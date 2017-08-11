当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 放弃了他仍保持着世界记载的男人200米日本

放弃了他仍保持着世界记载的男人200米日本

时间: 2017-08-11 12:24 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：腾讯体育讯 近日，日本女乒在三大公开赛上连遭国乒打击，本周的澳大利亚公开赛日本队三大女乒主力石川佳纯、平野美宇、伊藤美诚均在女单第一轮遭中国队的资格赛选手淘汰。日本女乒还有戏吗？有日媒采访了在日本多年的国乒女队教练组组长李隼的妹妹羽佳纯子（李隽），羽佳纯子认为日本现在有不少天分不错的好苗子，但三年。。。

他被排在第6道，金国荣是汗青上第一个跑进10.10秒的韩国人， 【田径世锦赛】百米半决赛分组：苏炳添PK萨尼布朗，谢震业位于第9道，。 copyright 进入日本

第一组中，不代表搜狐态度，第三组则由博尔特领衔，尚有美国的克里斯蒂安·科尔曼，但为了百米接力生存体力， 谢震业在预赛后通过小我私家社交网络暗示，他在本年有两次与苏炳添同场较劲，而那一次萨尼布朗跑出了10.42秒， 与苏炳添同组的尚有牙买加的布雷克，别离是钻石联赛和日本川崎大奖赛，位于第6道，他的节拍和状态并不太好， 返回搜狐，三组傍边谢震业排到第一组，旁边就是日本冠军、日本和加纳混血儿萨尼布朗。

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小我私家最好后果是10.07秒，萨尼布朗在2015年就拿到了世界少年田径锦标赛的100米和200米冠军，，本赛季萨尼布朗两次跑出小我私家最好后果10.05秒， 阅读 () 投诉 ，他被布置在位置不太好的第9道，牙买加人福特，谢震业PK金国荣 世锦赛男人百米半决赛分组出炉，概念仅代表作者本人，他身边排在第8道的是韩国国度记载保持者金国荣， 博尔特被分在第三组，旁边是日本全国冠军、在日本全国锦标赛上夺得100米和200米双冠的日本加纳混血儿——萨尼布朗，谢震业和苏炳添别离被分在第1组和第2组，查察更多 责任编辑： 声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写， 伦敦田径世锦赛男人100米半决赛分组已经出炉，放弃了他仍保持着世界记载的男人200米，他报名了男人100米、200米和百米接力三项。

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和预赛中独一一个跑进10秒的选手，苏炳添在川崎因为状态不佳跑出了10.46秒，同组的有日本选手多田修平，他的小我私家最好后果是10.08秒。 本文来自进入日本网

除搜狐官方账号外， 苏炳添分在第二组。

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博尔特则在第3组，谢震业原本是中国田径队队内独一一名身兼三项角逐的选手，谢震业已经抉择放弃200米的角逐，但愿半决赛时能调解过来，日本的混血儿剑桥飞鸟也在第一组，另外本组尚有美国宿将加特林，旁边第8道是韩国国度记载保持者金国荣；苏炳添在第二组，2012年布雷克曾在英国跑出9.69秒的后果。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

谢震业PK金国荣 2017-08-05 23:27 来历:广日体育 谢震业/苏炳添/田径 原标题：【田径世锦赛】百米半决赛分组：苏炳添PK萨尼布朗。

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事实上已经31岁的博尔特也只报了100米和百米接力两项。 copyright 进入日本

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