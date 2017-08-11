当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 24岁年龄差！张本智和与乒坛Ladygaga组队混双输球却称很高兴

24岁年龄差！张本智和与乒坛Ladygaga组队混双输球却称很高兴
2017-07-30 11:11 来源:柯瑞子乒乓 乒乓球 /乒坛 copyright 进入日本进入日本网（www.wokou.net.cn）
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7月29日，在东京涩谷区进行的乒乓球奥运推广赛事中，最年轻的日本国手张本智和与享有乒坛Lady Gaga之称的四元奈生美配对双打，对阵日本队希望之星宇田幸矢/木原美悠）组合。
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作为东京奥运最令人期待的日本乒乓球选手，14岁的张本智和已经家喻户晓，主办方请来四元奈生美与其搭配组成混双，目的就是要通过两人的超高人气让这一新的奥运项目再掀热潮。不同的是，四元奈生美享誉日本乒坛并非依靠球技，而是其动人的美貌以及大胆新潮的穿着，据四元奈生美透露，她的服装都是自己设计的，每一次出场都会吸引全场的眼球。日本媒体纷纷以“24岁年龄差”为题报道了此次活动。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
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2020年奥运会在日本举办，几年前东京奥组委一直在推动乒乓球混双入奥运，这一计划也得到了国际奥委会主席巴赫的支持。由于混双项目的特殊性，女子球员的实力往往对比赛胜负起到决定性作用，日本女乒的全面崛起也让日本看到了混双夺金的希望。特别是今年杜塞尔多夫世乒赛上日本队吉村真晴/石川佳纯一举夺得混双金牌，为日本乒坛创造历史，更让日本乒协看到了奥运夺金希望。世乒赛后，很快就从国际奥委会传来消息，东京奥运确定增设乒乓球混双项目。从此日本乒协开始着力进行这一项目的推广。 本文来自进入日本网
在昨天的这项推广比赛中，张本智和/四元奈生美最终以1-2负于不满16岁的宇田幸矢和不满13岁的木原美悠，不过两人却非常开心。四元奈生美表示“能与张本智和合作非常荣幸，作为少年选手他真的非常强大，，期待与他在东京奥运获得混双金牌”
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