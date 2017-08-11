当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

时间: 2017-08-11 16:53 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐 2017-07-07 23:40 来源:狍子歪解体坛mp 原标题：19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐 在运动场上，有的运动员明明在中国出生，却被日本归化，加入了日本国籍，掉过头来与中国队对垒。 但是。。。

奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

2017-07-28 20:55 来源:代古龙

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原标题：奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

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北京时间7月28日，2017中国上海金山华信杯国际青少年足球邀请赛U16年龄阶段的小组赛最后一轮比赛进行，，在A组的一场比赛里，中国2024奥运希望A队迎战日本的横滨税收U16队，这场比赛最终是以中国的奥运希望A队0：6惨败在对手脚下，连一个复赛资格都没有捞到。 内容来自进入日本

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本场比赛中国奥运希望A队开局气势如虹，但是在经历了中国球队的开局三板斧后，横滨水手U16队逐渐占据了场上优势，比赛第7分钟打破僵局，丢掉一球后的中国奥运希望A队在第29分钟再丢一球，上半场0:2落后！ 本文来自进入日本网

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易边再战，开场仅仅2分钟，横滨水手闪电进球3:0领先！大比分落后的中国奥运希望A队随后完全陷入被动，几乎无法组织像样进攻，日本横滨水手U16队则是势如破竹，不给东道主任何球队，他们随后连下三城最终以6：0的比分大胜中国奥运希望A队。 进入日本，www.wokou.net.cn

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这样中国奥运希望A队在本次比赛里是3战1平2负，球队没有打进1个进球，丢了8个进球，这样的表现让人看到任何希望，好在奥运希望B队表现还可以，看来这支A队还有很长的路要走，对于中国球迷来说，这样才值得期待！ 内容来自进入日本

赛后，中国足协青少部主任唐峰也是被对手打得心服口服，直言技不如人承认实力的差距，对于中国足协和所有对这支希望队负责的人来说，如何帮助这群年轻的小伙子成长及增加比赛经验才是最重要的，要不然下一个0:6就不会发生在这种邀请赛，而是正式比赛了。返回搜狐，查看更多

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