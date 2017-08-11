当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

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奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

时间:2017-08-11 16:53来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐介绍：19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐 2017-07-07 23:40 来源:狍子歪解体坛mp 原标题：19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐 在运动场上，有的运动员明明在中国出生，却被日本归化，加入了日本国籍，掉过头来与中国队对垒。 但是。。。

　　

奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行

2017-07-28 20:55 来源:代古龙

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北京时间7月28日，2017中国上海金山华信杯国际青少年足球邀请赛U16年龄阶段的小组赛最后一轮比赛进行，，在A组的一场比赛里，中国2024奥运希望A队迎战日本的横滨税收U16队，这场比赛最终是以中国的奥运希望A队0：6惨败在对手脚下，连一个复赛资格都没有捞到。 内容来自进入日本

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本场比赛中国奥运希望A队开局气势如虹，但是在经历了中国球队的开局三板斧后，横滨水手U16队逐渐占据了场上优势，比赛第7分钟打破僵局，丢掉一球后的中国奥运希望A队在第29分钟再丢一球，上半场0:2落后！ 本文来自进入日本网

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易边再战，开场仅仅2分钟，横滨水手闪电进球3:0领先！大比分落后的中国奥运希望A队随后完全陷入被动，几乎无法组织像样进攻，日本横滨水手U16队则是势如破竹，不给东道主任何球队，他们随后连下三城最终以6：0的比分大胜中国奥运希望A队。 进入日本，www.wokou.net.cn

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这样中国奥运希望A队在本次比赛里是3战1平2负，球队没有打进1个进球，丢了8个进球，这样的表现让人看到任何希望，好在奥运希望B队表现还可以，看来这支A队还有很长的路要走，对于中国球迷来说，这样才值得期待！ 内容来自进入日本

赛后，中国足协青少部主任唐峰也是被对手打得心服口服，直言技不如人承认实力的差距，对于中国足协和所有对这支希望队负责的人来说，如何帮助这群年轻的小伙子成长及增加比赛经验才是最重要的，要不然下一个0:6就不会发生在这种邀请赛，而是正式比赛了。返回搜狐，查看更多

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后文10亿日元建训练馆 日乒为东京奥运争金下狠招导读：日本男乒主力水谷隼、张本智和所属的日本木下集团7月27日公开宣布，为帮助该国乒乓球选手在2020年东京奥运会上争夺该国首枚奥运乒乓球金牌，该公司已经在川崎市投入10亿日元(约6000万人民币)，新建了一所大型专业的乒乓球训练基地。 拿中国乒乓球队几乎每次出征世界大赛前都要进行专门封闭训练的基地之一。。。
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