当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 24岁年龄差！张本智和与乒坛Ladygaga组队混双输球却称很高兴

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24岁年龄差！张本智和与乒坛Ladygaga组队混双输球却称很高兴

时间:2017-08-11 16:58来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文10亿日元建训练馆 日乒为东京奥运争金下狠招介绍：日本男乒主力水谷隼、张本智和所属的日本木下集团7月27日公开宣布，为帮助该国乒乓球选手在2020年东京奥运会上争夺该国首枚奥运乒乓球金牌，该公司已经在川崎市投入10亿日元(约6000万人民币)，新建了一所大型专业的乒乓球训练基地。 拿中国乒乓球队几乎每次出征世界大赛前都要进行专门封闭训练的基地之一。。。

　　

24岁年龄差！张本智和与乒坛Ladygaga组队混双输球却称很高兴

2017-07-30 11:11 来源:柯瑞子乒乓 乒乓球 /乒坛 copyright 进入日本

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7月29日，在东京涩谷区进行的乒乓球奥运推广赛事中，最年轻的日本国手张本智和与享有乒坛Lady Gaga之称的四元奈生美配对双打，对阵日本队希望之星宇田幸矢/木原美悠）组合。

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作为东京奥运最令人期待的日本乒乓球选手，14岁的张本智和已经家喻户晓，主办方请来四元奈生美与其搭配组成混双，目的就是要通过两人的超高人气让这一新的奥运项目再掀热潮。不同的是，四元奈生美享誉日本乒坛并非依靠球技，而是其动人的美貌以及大胆新潮的穿着，据四元奈生美透露，她的服装都是自己设计的，每一次出场都会吸引全场的眼球。日本媒体纷纷以“24岁年龄差”为题报道了此次活动。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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2020年奥运会在日本举办，几年前东京奥组委一直在推动乒乓球混双入奥运，这一计划也得到了国际奥委会主席巴赫的支持。由于混双项目的特殊性，女子球员的实力往往对比赛胜负起到决定性作用，日本女乒的全面崛起也让日本看到了混双夺金的希望。特别是今年杜塞尔多夫世乒赛上日本队吉村真晴/石川佳纯一举夺得混双金牌，为日本乒坛创造历史，更让日本乒协看到了奥运夺金希望。世乒赛后，很快就从国际奥委会传来消息，东京奥运确定增设乒乓球混双项目。从此日本乒协开始着力进行这一项目的推广。 本文来自进入日本网

在昨天的这项推广比赛中，张本智和/四元奈生美最终以1-2负于不满16岁的宇田幸矢和不满13岁的木原美悠，不过两人却非常开心。四元奈生美表示“能与张本智和合作非常荣幸，作为少年选手他真的非常强大，，期待与他在东京奥运获得混双金牌”

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后文蔡振华都要笑了！张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌！导读：蔡振华都要笑了！张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌！ 2017-07-30 22:17 来源:神一样的邪狂帝侠 世乒赛/蔡振华/国乒 原标题：蔡振华都要笑了！张本智和配对38岁女搭档，要拿奥运混双金牌！ 张本智和是日乒在东京奥运周期的重点培养对象，在世乒赛上成为最大黑马的他，也在各种场合屡。。。
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