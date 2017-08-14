当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 尹军花：里约遗憾失利 东京奥运将全力冲金

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尹军花：里约遗憾失利 东京奥运将全力冲金

时间:2017-08-14 10:43来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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尹军花：里约遗憾失利 东京奥运全力冲金 2017-08-13 16:03:52.0 来源：中体在线

8月13日，第十三届全运会拳击项目女子54-57公斤级决赛结束，来自河北的名将尹军花战胜江西队胡彩玲夺得金牌，这是国际奥委会对拳击项目进行级别改革后诞生的首枚全运会女子54-57公斤级金牌。 本文来自进入日本网

2017年6月9日，国际奥委会在洛桑召开执委会会议，会议上决定将东京奥运会上的2个男子项目改为2个女子项目。作为东京奥运会练兵的本届全运会也进行了改革，首次将女子54-57公斤级加入比赛日程。 copyright 进入日本

在今天的决赛中，手握明显优势的尹军花率先进攻，三回合结束，，尹军花以总比分5比0战胜胡彩玲，轻取金牌。“之前全运会女子项目一直没有54-57公斤级这个级别，而我在2010和2011年一直练的都是57公斤级，所以重新打回这个级别对我来说还是比较有优势的。”尹军花说道。 copyright 进入日本

由于伦敦奥运会没有设置女子54-57公斤级比赛，为适应规则，尹军花不得不做出调整。因此，自2012年开始，尹军花一直以60公斤级选手的身份出现在大众视野。

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去年里约奥运会，尹军花夺得了女子60公斤级银牌，尽管这个成绩已经追平了中国女子拳击队在奥运会上的最好成绩，但尹军花依旧觉得不满意。“里约回来后自己也经历了一个低潮期，现在心态更成熟了，之后还有世锦赛和东京奥运会，自己的目标是希望能在四年后的东京奥运会拿下金牌，弥补里约奥运会的遗憾。” 进入日本，www.wokou.net.cn

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