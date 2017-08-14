当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 中国飞人新锐不出何以争锋

中国飞人新锐不出何以争锋

时间: 2017-08-14 11:46 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：当前位置： 首页 拳击 尹军花：里约遗憾失利 东京奥运将全力冲金2017-08-13 16:03:52.0 来源：中体在线 8月13日，第十三届全运会拳击项目女子54-57公斤级决赛结束，来自河北的名将尹军花战胜江西队胡彩玲夺得金牌，这是国际奥委会对拳击项目进行级别改革后诞生的首枚全运会女子54-。。。

伦敦田径世锦赛男子4×100米接力，汇聚了最激动人心的桥段。中国接力队凭借谢震业带伤出战杀入决赛，却被过分激动的东道主选手干扰，最终以38秒34获得第四，遗憾错过奖牌；牙买加“闪电”博尔特，昔日是带动全队夺金的飞毛腿，这次却大腿拉伤倒在终点线前；美国接力队在气势上压倒了曾经最大的对手牙买加，却因一念之差，被东道主英国队以37秒47抢走金牌；日本队收获铜牌，也成为继续刺激中国短跑前进的动力。

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现场

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中国队被“打”乱了节奏

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伦敦世锦赛，中国男子接力被寄予厚望。毕竟上届世锦赛，中国接力队在鸟巢山呼海啸的八万名观众面前，PK掉劲敌美国队，勇摘4×100米接力银牌,实现了历史性突破。但这次来到伦敦后，中国接力队的节奏却多次被打乱。

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世锦赛前，中国接力队阵容整齐。但伦敦的冷天气，让队员们在8月穿上棉袄“入了冬”。阴雨加低温，谢震业在百米预赛中拉伤了大腿肌肉。受拉伤影响，谢震业一旦全力冲刺，会引发大腿痉挛。 copyright 进入日本

中国队原本打算由新锐梁劲生跑第二棒,在预赛前热身后,谢震业觉得自己的身体状态可以跑一跑。苏炳添说,谢震业上场鼓舞了整个队伍的士气,“接力每一棒都要尽可能发挥出水平，预赛中取得第五,这个开局不错。”张培萌表示，这四人日常训练磨合稳定,谢震业如果缺席对队伍的影响会很大。

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在帮助中国队以38秒20获得小组第三晋级决赛后，谢震业说：“临时决定参赛，是我的任性。教练们都承受了很大的压力。这是张培萌的最后一次世界大赛，我不想让他留下遗憾。”

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除了决赛前出现伤员，中国队在决赛中还被东道主“打”扰。第三棒的苏炳添在接棒起速时，被手舞足蹈激励队友的英国队二棒格米利所“打”扰。张培萌赛后说,“这影响了苏炳添的途中跑,至少要损失0.2秒。”而苏炳添则说,“我旁边道的英国队员挥动的胳膊打到我头上,我一躲闪瞬间减速,日本队就将我拉开了。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

但中国队赛后在反复观看了比赛录像后，并未提出申诉。因为他们发现英国队员在挥舞胳膊时并没有跨道，因此申诉也难以改变结果，只能把它当作一次教训了。文/本报记者 褚鹏 进入日本网（www.wokou.net.cn）

暗战 copyright 进入日本

中日飞人竞争 有刺激才有提升

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两年前的北京世锦赛，中国队摘银，日本队犯规。但此后日本短跑奋起直追，从里约奥运到伦敦世锦赛，日本接力队两度完胜中国队。与其揶揄日本飞人的血统，不如自检实力如何提升。毕竟，未来3年，中国和日本飞人将继续赛跑，目标就是东京奥运会。 内容来自进入日本

日本短跑人才厚度可观 进入日本，www.wokou.net.cn

最近谈到日本短跑的崛起，就会揶揄日本混血飞人的话题。最近两次世界大赛显示出，日本短跑人才厚度确实超过了中国。

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这次来到伦敦的8名日本接力选手中，有6人能跑进10秒20，甚至接近“破10”。21岁的多田修平递补出场，负责第一棒；31岁的藤光谦司则代替剑桥飞鸟完成第四棒。值得一提的是，这位老将曾经是日本接力队的第二棒选手。临时换到第四棒后，在不能出一丝差错的决赛中，藤光谦司依旧“无缝链接”。

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对比中日新人水准，吴智强已是中国短跑的最佳选择。如果彼时谢震业因伤放弃上场，中国甚至有可能失去决赛机会。主教练袁国强表示，如果谢震业不跑，改由别的队友替补参赛的话，中国队的绝对速度将损失大约0.30秒，能不能进决赛就要看运气了。 进入日本，www.wokou.net.cn

英国队二棒确实坑了中国队，但也不能将无缘奖牌归结于此。张培萌表示,算上被影响的0.2秒,中国接力队也就38.14秒,还是无法超越跑出38秒04的日本队。 内容来自进入日本

中国短跑家底并不厚实 内容来自进入日本

也许有田径迷还在纳闷，中国接力曾经达到世界亚军的高度，怎么会在两年间被打回原形？张培萌的话道出了缘由：中国短跑家底并不厚实。

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“中国短跑就我们接力队几个人肯定不够，还需要更多后备力量。”张培萌说。相比之下，，日本飞人在年龄上占了优势。里约奥运会，23岁的剑桥飞鸟表现出色，除了追不上博尔特，他实打实地超越了美国新星布罗梅尔。不只是混血新锐，昨天苏炳添在第三棒被日本小将桐生祥秀超了0.3秒。从人才厚度看，日本短跑已领先中国不止一个身位。

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通过对比,中国接力在2014年亚运会、2015年北京世锦赛和2016年里约奥运会达到高峰,但随着张培萌绝对实力下降,谢震业有伤在身,这次世锦赛无法击败日本也在情理之中。好在中国田径早已有所警觉。过去这4年，中国田协推出的“1516计划”，成倍增加了短跑、跨栏、跳跃项目的人才厚度。2008年奥运会日本接力摘铜曾刺激了中国田径，前田管中心副主任冯树勇就表示，“中日人种相似，我们没理由落后。” 进入日本网（www.wokou.net.cn）

中日对决焦点不在人种 copyright 进入日本

冯树勇和张培萌谈起日本短跑的进步，都不认为拉开差距的因素是人种。“毕竟剑桥飞鸟是从小在日本长大，由日本竞技体育的体系培养出来的新秀。”冯树勇说。 copyright 进入日本

苏炳添同样认为，日本接力队赢在整体实力。“日本队目前拥有四五名能跑到10秒10左右的选手，我们呢，除了我、培萌和谢震业，新人就是10秒30以外了。”确实，亚洲不只日本才有混血儿，菲律宾、泰国、越南的混血儿比例更大，但这些国家并没有出现很厉害的田径短跑高手。像萨尼布朗、剑桥飞鸟、华莱士等混血选手能出现在日本田径队，正是日本从小学到国家队一层层良性训练、比赛和筛选机制起了作用。

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说到日本的短跑培养体系，苏炳添介绍，他们去日本比赛时，之前垫场热身的，就是当地的小孩子比赛。“日本办比赛，很大目的是给小孩子培养对田径、对短跑的兴趣和向往。”苏炳添说，在日本，跑步比足球更热。比如，长跑接力赛“箱根驿传”，电视收视率就高达20%以上。 进入日本，www.wokou.net.cn

距离东京奥运会越来越近，中国男子短跑需要更好的机制来筛选好苗子，需要更多新鲜血液的融入。中日短跑的竞争肯定愈演愈烈，中国队追赶者的角色并没有改变。

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文/本报记者 褚鹏 进入日本网（www.wokou.net.cn）

传承

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张培萌将棒交给谁？ 内容来自进入日本

伦敦的阴雨，成了北京孩子张培萌对最后一届世锦赛的印象，此外就是让中国队错过领奖台的“打头”，还有队友们赛前铆足了劲的那股兄弟情。

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张培萌赛前确认，这是他最后一届田径世锦赛。而为了不让大哥留下遗憾，队友们纷纷表示，想要在4×100米接力中有所作为。于是就有了在百米预赛中受伤的谢震业最后时刻决定带伤作战那一幕。

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为了兄弟，年过三十的张培萌也是拼了。在绝对速度上，北京小伙已经不及巅峰时期，但他依旧是中国队坚实的最后一棒。决赛中，苏炳添在交接之后遭到英国选手的干扰，张培萌在冲刺中拼尽全力想要挽回损失。“我希望最后一次可以创造奇迹，但是很遗憾，差那么一点点就可以拿到牌了”。

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虽然职业生涯终究未能突破十秒大关，也没能闯进过世锦赛百米决赛，但张培萌依旧在中国田径史上具有不可取代的地位。苏炳添对此心知肚明，“我有现在的成绩很感谢张培萌，这些年，我和他的良性竞争才促成了现在中国接力这么好的成绩”。 内容来自进入日本

张培萌退出世界大赛，也给中国队阵容出了难题。想要继续在接力上有所作为，就需要找到最后一棒的合适人选。苏炳添的绝对速度是现在中国百米第一人，但他一直是中国的第三棒，并且在第三棒的弯道冲刺能力目前无人能及，所以苏炳添改第四棒的可能性很小。谢震业跑最后一棒成绩肯定是最好的，但队伍仍亟待新鲜血液的补充。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

文/本报记者 褚鹏

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