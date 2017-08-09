当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本拟将2020年“体育日”改为东京奥运开幕日

日本拟将2020年“体育日”改为东京奥运开幕日

时间: 2017-08-09 19:25 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中央部门“三公”账本更细致 100元变化也要解释 21日，百余家中央部门密集公开了2016年部门决算。和以往相比，中央部门此次晒出的“账本”更为细致，有部门甚至为100元的费用变化做出解释。[详细] 07-22 07-07 中新网 营造镇域安全稳定发展环境 连日来，河北屯镇把关心群众放在突出位置，。。。

中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运开幕式的7月24日，从而使当天变为假日。

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资料图：东京奥运会和残奥会会徽 本文来自进入日本网

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报道称，要将开幕日改成假日，需要在明年的日本例行国会修改相关法案。预计将与变更该国7月第三个星期一“海之日”的提案等一起推进讨论。 内容来自进入日本

据报道，各国首脑等众多要人将出席开幕式。届时将开展大规模交通管制及严格的警备态势，可以预见将对正常交通及物流造成很大影响。当天刚好是首都高速公路交通量大增的星期五，政府、奥组委等为彻底减小交通量，认为应将开幕日改成假日的呼声也十分高涨。

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据了解，现在的日本“体育日”源自1964年举行东京奥运会开幕式的10月10日，据分析为了奥运期间能够顺利运营，作为特别措施变更日期较易获得体育相关人士的理解。另一方面，关于变更距开幕日较近的“海之日”的方案，与业界团体等的协调可能较难。 copyright 进入日本

报道还指出，过去的奥运会也存在同样课题，即以开幕日为主，如何兼顾顺利运送大会相关人士并减小对正常交通的影响。去年的里约奥运采取了将开幕式前一天和开幕式当天等4天设为临时假日的措施。

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（责任编辑：岳权利 ）

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