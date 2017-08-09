当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 为在东京奥运前缓解交通拥堵 日本鼓励员工远程上班

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为在东京奥运前缓解交通拥堵 日本鼓励员工远程上班

时间:2017-08-09 19:24来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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    后文日本拟将2020年“体育日”改为东京奥运开幕日导读：中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运开幕式的7月24日，从而使当天变为假日。 资料图：东京奥运会和残奥会会徽 报道称，要将开幕日改成假日，需要在明年的日本例行国会修改相关法案。。。
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