进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

时间:2017-08-11 16:49来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文亚洲7人进半决赛创历史 苏谢为接力PK增信心介绍：苏炳添在比赛中 伦敦时间8月4日晚间，2017田径世锦赛首日百米预赛上演，6组跑完，共计有中日韩6名选手杀进半决赛（日本：布朗、剑桥飞鸟、多田修平；中国：苏炳添、谢震业；韩国：金国英）。算上以并列第17位晋级的巴林选手费什的话，亚洲这次有7人进入半决赛，这是世锦赛34年历史头一回，伦敦观众可谓真真。。。

　　

19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

2017-07-07 23:40 来源:狍子歪解体坛mp

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

原标题：19岁的她日本出生却坚持中国国籍 成绩出色清纯靓丽赢得日本粉丝青睐

copyright 进入日本

在运动场上，有的运动员明明在中国出生，却被日本归化，加入了日本国籍，掉过头来与中国队对垒。

内容来自进入日本

但是，有的运动员在日本出生，却坚持着中国的国籍。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

中国的高尔夫球运动员石昱婷就是其中的一位。今年只有19岁的她有着1.71米的身高，外形靓丽被媒体成为“国民小甜心”。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

当然，在运动场上，还是要靠实力说话。2015年，石昱婷获得美国女子公开赛中国区资格赛冠军。2016年3月19日，刚刚年满18岁的石昱婷在女子中巡珠海横琴梧桐树国际女子挑战赛中获得首个职业冠军。同一年，石昱婷在中国女选手的排名中进入了前四位。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

石昱婷的父亲因为工作的关系，前往日本工作，期间石昱婷在日本福井县出生。虽然出生在日本，但石昱婷代表中国参赛，为国争光。

进入日本，www.wokou.net.cn

由于在日本出生的经历，以及今年参加的日本女子巡回赛，还有出众的身高和靓丽的外形，石昱婷在日本高尔夫界越来越有名，在日本收获的粉丝也越来越多。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

进入日本网（www.wokou.net.cn）

7月5日，日本著名高尔夫专业网站ALBA.net专门对石昱婷进行了专访。对于国民小甜心的称谓，石昱婷表示：“也不知道这个是谁先叫起来的，现在还被这样叫。大概是因为我脸上总是带着笑容，说话的声音也不大，很有女人味吧，这外号有点让人害羞，但是我也很喜欢。”

内容来自进入日本

copyright 进入日本

进入日本网（www.wokou.net.cn）

日本记者问石昱婷，究竟该用怎样的昵称来称呼她时，石昱婷回答道：“在中国，把女孩子名字的最后一个字连读的情况比较多，我的朋友都叫我婷婷。不过一起打球的队友也有很多人叫我昱婷，，日本的粉丝们叫我昱婷的比较多，只有偶然一些人知道中国的叫法，叫我昱婷我就很高兴了，能叫婷婷的话，我会更高兴的。”返回搜狐，查看更多

进入日本，www.wokou.net.cn

责任编辑： copyright 进入日本

声明：本文由入驻搜狐号的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。 进入日本，www.wokou.net.cn

阅读 () 日本最新动态-www.wokou.net.cn

投诉 copyright 进入日本

进入日本，www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

------分隔线----------------------------
后文奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行导读：奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行 2017-07-28 20:55 来源:代古龙 原标题：奥运希望队0:6日本球队输掉希望 足协心服口服承认实力不行 北京时间7月28日，2017中国上海金山华信杯国际青少年足球邀请赛U16年龄阶段的小组赛最后一轮比赛进行，在A组的一场比赛。。。
相关文章
推荐内容
  • 四个奥运项目面向国内外跨界跨项选材

    中国军网北京8月7日电 陈小强、记者扶满报道：攀岩、冲浪、滑板、小轮车兴起以来，以其惊险刺激、新颖另类、张扬个性的特点备受瞩目，现已成为2020年东京奥运会正式...

  • 日本拟将2020年“体育日”改为东

    中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运...

  • 她依靠本身的网上优势日本

    北京时间7月21日，世界女排大奖赛香港站展开首轮争夺，中国女排迎来了老对手日本的挑战。最终，在朱婷和袁心玥的出色发挥下，中国女排以3-1完胜日本女排，取得了香港...

  • 《东瀛追球》：一探日本足球崛起奥秘

    在我们北京国际体育电影周暨国际体育电影电视联盟全球总决赛（北京站）的征集作品中，有很多是体育爱好者独立策划制作的，他们本着对运动和影像的热爱，一个人或者三五个志...

  • 分为四段至九段日本

    藤井聪太 腾讯体育讯 北京时间7月2日晚，在东京涩谷区将棋会馆举行的日本将棋龙王战决赛阶段淘汰赛第二轮比赛中，14岁的天才少年藤井聪太四段经过101手激战不敌2...

  • 直击-卡希尔:仍爱着申花 世预赛会

    直击-卡希尔:仍爱着申花 世预赛会让日本吃不消 分享 自动播放 【球星】国家队百场里程碑 卡希尔无愧袋鼠功勋队长 正在加载... 腾讯体育6月26日莫斯科（文/...

﻿

网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有