当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 10亿日元建训练馆 日乒为东京奥运争金下狠招

10亿日元建训练馆 日乒为东京奥运争金下狠招

时间: 2017-08-11 16:56 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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日本男乒主力水谷隼、张本智和所属的日本木下集团7月27日公开宣布，为帮助该国乒乓球选手在2020年东京奥运会上争夺该国首枚奥运乒乓球金牌，该公司已经在川崎市投入10亿日元(约6000万人民币)，新建了一所大型专业的乒乓球训练基地。

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拿中国乒乓球队几乎每次出征世界大赛前都要进行专门封闭训练的基地之一——(成都)中国乒协西部国际培训中心举例，成都市政府在2006年年底投资新建该大型专业乒乓球训练基地时的投入是5000万人民币。这些年几乎每次出征世乒赛等世界大赛，中国女乒都要到该基地进行出征前的封闭训练。

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日本要出资10亿日元建专业乒乓球训练基地的木下集团，目前麾下签有多名日本一线国手或好苗子，女子球员有日本目前女单世界排名最高的世界杯冠军平野美宇，，还有张本智和的妹妹张本美和。他们签约的男球员有日本一哥水谷隼、名将松平健太以及大岛祐哉，还有就是今年世乒赛打进男单八强的张本智和。 进入日本，www.wokou.net.cn

这座建在川崎市的专业乒乓球训练基地，拥有475平方米的乒乓球训练场，还有专门的按摩室、浴室以及桑拿室。另外还专门预订了一个价值1500万日元(约91万人民币)的专门可供10人恢复疲劳的氧气胶囊。更为关键的是，这个乒乓球训练基地的地板、照明以及球桌的选用，都按照国际大赛的严格标准选择。

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14岁的张本智和在新球馆训练体验后表示：“在这里训练感到收获很大，希望能在东京奥运会上拿到金牌。”2013年，随着日本获得2020年奥运会的举办权，日本乒协就早早开始启动“2020计划”。去年10月国际乒联就曾公开宣布，2020年东京奥运会及残奥会将使用日本企业生产的三英SAN-EI乒乓球台。国际乒联现在除了正式比赛用球采用日本企业生产的球之外，球桌也完全由日本企业提供。 本文来自进入日本网

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值班主任：李欢

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