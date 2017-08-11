当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

时间: 2017-08-11 17:35 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：自信！日本为奥运练兵 派U20男足战U23亚预赛 分享 自动播放 U22国足迎首个考验 主帅:拼不考虑已晋级前提 正在加载... 腾讯体育7月18日金边 （文/赵宇）此次U23亚洲足球锦标赛预赛，中国队小组赛的最后一个对手是日本队，这样的比赛也充满了看点。不过在今天召开的发布会上，日本队方面明确表。。。

亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

2017-07-04 00:07 来源:体育疯子

本文来自进入日本网

日本最新动态-www.wokou.net.cn

原标题：亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

进入日本网（www.wokou.net.cn）

北京时间7月3日，中国女乒出战澳大利亚公开赛的四名小将悉数从资格赛中脱颖而出，晋级正赛。巧合的是，根据抽签结果，这四名小将都将在首轮面对日本的四名球员。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

根据签表，顾雨婷处于4/4区，首轮对阵亚锦赛冠军平野美宇；张蔷处于3/4区，首轮对阵伊藤美诚；陈幸同处于2/4区，首轮对阵日本一姐石川佳纯；王曼昱处于2/4区，首轮对阵日本选手佐藤瞳。除了以上提到的四名小将，中国女队还派出了朱雨玲和陈梦两位正处当打之年的选手，女乒的4+2组合将力保澳大利亚公开赛的冠军。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一项公开赛的冠军对于乒乓球这个项目来说，含金量和意义都一般。然而，这项比赛对于中国女队来说则是非拿不可。原因很简单，在7月3日结束的亚洲乒乓球青年锦标赛中，中国女队女单8连冠惨遭终结。日本15岁削球手相马梦乃以两个3-0横扫中国选手，面对半决赛以一敌三的不利局面，她让三名中国选手目送她夺冠。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

而在之前3月份的亚锦赛中，平野美宇同样是面对中国三名选手的围剿，登顶冠军。此番中国4名年轻球员首轮全部遭遇日本球手，中国队还有朱雨玲和陈梦两人压阵，如果再丢掉冠军，不但是对自己信心的巨大摧毁，同样也会让日本女队信心爆棚。 copyright 进入日本

本文来自进入日本网

本文来自进入日本网

因此，对于中国女队来说，在连续两次丢掉冠军，成年组和青年组都分别输给日本队的背景下，他们必须要振作起来，用一个冠军来打压日本人的气势。对于年轻的顾雨婷而言，这是她证明自己的最好机会，，面对刚刚声名鹊起的平野美宇，她若能够在首轮淘汰这位日本天才少女，无论是对她个人还是对于中国乒乓球女队而言都是意义重大。

内容来自进入日本

copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

在东京奥运会越来越近的背景下，日本乒乓球男女队崛起之势明显。诸如澳大利亚公开赛这种级别的赛事，过去我们可以不重视，现在我们则必须不能再丢一城一地，把握住每次机会，用胜利去浇灭日本人的斗志。返回搜狐，查看更多 copyright 进入日本

责任编辑： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。 进入日本，www.wokou.net.cn

阅读 () 本文来自进入日本网

投诉 内容来自进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。