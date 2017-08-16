当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本为迎接东京奥运而大兴基建 拨发“降温预算”

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日本为迎接东京奥运而大兴基建 拨发“降温预算”

时间:2017-08-16 15:11来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文中国击剑协会举行东京奥运备战座谈会介绍：新华社上海8月10日电（记者朱翃）为更好地备战东京奥运会，中国击剑协会10日在上海邀请了国内部分著名老教练、老专家举行座谈会。各位专家就新形势下如何做好备战工作、协会整体工作如何推进以及竞技体育面对市场环境冲击如何转型发展等问题进行了研讨。 这是击剑协会新一届领导班子上任后组织的首次以备战为主题的。。。

　　

    【环球网综合报道】据新加坡《联合早报》7月24日报道，日本迎接奥运而展开的基础建设的开销因建筑材料的高涨而大增，花在奥运硬件建设方面的费用已达约11.6万亿日元(约人民币7061亿元)，相当于每年日本全国公共设施投资的2倍。但奥运会的筹办也为日本技术新领域的发展打开了大门。 本文来自进入日本网

　　2020年东京奥运会将于7月24日揭开序幕，举办17天直至8月9日结束。《日本经济新闻》23日指出，日本承办奥运会，不仅要花费建奥运会场，还得整修道路、翻新市容和扩大交通网等。为把奥运办得风光，日本正在靠近选手村的东京湾岸地区大动土木，这一工程所需经费是5万亿日元。另外，为应付奥运时的游客，也需扩大从羽田机场到市区的交通网，这笔开销是3万亿日元。

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　　同时，因奥运举办期间正逢日本夏天，天气过热的问题也成了一个重要的课题。日本的奥运委员会担心，若无法达到降温效果，可能会对选手以及观赛者带来健康问题。因此，奥委会将有一个特别小组以及一笔新预算用来为奥运降温。 copyright 进入日本

　　在夏天，东京一些道路温度可高达60摄氏度。日本当局正抓紧时间，为一些户外项目如马拉松、竞走的道路植树，要以增加绿荫来对抗炎夏，让选手们免受高温天气的折磨。研究数据显示，有树荫的道路可比一般低7摄氏度。

　　另外，，当局也力图采用新技术给遭阳光猛晒的道路降温。马拉松竞赛的道路将会铺上特别研制的涂料，可让路面温度降低10摄氏度。这一技术在2002年就开始研发，东京道路管理局表示：“奥运的到来，将让这一技术获得扩展，并加速日本开展更多有关道路应对高温天气的研发。”

　　战后的1964年，日本承办了第一次奥运，那时推出新干线，有了彩色电视机，这些不但提升了日本人的生活素质，也为其发展经济建立了基础。现在，第二次承办奥运，东京政府方面估计，从申奥成功的2013年直至2030年，经济效应是32万亿日元。

　　此外，日本当局也期待奥运能带动日本的技术领域。例如，日本汽车公司瞄准在2020年推出自动驾驶汽车。正在面对中韩竞争的日本电器产业也要借奥运翻身，准备在奥运推出第5世代手机系统，且以最新的8K高清电视技术转播奥运赛事。(实习编辑：周思敏 审核：谭利娅)

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