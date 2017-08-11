当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

时间: 2017-08-11 16:49 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：苏炳添在比赛中 伦敦时间8月4日晚间，2017田径世锦赛首日百米预赛上演，6组跑完，共计有中日韩6名选手杀进半决赛（日本：布朗、剑桥飞鸟、多田修平；中国：苏炳添、谢震业；韩国：金国英）。算上以并列第17位晋级的巴林选手费什的话，亚洲这次有7人进入半决赛，这是世锦赛34年历史头一回，伦敦观众可谓真真。。。

19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

2017-07-07 23:40 来源:狍子歪解体坛mp

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原标题：19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

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在运动场上，有的运动员明明在中国出生，却被日本归化，加入了日本国籍，掉过头来与中国队对垒。

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但是，有的运动员在日本出生，却坚持着中国的国籍。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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中国的高尔夫球运动员石昱婷就是其中的一位。今年只有19岁的她有着1.71米的身高，外形靓丽被媒体成为“国民小甜心”。

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当然，在运动场上，还是要靠实力说话。2015年，石昱婷获得美国女子公开赛中国区资格赛冠军。2016年3月19日，刚刚年满18岁的石昱婷在女子中巡珠海横琴梧桐树国际女子挑战赛中获得首个职业冠军。同一年，石昱婷在中国女选手的排名中进入了前四位。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

石昱婷的父亲因为工作的关系，前往日本工作，期间石昱婷在日本福井县出生。虽然出生在日本，但石昱婷代表中国参赛，为国争光。

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由于在日本出生的经历，以及今年参加的日本女子巡回赛，还有出众的身高和靓丽的外形，石昱婷在日本高尔夫界越来越有名，在日本收获的粉丝也越来越多。

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7月5日，日本著名高尔夫专业网站ALBA.net专门对石昱婷进行了专访。对于国民小甜心的称谓，石昱婷表示：“也不知道这个是谁先叫起来的，现在还被这样叫。大概是因为我脸上总是带着笑容，说话的声音也不大，很有女人味吧，这外号有点让人害羞，但是我也很喜欢。”

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日本记者问石昱婷，究竟该用怎样的昵称来称呼她时，石昱婷回答道：“在中国，把女孩子名字的最后一个字连读的情况比较多，我的朋友都叫我婷婷。不过一起打球的队友也有很多人叫我昱婷，，日本的粉丝们叫我昱婷的比较多，只有偶然一些人知道中国的叫法，叫我昱婷我就很高兴了，能叫婷婷的话，我会更高兴的。”返回搜狐，查看更多

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