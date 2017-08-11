当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 李隼妹妹：日乒奥运难超国乒 中国团队力量强

李隼妹妹：日乒奥运难超国乒 中国团队力量强

时间: 2017-08-11 12:20 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：华裔神童对日本财阀送的6000万大礼表忠心：为日本夺奥运金牌 2017-07-29 22:12 来源:三十年莱斯特城球迷 国乒 原标题：华裔神童对日本财阀送的6000万大礼表忠心：为日本夺奥运金牌 对于当下的乒乓球界，最具争议的并非国乒罢赛三将马龙、许昕、樊振东，而是和父亲妹妹一起入籍日本的原川籍。。。

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腾讯体育讯 近日，日本女乒在三大公开赛上连遭国乒打击，本周的澳大利亚公开赛日本队三大女乒主力石川佳纯、平野美宇、伊藤美诚均在女单第一轮遭中国队的资格赛选手淘汰。日本女乒还有戏吗？有日媒采访了在日本多年的国乒女队教练组组长李隼的妹妹羽佳纯子（李隽），羽佳纯子认为日本现在有不少天分不错的好苗子，但三年后的东京奥运会她们还是难以超越中国队，，因为国乒有团队式训练法，国乒集体作战的力量非常强大。

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李隼和李隽的母亲叶佩琼是中国第一代国手。1987年六运会，秉承母亲叶佩琼削球打法的李隽，曾“削掉”了世界冠军何智丽，她也因此获得入选国家队的机会。李隽参加了1989年多特蒙德世乒赛以及1991年千叶世乒赛，这两届世乒赛李隽同浙江选手丁亚萍合作，代表中国队连续夺得女子双打季军。李隽1992年赴日在企业队打球，2000年3月入籍。入籍后改名羽佳纯子的她，在2000年年底的全日本乒乓球锦标赛上获得女单亚军，在2001年2月的全日本TOP12比赛中获得女单冠军。2001年大阪世乒赛她与另一名归化球员高田佳枝一起作为主力，为日本女乒赢得18年来的首枚世乒赛奖牌——女团铜牌。退役后她经营羽佳乒乓球俱乐部，兼任日本体育大学非常勤讲师。 内容来自进入日本

对于近期平野美宇、张本智和的表现，羽佳纯子说：“日本从十几年前，它的培育运动员的体制发生变化，开始从小培养人才，日本现在有很多基础非常好的球员，他们从小练球或者是父母带着练或者配专职教练，我觉得日本乒坛这一批孩子的确天分很好。从打法上看对上旋球的理解特别好，速度、旋转、落点都打得相当好。”那么这些日本球员能在3年后的东京奥运会赛场威胁中国队吗？羽佳纯子表示：“他们要想超过中国队，还是有一定困难的。尽管日本的孩子他们天赋很好，但中国有团队有强大的智囊团，国乒的集体力量非常强大。”

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（慎之） 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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平野美宇：从落选奥运场边捡球到国乒头号对手

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