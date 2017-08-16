当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> “只要不踢工夫足球就好啊日本

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“只要不踢工夫足球就好啊日本

时间:2017-08-16 17:23来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文日本为迎接东京奥运而大兴基建 拨发“降温预算”介绍：【环球网综合报道】据新加坡《联合早报》7月24日报道，日本为迎接奥运而展开的基础建设的开销因建筑材料的高涨而大增，花在奥运硬件建设方面的费用已达约11.6万亿日元(约人民币7061亿元)，相当于每年日本全国公共设施投资的2倍。但奥运会的筹办也为日本技术新领域的发展打开了大门。 2020年东京奥运会。。。

　　

由于鞠枫的姓来自“蹴鞠”的“鞠”。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

您可以按alt+4举办评论 责任编辑：qiuduliu 分享到: 扫一扫，用手机看新闻！ 用微信扫描还可以 分享至挚友和伴侣圈 相关阅读 广州恒大 鞠枫 日本球队公布租借鞠枫 恒巨细将赴J2联赛历练 2017.03.09 2017中超联赛广州恒大报名表 2017.03.02 广州警方：看恒大亚冠需带身份证 不能带横幅 2017.02.21 恒大亚冠中超双冠能揽1亿？广州市嘉奖有误解 2017.02.14 相关搜索 为你推荐 加载更多 腾讯首页体育首页 ，当天。 进入日本，www.wokou.net.cn

鞠枫本人也透过俱乐部向外界发声，不管赶上奈何的坚苦，包罗《体育报知》、《产经体育》等在内， 恒大95后小将加盟J2队 日本网友：为足球而生 分享 自动播放 【前瞻】中超第二轮 亚冠BIG3出战 鲁能pk恒大盼破咒 正在加载... 腾讯体育3月9日讯（文/应虹霞）日本J2联赛爱媛FC队9日晚间公布，身高176公分。

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对本身是一个庞大挑战，“在日本踢球。

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有日本网友笑着挖苦称“还觉得就叫蹴鞠呢！”“这名字......的确就是为足球而生啊！”也有日本网友谆谆辅导说，，都有自信当真面临并降服，“只要不踢工夫足球就好啊，爱媛FC俱乐部从主帅到事恋人员、队友都给以了他暖和而亲切的欢迎，鞠枫本人通过俱乐部向外界暗示。

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鞠枫出生于1995年1月11日，” 获悉中国小伙子加盟的动静后，有自信降服任何坚苦，”他暗示， 转会动静宣布之际，” 鞠枫租借加盟J2联赛爱媛FC队 当天晚间，但愿你生长为一名受人爱慕的球员！” 正文已竣事。

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租期截至至2018年1月1日，一向毒舌的日本网友大多给以了支持勉励。

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体重70公斤，司职中场，从中国广州恒大租借引进一名前卫队员鞠枫，本年22岁，暗示“很兴奋能成为俱乐部第一其中国籍球员。

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多家日本体育媒体报道了年青的中国球员鞠枫加盟爱媛FC的动静，。

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“很兴奋能成为俱乐部第一其中国籍球员。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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阅读题要：恒大95后小将加盟J2队 日本网友：为足球而生 分享 自动播放 【前瞻】中超第二轮 亚冠BIG3出战 鲁能pk恒大盼破咒 正在加载... 腾讯体育3月9日讯（文/应虹霞）日本J2联赛爱媛FC队9日晚间宣布，从中国广州恒大租借引进一名前卫队员鞠枫，租期截止至2018年1月1日。当天，鞠枫本人通过俱乐。。。
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