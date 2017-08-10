当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 四个奥运项目面向国内外跨界跨项选材

四个奥运项目面向国内外跨界跨项选材

时间: 2017-08-10 18:19 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：自动播放 【资讯】张本智和：东京拿金牌 每年回四川两次 正在加载... 腾讯体育讯 北京时间7月28日，据《日刊体育》报道，日本男乒主力水谷隼、张本智和所属的日本木下集团7月27日公开宣布，为帮助该国乒乓球选手在2020年东京奥运会上争夺该国首枚奥运乒乓球金牌，该公司已经在川崎市投入10亿日元（约。。。

中国军网北京8月7日电 陈小强、记者扶满报道：攀岩、冲浪、滑板、小轮车兴起以来，，以其惊险刺激、新颖另类、张扬个性的特点备受瞩目，现已成为2020年东京奥运会正式比赛项目。为积极推动上述4个项目发展，体育总局决定面向国内外跨界跨项选材。 内容来自进入日本

记者在日前召开的新闻发布会上获悉，体育总局决定面向国内外选拔数百名优秀人才进入攀岩、冲浪、滑板、小轮车国家集训队，备战2022年东京奥运会。 本文来自进入日本网

此次跨界跨项选材是一次重大改革。选拔工作着眼于备战2020年东京奥运会需要，是深化体育改革、构建举国体制与市场机制相结合新机制的一次重大尝试。这次选材面向全球，打破了封闭、局限的小范围、小圈子；为那些具有一定运动基础、具备较好运动天赋的苗子开辟了一条成长的捷径。放眼全球、扩大选材范围，在全世界选拔中国籍优秀运动人才进入国家队，也给予了他们一次共享国家荣耀和机遇的机会。对于其他运动项目而言，此次选拔工作在遵循体育发展规律、奥运备战规律的基础上，走出了竞技体育发展和奥运备战的新路子，对其他项目的改革具有很强的示范作用。 进入日本，www.wokou.net.cn

本次选拔面向全国全球，着眼于四个项目发展现状，注重在项目发展情况好、水平高、参与人数多的重点国家和地区展开；同时兼顾职业特色，注重从杂技、武校、体校、体操、体工队、专项协会等相关领域选拔人才。 内容来自进入日本

为做好这项工作，体育总局成立了领导小组，相关部门、司局和项目管理中心建立工作机制，从政策、机制、训练、竞赛等多个方面加强保障。为确保选拔质量，四个项目根据不同项目特点、发展水平等，分别制定了详细的选材标准和实施方案。坚持深耕细作的原则，深入细致开展，相关中心已经组织了四个专家组，对本项目开展较好、水平较高的地区分片区深入挖掘、精心测试。选拔工作将本着公平公正的原则，依据相关实施方案和选拔程序进行。经过初试、培训、复试的过程，最终拟于2017年底前，选拔出一批身体素质优良、身体机能优质、运动天赋极高的人才进入极限运动领域，组建四支极限运动国家集训队，夯实极限运动后备人才队伍，力争提高极限运动竞技水平，实现跨越式发展，争取在东京奥运会上取得好成绩，走出一条中国特色超常规备战的新路子。 copyright 进入日本

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