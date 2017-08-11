当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

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亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

时间:2017-08-11 17:35来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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亚青完败女乒压力大！4小将日本 这次不能再输

2017-07-04 00:07 来源:体育疯子

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原标题：亚青赛完败女乒压力大！4小将阻日本 这次不能再输

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北京时间7月3日，中国女乒出战澳大利亚公开赛的四名小将悉数从资格赛中脱颖而出，晋级正赛。巧合的是，根据抽签结果，这四名小将都将在首轮面对日本的四名球员。

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根据签表，顾雨婷处于4/4区，首轮对阵亚锦赛冠军平野美宇；张蔷处于3/4区，首轮对阵伊藤美诚；陈幸同处于2/4区，首轮对阵日本一姐石川佳纯；王曼昱处于2/4区，首轮对阵日本选手佐藤瞳。除了以上提到的四名小将，中国女队还派出了朱雨玲和陈梦两位正处当打之年的选手，女乒的4+2组合将力保澳大利亚公开赛的冠军。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

一项公开赛的冠军对于乒乓球这个项目来说，含金量和意义都一般。然而，这项比赛对于中国女队来说则是非拿不可。原因很简单，在7月3日结束的亚洲乒乓球青年锦标赛中，中国女队女单8连冠惨遭终结。日本15岁削球手相马梦乃以两个3-0横扫中国选手，面对半决赛以一敌三的不利局面，她让三名中国选手目送她夺冠。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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而在之前3月份的亚锦赛中，平野美宇同样是面对中国三名选手的围剿，登顶冠军。此番中国4名年轻球员首轮全部遭遇日本球手，中国队还有朱雨玲和陈梦两人压阵，如果再丢掉冠军，不但是对自己信心的巨大摧毁，同样也会让日本女队信心爆棚。 copyright 进入日本

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因此，对于中国女队来说，在连续两次丢掉冠军，成年组和青年组都分别输给日本队的背景下，他们必须要振作起来，用一个冠军来打压日本人的气势。对于年轻的顾雨婷而言，这是她证明自己的最好机会，，面对刚刚声名鹊起的平野美宇，她若能够在首轮淘汰这位日本天才少女，无论是对她个人还是对于中国乒乓球女队而言都是意义重大。

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在东京奥运会越来越近的背景下，日本乒乓球男女队崛起之势明显。诸如澳大利亚公开赛这种级别的赛事，过去我们可以不重视，现在我们则必须不能再丢一城一地，把握住每次机会，用胜利去浇灭日本人的斗志。返回搜狐，查看更多 copyright 进入日本

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