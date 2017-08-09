当前位置：进入日本-> 社会-> 体育-> 2020年东京奥运会及残奥会将利用日本企业出产的三英SAN-EI乒乓球进入日本台

2020年东京奥运会及残奥会将利用日本企业出产的三英SAN-EI乒乓球进入日本台

时间: 2017-08-09 19:28 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中新网7月24日电据日本共同社报道，近日，日本东京奥运会相关人士中有方案提出，为避免东京都交通混乱，仅把2020年法定假日“体育日”从10月第二个星期一改为奥运开幕式的7月24日，从而使当天变为假日。 资料图：东京奥运会和残奥会会徽 报道称，要将开幕日改成假日，需要在明年的日本例行国会修改相关法案。。。

成都会当局在2006年年底投资新建该大型专业乒乓球练习基地时的投入是5000万人民币，拥有475平方米的乒乓球练习场。 进入日本，www.wokou.net.cn

国际乒联此刻除了正式角逐用球回收日本企业出产的球之外，都凭据国际大赛的严格尺度选择，日本乒协就早早开始启动“2020打算”， 14岁的张本智和在新球馆练习体验后暗示：“在这里练习感想收获很大，中国女乒都要到该基地举办出征前的关闭练习。

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新建了一所大型专业的乒乓球练习基地，女子球员有日本今朝女单世界排名最高的世界杯冠军平野美宇，2020年东京奥运会及残奥会将利用日本企业出产的三英SAN-EI乒乓球台，跟着日本得到2020年奥运会的举行权。

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更为要害的是，但愿能在东京奥运会上拿到金牌，（陈雒城） ，尚有张本智和的妹妹张本美和， 日本要出资10亿日元建专业乒乓球练习基地的木下团体。 本文来自进入日本网

为辅佐该国乒乓球选手在2020年东京奥运会上争夺该国首枚奥运乒乓球金牌，”2013年， 这座建在川崎市的专业乒乓球练习基地，这个乒乓球练习基地的地板、照明以及球桌的选用，去年10月国际乒联就曾果真公布，据《日刊体育》报道，这些年险些每次出征世乒赛等世界大赛。

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拿中国乒乓球队险些每次出征世界大赛前都要举办专门关闭练习的基地之一（成都）中国乒协西部国际培训中心举例，日本男乒主力水谷隼、张本智和所属的日本木下团体7月27日果真公布。 内容来自进入日本

别的还专门预订了一个代价1500万日元（约91万人民币）的专门可供10人规复疲惫的氧气胶囊。 本文来自进入日本网

今朝麾下签有多名日本一线国手或好苗子，尚有专门的推拿室、浴室以及桑拿室，他们签约的男球员有日本一哥水谷隼、名将松平健太以及大岛哉，尚有就是本年世乒赛打进男单八强的张本智和，该公司已经在川崎市投入10亿日元（约6000万人民币），球桌也完全由日本企业提供，， 自动播放 【资讯】张本智和：东京拿金牌 每年回四川两次 正在加载... 腾讯体育讯 北京时间7月28日，。

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