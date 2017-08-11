当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 亚洲7人进半决赛创历史 苏谢为接力PK增信心

亚洲7人进半决赛创历史 苏谢为接力PK增信心

时间: 2017-08-11 12:26 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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苏炳添在比赛中

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伦敦时间8月4日晚间，2017田径世锦赛首日百米预赛上演，6组跑完，共计有中日韩6名选手杀进半决赛（日本：布朗、剑桥飞鸟、多田修平；中国：苏炳添、谢震业；韩国：金国英）。算上以并列第17位晋级的巴林选手费什的话，亚洲这次有7人进入半决赛，这是世锦赛34年历史头一回，伦敦观众可谓真真实实感受到了一次亚洲速度。

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半决赛中，剑桥飞鸟（3道）、金国英（8道）和谢震业（9道）被分在第一组，这一组由美国名将加特林压阵，8名选手中有4个人本赛季跑进过10秒大关，谢震业想要以小组头两名的身份从这组突围的话难度相当大，谢震业在预赛后接受采访时表示“希望半决赛可以突破10秒大关”。苏炳添（6道）和日本混血儿布朗（5道）被分到了第二组，这一组的王者是牙买加名将布雷克，跑出10秒03赛季最好成绩的苏炳添如果继续良好的发挥，很有可能从这个小组突围，继2015年世锦赛后继续杀进男子百米决赛。日本小将多田修平（2道）和巴林选手费什（5道）分在第三组，这一组有博尔特和今年世界最好成绩创造者美国人科尔曼以及豪言要击败博尔特的乌加哈，两名亚洲选手想突围很难。

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从1983年赫尔辛基第一届田径世锦赛到如今的伦敦，查看历史成绩我们不难发现亚洲选手在百米飞人大战中鲜有建树，直到2015年，苏炳添成为了第一位站上百米决赛跑道的亚洲人。但是亚洲人冲击百米决赛的步伐从未停止过：2013年莫斯科世锦赛和2015年北京世锦赛，均有3位亚洲人杀入到了百米大战的半决赛（2013年中国2人卡塔尔1人；2015年中国1人卡塔尔1人伊朗1人）。在亚洲百米的历史上，成绩最好的则是日本，他们在1993、1997、2001、2003、2007和2009年6次世锦赛中都能保证有一人能进入到百米飞人大战的半决赛。本次日本3人杀入到半决赛，创造了日本在田径世锦赛上的历史最佳战绩，金国英同样创造了韩国的历史，此前还从未有韩国人跻身过世锦赛100米的半决赛。至于中国队，则是追平了2013年莫斯科世锦赛张培萌、苏炳添同时跻身半决赛的历史最佳成绩。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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谢震业在比赛中 进入日本网（www.wokou.net.cn）

本次，日本3将的成绩分别是10秒05、10秒19和10秒21，苏炳添跑出10秒03，谢震业则是10秒13，，整体来说中国两名选手表现要由于日本。今年日本共计有6人跑进10秒10以内，这让日本在接力上的选择余地大幅度增加。不过目前就100米预赛第一枪来看，中国在苏炳添和谢震业这两棒上还是能赢回不少，中日接力大战，日本的赢面并没有充分体现出来。 进入日本，www.wokou.net.cn

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【采访】苏炳添：抢跑的太好了 前期跑步节奏还没准备好

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