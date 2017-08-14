当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻

世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻

时间: 2017-08-14 11:48 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：伦敦田径世锦赛男子4100米接力，汇聚了最激动人心的桥段。中国接力队凭借谢震业带伤出战杀入决赛，却被过分激动的东道主选手干扰，最终以38秒34获得第四，遗憾错过奖牌；牙买加闪电博尔特，昔日是带动全队夺金的飞毛腿，这次却大腿拉伤倒在终点线前；美国接力队在气势上压倒了曾经最大的对手牙买加，却因一念之差。。。

原标题：田管中心副主任：世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻 进入日本网（www.wokou.net.cn）

新华社伦敦８月１３日电 ２０１７年世界田径锦标赛１３日在伦敦落下帷幕。中国队在本届世锦赛上共获得两金、三银、两铜的成绩。国家体育总局田径运动管理中心副主任蔡勇１３日点评称，此次世锦赛上中国队的表现亮点颇多，但是从备战２０２０年东京奥运会的角度看，形势依旧非常严峻。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“这次世锦赛中国田径延续了２０１５年世锦赛和２０１６年奥运会以来的良好势头，再次取得突破。大部分的运动员正常发挥了水平，不少人创造了个人最好成绩或赛季最好成绩。”蔡勇说，“中国田径协会在近年来的备战过程当中，非常注重‘请进来，走进去’，让运动员更多地在国际大赛上得到锻炼，比赛能力得到提高。”

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本届世锦赛上，中国队的奖牌全部来自竞走和女子投掷项目。其中，在女子铅球项目中由巩立姣获得一枚金牌，女子２０公里竞走项目中，首次参加世锦赛的杨家玉顶住压力勇夺冠军。 进入日本，www.wokou.net.cn

“我们的竞走和女子投掷项目依然保持了传统的优势，，竞走项目一金、一银、一铜，很多年轻选手得到了锻炼。女子四个投掷项目全部进前八，拿到一金、两银、一铜，这两个项群在这个周期保持了优势的延续性，”蔡勇说。 copyright 进入日本

“短跨跳项目也有很多亮点，男子１００米苏炳添继北京世锦赛后再次进入决赛，创造了中国运动员的历史，为整个代表队参加本届世锦赛开了一个好头。男子跳远石雨豪和王嘉男都跳出了８米２３的成绩，这样的成绩在北京世锦赛可以获得铜牌。男子撑杆跳高比赛中薛长锐也打破了全国纪录”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

除了成绩上刷新全国纪录，薛长锐在男子撑杆跳高比赛中获得第四名，创造了中国选手在世锦赛上的历史最好成绩。此外，吕会会在女子标枪预赛中、尹航在女子５０公里竞走比赛中均打破亚洲纪录。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

“女子马拉松项目第一次有大众选手参加，刘庆红以２小时５２分２１秒的成绩完赛。”蔡勇说，“大众选手登上专业比赛赛场意义重大，不仅能够进一步推动马拉松运动在中国的开展，同时能吸引更多的大众选手来关注田径，参与到田径的马拉松项目中去。” 内容来自进入日本

蔡勇还特别提到了中国队中的几位老将和新人的表现。他说：“老运动员的坚持感动了中国田径。第六次参加世锦赛的巩立姣十年磨一剑最后取得了金牌。２０１６年奥运会后她有过一段时间状态的低迷，在中国田协和国家队的帮助下不但走出低谷，整体训练水平还得到进一步提升。张文秀是九届元老，这次她也取得７４米以上的成绩，最终位列第四，非常不容易。她是中国田径的常青树，为我们的年轻选手树立了榜样。”

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“这次比赛中，石雨豪、吴瑞庭、杨家玉、王瑞、王娜等年轻运动员也得到了锻炼，他们之中有的成绩不错，有的可能还留下了遗憾，但是通过大赛都锻炼了自己。这些队员未来也是我们２０２０年东京奥运会的主力，大赛的历练能够帮助他们尽快成长”。 本文来自进入日本网

同时，蔡勇还对中国运动员在世锦赛舞台上展示的风采给予肯定，他表示中国运动员在世界舞台上绽放了他们的自信和激情，新一代运动员奋发向上，永不放弃的勇气和敢于担当的精神非常值得肯定。

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蔡勇说，这次比赛取得了一定的成绩，这要感谢全国田径界的支持，但同时从备战２０２０年东京奥运会的角度来看，形势还是非常严峻的。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

“我们男子短跑的对手依然强大，亚洲的对手日本队进步也很明显。男子２０公里、５０公里竞走项目在实力上还有欠缺，女子铁饼发挥也不够理想。总的来说是整体实力有欠缺，项目均衡有不足，”蔡勇说。 copyright 进入日本

蔡勇透露说，为更好地备战东京奥运会，田管中心提出了“登峰计划”，计划形成各个重点和次重点项目的公关组。希望通过踏实的训练备战，中国田径在东京奥运会上能够取得更好的成绩。 copyright 进入日本

(责编：王佩、石国庆) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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