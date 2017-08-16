当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本为迎接东京奥运而大兴基建 拨发“降温预算”

【环球网综合报道】据新加坡《联合早报》7月24日报道，日本为迎接奥运而展开的基础建设的开销因建筑材料的高涨而大增，花在奥运硬件建设方面的费用已达约11.6万亿日元(约人民币7061亿元)，相当于每年日本全国公共设施投资的2倍。但奥运会的筹办也为日本技术新领域的发展打开了大门。 本文来自进入日本网
2020年东京奥运会将于7月24日揭开序幕，举办17天直至8月9日结束。《日本经济新闻》23日指出，日本承办奥运会，不仅要花费建奥运会场，还得整修道路、翻新市容和扩大交通网等。为把奥运办得风光，日本正在靠近选手村的东京湾岸地区大动土木，这一工程所需经费是5万亿日元。另外，为应付奥运时的游客，也需扩大从羽田机场到市区的交通网，这笔开销是3万亿日元。
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同时，因奥运举办期间正逢日本夏天，天气过热的问题也成了一个重要的课题。日本的奥运委员会担心，若无法达到降温效果，可能会对选手以及观赛者带来健康问题。因此，奥委会将有一个特别小组以及一笔新预算用来为奥运降温。 copyright 进入日本
在夏天，东京一些道路温度可高达60摄氏度。日本当局正抓紧时间，为一些户外项目如马拉松、竞走的道路植树，要以增加绿荫来对抗炎夏，让选手们免受高温天气的折磨。研究数据显示，有树荫的道路可比一般低7摄氏度。
另外，，当局也力图采用新技术给遭阳光猛晒的道路降温。马拉松竞赛的道路将会铺上特别研制的涂料，可让路面温度降低10摄氏度。这一技术在2002年就开始研发，东京道路管理局表示：“奥运的到来，将让这一技术获得扩展，并加速日本开展更多有关道路应对高温天气的研发。”
战后的1964年，日本承办了第一次奥运，那时推出新干线，有了彩色电视机，这些不但提升了日本人的生活素质，也为其发展经济建立了基础。现在，第二次承办奥运，东京政府方面估计，从申奥成功的2013年直至2030年，经济效应是32万亿日元。
此外，日本当局也期待奥运能带动日本的技术领域。例如，日本汽车公司瞄准在2020年推出自动驾驶汽车。正在面对中韩竞争的日本电器产业也要借奥运翻身，准备在奥运推出第5世代手机系统，且以最新的8K高清电视技术转播奥运赛事。(实习编辑：周思敏 审核：谭利娅)
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