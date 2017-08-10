当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 田径世锦赛的业余选手刘庆红：很期待站到东京奥运会赛场

田径世锦赛的业余选手刘庆红：很期待站到东京奥运会赛场

时间: 2017-08-10 18:22 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中国军网北京8月7日电 陈小强、记者扶满报道：攀岩、冲浪、滑板、小轮车兴起以来，以其惊险刺激、新颖另类、张扬个性的特点备受瞩目，现已成为2020年东京奥运会正式比赛项目。为积极推动上述4个项目发展，体育总局决定面向国内外跨界跨项选材。 记者在日前召开的新闻发布会上获悉，体育总局决定面向国内外选拔数。。。

■ 广州日报全媒体记者 许蓓

对于业余跑圈来说，刘庆红是一个传奇。

内容来自进入日本

21岁的刘庆红是北京大学法学院的一名本科生，也是北大100871跑团的成员，还是中国田径队出征伦敦世锦赛的队员。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

中国队唯一的业余选手

日本最新动态-www.wokou.net.cn

刘庆红是本届世锦赛中国队中唯一的一名非职业运动员，在世锦赛女子马拉松项目中，刘庆红与队友曹茉婕携手参赛，最终刘庆红以2小时52分21秒的成绩顺利完赛，获得第65名；曹茉婕则状态不佳，在后半程选择了退赛。

内容来自进入日本

伦敦田径世锦赛只是刘庆红的第3个全马，她的个人马拉松最好成绩是2小时43分11秒，于2016年10月在上海国际马拉松赛上创造。她也正是通过这个成绩达到了奥运会和世锦赛女子马拉松比赛的报名资格，她是国内唯一做到这一点的业余跑者。 内容来自进入日本

伦敦世锦赛马拉松比赛的起、终点都设置在伦敦塔桥，赛道与著名的伦敦马拉松不同，但与伦敦奥运会赛道相似，是一条封闭的环形线路，每圈长度大约10公里。跑者从伦敦塔桥出发后，经伦敦塔，沿泰晤士河抵达国会大本钟附近，然后右转过一个180度的发卡弯，沿近乎平行的一条路上折返，，经舰队街和圣保罗大教堂重新回到河边，最后一圈回到塔桥冲刺。

熬着胃疼坚持跑完全马

比赛中没有“兔子”领跑，比赛节奏全靠选手们自己掌握。赛道对选手跑坡和弯道急转的技术能力要求很高，尤其是回程最后5～10公里的赛道难度很大，要穿越小巷，有很多弯道急转。最终，来自巴林的切里莫在冲刺阶段绝杀两届世锦赛冠军基普拉加特，以2小时27分11秒的成绩荣获桂冠，后者以7秒之差获得银牌，美国选手艾米克拉格最后时刻奋力赶上获得铜牌。

赛后刘庆红表示，自己是熬着胃疼完成比赛的，“现在感觉挺累的，感觉身体被掏空了。成绩还好吧，虽然没有达到预想的目标，但是也还不错，至少我完成了这个比赛。”刘庆红说，“最大的感受就是，遇到伤病疼痛也要坚持，坚持就是胜利！我觉得还是之前的伤病没有好，后面十多公里时大腿不舒服，不知道是跑岔气了还是吃饭吃晚了的原因，有点胃疼，肋骨那里特别疼，严重的时候疼得直叫唤……实在是一个比较严峻的挑战！如果是在国内比赛，我可能会退赛，疼的时候我一直在想，反正我要跑完，爬也要爬到终点去，总不能第一次出国比赛就退赛，多尴尬啊！”

因为胃疼影响，刘庆红并没有按照预定的节奏和计划跑，“后面肚子疼、岔气一系列状况导致节奏带没了，没有跑好。”她有点遗憾地说。

为学业不做专业运动员

刘庆红以业余跑者的身份参与伦敦田径世锦赛，对她个人来说意义重大，对于北大跑团和更多的普通跑者来说，同样意义非凡。

尽管中国田径队近年来在马拉松项目上的成绩并没有突破，但并不妨碍国内的马拉松运动发展得如火如荼。刘庆红在伦敦比赛这天，北大跑团专门组织了一个名为“同跑中国红”的活动，邀请了11个跑团的跑友在国内接力完成全马，还有跑友在线上接力，对刘庆红表达支持。

进入国家队和队友一起训练后，刘庆红最大的感触是：“中长跑其实是一个很团结的运动项目，特别是马拉松，需要大家一起跑才能出成绩，不能各人练各人的。”

结束伦敦的比赛后，刘庆红就将返回学校继续学业。“我觉得下一步还是回到学校去进行学习，然后更好地利用业余时间去训练。其实我没想过去注册成为专业运动员，现在有时间就跑一跑，挺好的。注册成为专业运动员的话，会影响我的学习。如果有机会的话，我很期待能站到东京奥运会的赛场上，取得更好的成绩、更好的名次。” 她说。

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。