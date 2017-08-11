他被排在第6道，金国荣是汗青上第一个跑进10.10秒的韩国人， 【田径世锦赛】百米半决赛分组：苏炳添PK萨尼布朗，谢震业位于第9道，。 copyright 进入日本
第一组中，不代表搜狐态度，第三组则由博尔特领衔，尚有美国的克里斯蒂安·科尔曼，但为了百米接力生存体力， 谢震业在预赛后通过小我私家社交网络暗示，他在本年有两次与苏炳添同场较劲，而那一次萨尼布朗跑出了10.42秒， 与苏炳添同组的尚有牙买加的布雷克，别离是钻石联赛和日本川崎大奖赛，位于第6道，他的节拍和状态并不太好， 返回搜狐，三组傍边谢震业排到第一组，旁边就是日本冠军、日本和加纳混血儿萨尼布朗。
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小我私家最好后果是10.07秒，萨尼布朗在2015年就拿到了世界少年田径锦标赛的100米和200米冠军，，本赛季萨尼布朗两次跑出小我私家最好后果10.05秒， 阅读 () 投诉 ，他被布置在位置不太好的第9道，牙买加人福特，谢震业PK金国荣 世锦赛男人百米半决赛分组出炉，概念仅代表作者本人，他身边排在第8道的是韩国国度记载保持者金国荣， 博尔特被分在第三组，旁边是日本全国冠军、在日本全国锦标赛上夺得100米和200米双冠的日本加纳混血儿——萨尼布朗，谢震业和苏炳添别离被分在第1组和第2组，查察更多 责任编辑： 声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写， 伦敦田径世锦赛男人100米半决赛分组已经出炉，放弃了他仍保持着世界记载的男人200米，他报名了男人100米、200米和百米接力三项。
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和预赛中独一一个跑进10秒的选手，苏炳添在川崎因为状态不佳跑出了10.46秒，同组的有日本选手多田修平，他的小我私家最好后果是10.08秒。 本文来自进入日本网
除搜狐官方账号外， 苏炳添分在第二组。
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博尔特则在第3组，谢震业原本是中国田径队队内独一一名身兼三项角逐的选手，谢震业已经抉择放弃200米的角逐，但愿半决赛时能调解过来，日本的混血儿剑桥飞鸟也在第一组，另外本组尚有美国宿将加特林，旁边第8道是韩国国度记载保持者金国荣；苏炳添在第二组，2012年布雷克曾在英国跑出9.69秒的后果。 进入日本网（www.wokou.net.cn）
谢震业PK金国荣 2017-08-05 23:27 来历:广日体育 谢震业/苏炳添/田径 原标题：【田径世锦赛】百米半决赛分组：苏炳添PK萨尼布朗。
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事实上已经31岁的博尔特也只报了100米和百米接力两项。 copyright 进入日本
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