当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻

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世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻

时间:2017-08-14 11:48来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文中国飞人新锐不出何以争锋介绍：伦敦田径世锦赛男子4100米接力，汇聚了最激动人心的桥段。中国接力队凭借谢震业带伤出战杀入决赛，却被过分激动的东道主选手干扰，最终以38秒34获得第四，遗憾错过奖牌；牙买加闪电博尔特，昔日是带动全队夺金的飞毛腿，这次却大腿拉伤倒在终点线前；美国接力队在气势上压倒了曾经最大的对手牙买加，却因一念之差。。。

　　

原标题：田管中心副主任：世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　新华社伦敦８月１３日电  ２０１７年世界田径锦标赛１３日在伦敦落下帷幕。中国队在本届世锦赛上共获得两金、三银、两铜的成绩。国家体育总局田径运动管理中心副主任蔡勇１３日点评称，此次世锦赛上中国队的表现亮点颇多，但是从备战２０２０年东京奥运会的角度看，形势依旧非常严峻。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　“这次世锦赛中国田径延续了２０１５年世锦赛和２０１６年奥运会以来的良好势头，再次取得突破。大部分的运动员正常发挥了水平，不少人创造了个人最好成绩或赛季最好成绩。”蔡勇说，“中国田径协会在近年来的备战过程当中，非常注重‘请进来，走进去’，让运动员更多地在国际大赛上得到锻炼，比赛能力得到提高。”

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　　本届世锦赛上，中国队的奖牌全部来自竞走和女子投掷项目。其中，在女子铅球项目中由巩立姣获得一枚金牌，女子２０公里竞走项目中，首次参加世锦赛的杨家玉顶住压力勇夺冠军。 进入日本，www.wokou.net.cn

　　“我们的竞走和女子投掷项目依然保持了传统的优势，，竞走项目一金、一银、一铜，很多年轻选手得到了锻炼。女子四个投掷项目全部进前八，拿到一金、两银、一铜，这两个项群在这个周期保持了优势的延续性，”蔡勇说。 copyright 进入日本

　　“短跨跳项目也有很多亮点，男子１００米苏炳添继北京世锦赛后再次进入决赛，创造了中国运动员的历史，为整个代表队参加本届世锦赛开了一个好头。男子跳远石雨豪和王嘉男都跳出了８米２３的成绩，这样的成绩在北京世锦赛可以获得铜牌。男子撑杆跳高比赛中薛长锐也打破了全国纪录”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　除了成绩上刷新全国纪录，薛长锐在男子撑杆跳高比赛中获得第四名，创造了中国选手在世锦赛上的历史最好成绩。此外，吕会会在女子标枪预赛中、尹航在女子５０公里竞走比赛中均打破亚洲纪录。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　“女子马拉松项目第一次有大众选手参加，刘庆红以２小时５２分２１秒的成绩完赛。”蔡勇说，“大众选手登上专业比赛赛场意义重大，不仅能够进一步推动马拉松运动在中国的开展，同时能吸引更多的大众选手来关注田径，参与到田径的马拉松项目中去。” 内容来自进入日本

　　蔡勇还特别提到了中国队中的几位老将和新人的表现。他说：“老运动员的坚持感动了中国田径。第六次参加世锦赛的巩立姣十年磨一剑最后取得了金牌。２０１６年奥运会后她有过一段时间状态的低迷，在中国田协和国家队的帮助下不但走出低谷，整体训练水平还得到进一步提升。张文秀是九届元老，这次她也取得７４米以上的成绩，最终位列第四，非常不容易。她是中国田径的常青树，为我们的年轻选手树立了榜样。”

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　　“这次比赛中，石雨豪、吴瑞庭、杨家玉、王瑞、王娜等年轻运动员也得到了锻炼，他们之中有的成绩不错，有的可能还留下了遗憾，但是通过大赛都锻炼了自己。这些队员未来也是我们２０２０年东京奥运会的主力，大赛的历练能够帮助他们尽快成长”。 本文来自进入日本网

　　同时，蔡勇还对中国运动员在世锦赛舞台上展示的风采给予肯定，他表示中国运动员在世界舞台上绽放了他们的自信和激情，新一代运动员奋发向上，永不放弃的勇气和敢于担当的精神非常值得肯定。

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　　蔡勇说，这次比赛取得了一定的成绩，这要感谢全国田径界的支持，但同时从备战２０２０年东京奥运会的角度来看，形势还是非常严峻的。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

　　“我们男子短跑的对手依然强大，亚洲的对手日本队进步也很明显。男子２０公里、５０公里竞走项目在实力上还有欠缺，女子铁饼发挥也不够理想。总的来说是整体实力有欠缺，项目均衡有不足，”蔡勇说。 copyright 进入日本

　　蔡勇透露说，为更好地备战东京奥运会，田管中心提出了“登峰计划”，计划形成各个重点和次重点项目的公关组。希望通过踏实的训练备战，中国田径在东京奥运会上能够取得更好的成绩。 copyright 进入日本

(责编：王佩、石国庆) 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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后文东京奥组委秘书长：秉持三大理念将2020年东京奥运会打造成创新型大会导读：人民网东京7月19日电（郑瑾） 18日下午，东京奥运会组织委员会（下称东京奥组委）秘书长武藤敏郎在东京举行记者见面会，对即将在三年后召开的2020年东京奥运会准备情况进行了说明。 武藤敏郎在会上介绍，包括奥运会体育场在内的所有的新增设施的修整工作均在顺利进行中。东京奥运会约有60%的场地将使用已有。。。
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