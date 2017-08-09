进入日本

搜索

热门标签

返回首页

当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 日本拟将2020年“体育日”改为东京奥运开幕日

日本拟将2020年“体育日”改为东京奥运开幕日

时间:2017-08-09 19:25来源:进入日本网整理 作者:进入日本

相关TAG：

前文为在东京奥运前缓解交通拥堵 日本鼓励员工远程上班介绍：中央部门“三公”账本更细致 100元变化也要解释 21日，百余家中央部门密集公开了2016年部门决算。和以往相比，中央部门此次晒出的“账本”更为细致，有部门甚至为100元的费用变化做出解释。[详细] 07-22 07-07 中新网 营造镇域安全稳定发展环境 连日来，河北屯镇把关心群众放在突出位置，。。。

　　

　　中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运开幕式的7月24日，从而使当天变为假日。

本文来自进入日本网

资料图：东京奥运会和残奥会会徽

内容来自进入日本

内容来自进入日本

资料图：东京奥运会和残奥会会徽 本文来自进入日本网

内容来自进入日本

　　报道称，要将开幕日改成假日，需要在明年的日本例行国会修改相关法案。预计将与变更该国7月第三个星期一“海之日”的提案等一起推进讨论。 内容来自进入日本

　　据报道，各国首脑等众多要人将出席开幕式。届时将开展大规模交通管制及严格的警备态势，可以预见将对正常交通及物流造成很大影响。当天刚好是首都高速公路交通量大增的星期五，政府、奥组委等为彻底减小交通量，认为应将开幕日改成假日的呼声也十分高涨。

内容来自进入日本

　　据了解，现在的日本“体育日”源自1964年举行东京奥运会开幕式的10月10日，据分析为了奥运期间能够顺利运营，作为特别措施变更日期较易获得体育相关人士的理解。另一方面，关于变更距开幕日较近的“海之日”的方案，与业界团体等的协调可能较难。 copyright 进入日本

　　报道还指出，过去的奥运会也存在同样课题，即以开幕日为主，如何兼顾顺利运送大会相关人士并减小对正常交通的影响。去年的里约奥运采取了将开幕式前一天和开幕式当天等4天设为临时假日的措施。

日本最新动态-www.wokou.net.cn

（责任编辑：岳权利 ）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

copyright 进入日本

看全文

本文来自进入日本网

和讯网今天刊登了《日本拟将2020年“体育日”改为东京奥运开幕日 》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。 copyright 进入日本

日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本最新动态-www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

写评论已有条评论跟帖用户自律公约 进入日本网（www.wokou.net.cn）

提 交还可输入500字 进入日本网（www.wokou.net.cn）

最新评论 进入日本网（www.wokou.net.cn）

查看剩下100条评论

日本最新动态-www.wokou.net.cn

copyright 进入日本

你可能会喜欢

进入日本，www.wokou.net.cn

进入日本，www.wokou.net.cn

热门新闻排行榜

  • 【九寨沟地震最新消息汇总】川人不曾负国，国人绝不负川！
  • 九寨沟天堂洲际大饭店垮塌部位搜救出1名遇难者4名重伤员
  • 小孩父母不满发型要求复原警方哭笑不得
  • 王福重：中国真有灰犀牛，但不是他们说的那五个
  • 九寨沟发生7级地震这些股或受影响
  • 上海色情业调查：“百度地图”成招嫖新平台
  • 四川九寨沟发生7.0级地震震源深度20千米
  • 央行媒体：支持合理自住购房严控信贷流向投资投机
  • 后院起火！印度国内商业情况恶化，各项数据全面暴跌！
  • 郎咸平回应“被群众围堵”传闻：是胡说八道的
    • 和讯热销金融证券产品

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    进入日本网（www.wokou.net.cn）

    文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

    PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。

    ------分隔线----------------------------
    后文2020年东京奥运会及残奥会将利用日本企业出产的三英SAN-EI乒乓球进入日本台导读：自动播放 【资讯】张本智和：东京拿金牌 每年回四川两次 正在加载... 腾讯体育讯 北京时间7月28日，据《日刊体育》报道，日本男乒主力水谷隼、张本智和所属的日本木下集团7月27日公开宣布，为帮助该国乒乓球选手在2020年东京奥运会上争夺该国首枚奥运乒乓球金牌，该公司已经在川崎市投入10亿日元（约。。。
    相关文章
    推荐内容
    • 日本拟将2020年“体育日”改为东

      中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运...

    • 她依靠本身的网上优势日本

      北京时间7月21日，世界女排大奖赛香港站展开首轮争夺，中国女排迎来了老对手日本的挑战。最终，在朱婷和袁心玥的出色发挥下，中国女排以3-1完胜日本女排，取得了香港...

    • 《东瀛追球》：一探日本足球崛起奥秘

      在我们北京国际体育电影周暨国际体育电影电视联盟全球总决赛（北京站）的征集作品中，有很多是体育爱好者独立策划制作的，他们本着对运动和影像的热爱，一个人或者三五个志...

    • 分为四段至九段日本

      藤井聪太 腾讯体育讯 北京时间7月2日晚，在东京涩谷区将棋会馆举行的日本将棋龙王战决赛阶段淘汰赛第二轮比赛中，14岁的天才少年藤井聪太四段经过101手激战不敌2...

    • 直击-卡希尔:仍爱着申花 世预赛会

      直击-卡希尔:仍爱着申花 世预赛会让日本吃不消 分享 自动播放 【球星】国家队百场里程碑 卡希尔无愧袋鼠功勋队长 正在加载... 腾讯体育6月26日莫斯科（文/...

    • 电子垃圾处理设备,电子垃圾回收利用

      【中国环保在线 国际新闻】2020年东京奥运会的奖牌用电子垃圾中提炼的贵金属制作。看到这样一则消息，你是不是觉得日本穷疯了？这个真不是。不过中国环保在线觉得，如...

    ﻿

    网站简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

    Copyright © 2002-2008 Wokou.Net.cn. 进入日本网 版权所有