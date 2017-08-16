当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> “台独”访日 妄称在东京奥运会给台湾“正名”

“台独”访日 妄称在东京奥运会给台湾“正名”

时间: 2017-08-16 13:41 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：人民网东京7月19日电（郑瑾） 18日下午，东京奥运会组织委员会（下称东京奥组委）秘书长武藤敏郎在东京举行记者见面会，对即将在三年后召开的2020年东京奥运会准备情况进行了说明。 武藤敏郎在会上介绍，包括奥运会体育场在内的所有的新增设施的修整工作均在顺利进行中。东京奥运会约有60%的场地将使用已有。。。

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“台独”组织“台湾联合国协进会”5日启程前往日本，欲拜会日本国会议员和智库团体，讨论台日经贸和亚太安全合作，并串连所谓的“日本友人”，发起2020年东京奥林匹克运动会 “正名台湾队运动”。

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据台湾“中央社”报道，“台湾联合国协进会”理事长蔡明宪表示，“协进会东京分会”自2007年成立至今，为台湾“正名”及加入联合国继续发声，参访团定于5日到9日访问日本。 内容来自进入日本

据了解，早在2016年2月份就有网友在网上以“台湾就是台湾”、“日本支持台湾”等口号发起连署活动，支持台湾以“台湾”为名参加2020东京奥运。 copyright 进入日本

这个题为“台湾2020东京”的连署活动由少数所谓日本“友台”人士和少数“台独”分子共同发起，要求称呼台湾为“台湾”而不是中华台北。

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尽管绿营和所谓的日本“友台”人士不断挑动“正名”话题，但事实是“一中原则”已经受到国际社会的普遍认可。去年9月28日,世界经济论坛(达沃斯论坛)发布了《2016-2017全球竞争力报告》。据悉，达沃斯论坛自2006年起使用“中国台湾”(Taiwan, China)的名称，从2016年台湾出现政党轮替后，此次报告中却使用了“中华台北”(Chinese Taipei)的名称。

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据海外网早前消息，台湾“卫生福利部部长”林奏延率代表团去年曾赴瑞士参加第69届世界卫生大会(WHA)，，并于当地时间5月25日上午上台发言。发言中，林奏延全程以“中华台北”称呼台湾，并无触及敏感话题。 内容来自进入日本

据悉，去年的世界卫生大会(WHA)邀请台湾出席5月23日年会，邀请函上史无前例地注明“一中原则”。对此，世界卫生组织(WHO)秘书长陈冯富珍也首度公开说明，中华台北参与世界卫生大会的基础，是联合国和世界卫生大会的决议与“一中原则”，过去7年以来都没有改变。

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中国外交部发言人耿爽去年11月23日在例行记者会上，针对台湾所谓“国际空间”的问题，曾指出，我们一贯强调应遵循一个中国原则加以处理，这也是国际社会的普遍共识。应遵循一个中国原则处理所谓“台湾国际空间”问题。

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据了解，中华台北是现今台湾地区参加奥林匹克运动会以及其他国际运动赛事的名称。而针对日本所谓“友台人士”进行所谓“支持以‘台湾名义’参加2020东京奥运会”的举动，国台办发言人马晓光在1月11日召开的例行新闻记者会上曾明确表示，奥运会早就解决了台湾参会的一系列相关问题。东京奥运会应该严格遵守奥运的相关规定，不要节外生枝，用政治因素来干扰体育赛事的进行。 内容来自进入日本

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