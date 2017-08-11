当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 蔡振华都要笑了！张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌！

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蔡振华都要笑了！张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌！

时间:2017-08-11 17:02来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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蔡振华都要笑了张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌

2017-07-30 22:17 来源:神一样的邪狂帝侠 世乒赛 /蔡振华 /国乒

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原标题：蔡振华都要笑了！张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌！

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张本智和是日乒在东京奥运周期的重点培养对象，在世乒赛上成为最大黑马的他，也在各种场合屡次表示要为日本击败中国拿奥运金牌。然而与强大的国乒相比，张本智和的实力还是差了很多。世乒赛上1比4输给许昕的比赛让他看到了自己与国乒的差距，而刘国梁也评论他不是樊振东的对手。 copyright 进入日本

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但这些似乎都没对张本智和造成影响，为了实现为日本夺金的目标，他还利用暑假时间回到了四川老家，跟随四川省队进行训练。他的父亲就表示，在四川训练一个月等于在日本训练一年。在四川省队有很多水平比张本智和高的选手，，和他们在一起每天训练和比赛，无疑会让张本智和的实力提升很快。 内容来自进入日本

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而近日，张本智和又将目光瞄向了东京奥运会的混双金牌。在日本举行的奥运推广赛中，张本智和与38岁的四元奈生美搭档混双，这位搭档比他足足大了24岁。也许是日本方面为了博取眼球，故意安排这对年龄差距如此大的选手搭档。而两人也以1比2输掉了比赛，但四元奈生美也对张本智和给予鼓励，认为他有能力获得奥运会的混双金牌。

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相比于男单和女单金牌，日本队最有希望在奥运会取得突破的就是混双，毕竟在世乒赛上，日本选手石川佳纯和吉村真晴是获得了冠军的，但那得益于国乒的放水。而这次事关到奥运金牌，国乒显然不会手下留情。蔡振华已经在亚青赛上派出了王楚钦和孙颖莎的混双组合去锻炼，二人也如愿获得混双金牌，这被外界看作是蔡振华在为东京奥运练兵。 copyright 进入日本

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混双首次进入奥运会，国乒也在积极进行备战。除了蔡振华看好的王楚钦和孙颖莎的组合之外，双打之王许昕也是混双的热门人选。而本次全运会比赛中，樊振东还将与朱雨玲搭档混双，来提前为东京奥运会练兵，可以说国乒能使用的人实在太多了。看着张本智和随便找个38岁的搭档练手就敢称要拿混双金牌，这一次恐怕蔡振华都要笑了。返回搜狐，查看更多

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