家对于高水平年轻教练的培养力度不够，造成人才断档。现在中国击剑已经失去在亚洲地区的霸主地位，，中国击剑的优良传统没有真正传承下来，实在可惜，希望协会今后能够多在训练方面进行研究，切实提高中国击剑的整体水平。”

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听了诸位专家的发言后，国家体育总局竞体司副司长杨善德表示，击剑项目正处在改革深水区，要下定决心将改革进行到底，必须以教练员为首要，以运动员为中心，在工作上“古为中用，洋为中用”，发扬自己的优良传统，有效汲取国外先进执教经验，在管理上下工夫，为项目发展谋划，完成好东京夺金任务。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

中国击剑协会主席王海滨在最后的总结中感谢了各位老专家、老教练给予的宝贵意见，接下来的备战中，王海滨提出未来中国击剑协会将以改革促备战，以点带面，逐步突破，以国家队带动项目整体发展。同时也会积极落实相关建议，进一步健全公平公开透明的规则和标准，在教练培养机制、待遇、尊重上体现出制度的优越性，吸引更多热爱击剑的人为项目发展贡献力量，建设有中国特色的击剑运动。

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