当前位置：进入日本-> 经济-> 资本市场-> 东京股市日经股指上涨0.51%

东京股市日经股指上涨0.51%

时间: 2017-08-29 01:27 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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中国页岩气亮出“家底” 可采储量全球第一 本文来自进入日本网 地球页岩层内的天然气资源与常规天然气可采储量相当。张金川表示，中国页岩气起步不久，但在国际同业经验和教训基础上，从高起点出发步入正轨，具备绿色开发的技术基础和能力。[详细] 进入日本网（www.wokou.net.cn） 08-25 12-08解放日报 进入日本，www.wokou.net.cn

【治国理政新实践·河南篇】河南17地市立法成果 盘点地方性法规 地方立法是全面依法治省的重要一环，地方立法条例是规范河南省地方立法活动的重要法规。河南省十二届人大常委会第二十三次会议审查批准。[详细] 进入日本，www.wokou.net.cn 08-25 16-08大河网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

清华标志性建筑“二校门”被刻字：皇上我来了 进入日本，www.wokou.net.cn 网友爆料清华二校门被刻字 据爆料人张先生称，此前看到清华大学日晷被刻字，“今天来清华游玩，竟发现象征清华大学的老校门居然也惨遭毒手。[详细] 日本最新动态-www.wokou.net.cn 08-25 14-08北京青年报 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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卡塔尔要与伊朗全面复交：卡塔尔大使将重返伊朗 卡塔尔外交部24日表示，将与伊朗全面恢复外交关系。德新社报道，前往沙特的卡塔尔王室成员为阿卜杜拉·本·阿里·贾西姆·阿勒萨尼，是卡塔尔前埃米尔、即国家元首艾哈迈德·本·阿里·阿勒萨尼的兄弟，后者1972年被卡塔尔埃米尔塔米姆的祖父夺权。[详细] 进入日本网（www.wokou.net.cn） 08-25 16-08新华社 日本最新动态-www.wokou.net.cn

日本机器人租用服务新用场：作为“僧侣”主持葬礼 【环球网综合报道】据英国路透社8月23日报道，日本软银机器人公司研发的名为“Pepper”的人形机器人又多了一个新角色——葬礼上的住持僧侣，人们可以租用这种机器人服务于葬礼。在23日，“Pepper”在东京的“国际丧葬业展览会”上亮相，展览上该机器人在敲木鱼的同...[详细] copyright 进入日本 08-25 16-08环球网 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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