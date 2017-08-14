当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 东京奥组委秘书长：秉持三大理念将2020年东京奥运会打造成创新型大会

东京奥组委秘书长：秉持三大理念将2020年东京奥运会打造成创新型大会

时间: 2017-08-14 16:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：原标题：田管中心副主任：世锦赛2金3银2铜，但东京奥运形势依旧严峻 新华社伦敦８月１３日电 ２０１７年世界田径锦标赛１３日在伦敦落下帷幕。中国队在本届世锦赛上共获得两金、三银、两铜的成绩。国家体育总局田径运动管理中心副主任蔡勇１３日点评称，此次世锦赛上中国队的表现亮点颇多，但是从备战２０２０年东京。。。

人民网东京7月19日电（郑瑾） 18日下午，东京奥运会组织委员会（下称东京奥组委）秘书长武藤敏郎在东京举行记者见面会，对即将在三年后召开的2020年东京奥运会准备情况进行了说明。

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武藤敏郎在会上介绍，包括奥运会体育场在内的所有的新增设施的修整工作均在顺利进行中。东京奥运会约有60%的场地将使用已有设施，有40%的场地将设置在东京都之外。在整体的预算上将努力实现更加有效地削减成本开支，并力争做到分配更为均匀。

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据介绍，在上个月召开的国际奥委会（IOC）理事会上已决定本次大赛将新增设15个赛事项目，包含篮球、自由泳等以年轻人为主要受众的项目。此举被认为将有助于提升东京在年轻群体中的吸引力。面向2020年东京奥运会，东京奥组委提出“每个人拿出自己最佳状态；多样性和协调性；面向未来的继承”三个理念，，并表示将以这三个理念为基础，以最具创新精神的改革举措办好奥运会。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

武藤敏郎指出，2020年东京奥运会将打造成为一个创新型大会，瞄准这一目标，奥组委组织的各项创新活动也在积极筹备中。

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首先是奥运会巡回宣传活动。巡回活动将首次在全国范围内举行，并将历时两年在日本各都道府县进行巡回，以提升民众对大赛的认知度和亲近感。

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其次是奖章项目。东京奥组委与NTT docomo、日本环境卫生中心、日本环境省及东京都共同联手回收手机及小型家电，并将回收后的金属制作成奖章。奥运会的所有奖章都将由回收后的金属制作而成，这也可堪称史无前例的创举。该项目自今年4月实施以来，已从设置在日本全土的3000个回收点收集到大量的废弃手机和电器商品。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

第三是东京奥运会吉祥物设计的募集。募集将从8月1日开始至14日，此次募集对象包含所有日本人及持有日本在留资格证的外国人，募集作品将最终由日本各小学以班级为单位投票选出。由小学生担当最终审查也是奥运史上首次尝试。东京奥组委将设置吉祥物审查会，并表示期待可设计出大家喜爱的东京奥运会吉祥物。

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(责编：刘戈、陈建军) copyright 进入日本

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