当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 自信！日本为奥运练兵 派U20男足战U23亚预赛

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腾讯体育7月18日金边 （文/赵宇）此次U23亚洲足球锦标赛预赛，中国队小组赛的最后一个对手是日本队，这样的比赛也充满了看点。不过在今天召开的发布会上，日本队方面明确表示这次是带U20国家队前来参赛的，目的就是希望通过这样的比赛为东京奥运会练兵。
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在今日召开的新闻发布会上，日本队方面表示，球队这次带来的全部都是U20国家队的球员，这些球员通过之前的训练，已经有了很好的默契，希望通过这样的比赛展示自己。
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在前不久进行的U16邀请赛中 日本男足4-0战胜中国 copyright 进入日本
由于其他三支球队带的都是U22国家队，所以日本队的平均年龄要小两岁，他们也只好以小打大。即便如此，他们也充满自信，希望能够通过自己的努力获得一张明年一月的决赛阶段比赛门票，“我们希望通过这样的比赛让年轻球员成长，为东京奥运会做准备。”日本队主教练说。
虽然日本队带来了年龄较小的球员，但他们的实力依然不容忽视。7月23日，中国队将同日本队过招。前段时间的U16国青队邀请赛中，中国队刚刚0比4输给了同年龄组的日本队，这也让接下来U22国足同日本U20国足的较量更引人关注。
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和U16国青队参加的比赛不同的是，这次中日两队是在正式比赛当中相遇，，两支球队都会拿出最好的状态力拼。日本队想要获得决赛阶段比赛资格，就必须打好未来这三场比赛。
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