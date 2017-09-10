当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 中日岛屿争端面临新考验 钓鱼岛巡航还能顺利进行吗？

中日岛屿争端面临新考验 钓鱼岛巡航还能顺利进行吗？

时间: 2017-09-10 01:10 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：资料图：美日海上联合军演 【环球网报道 记者 王欢】日本外相河野太郎和防相小野寺五典将于当地时间8月17日上午在美国华盛顿参加美日外长和防长参加的“安全保障磋商委员会”(2+2)会议。鉴于朝鲜半岛当前局势及美朝对立局势升级，会议将就提升美日防卫体系及能力进行讨论。据日本共同社透露，美日此次2+2会。。。

【新闻事件】

参考消息网7月21日报道7月17日，日本首相安倍晋三在东京主办的“海之日”相关活动开幕式上称，今年9月将在日本国内召开世界海上保安部门的首长级会议，并称力争2018年4月在日本内阁会议上决定的新一期海洋基本计划制定工作。

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【专家快评】

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郁志荣（中国太平洋学会副秘书长、浙江海洋大学教授） copyright 进入日本

这篇报道透露了一个很重要的信息，日本即将出台第三期《海洋基本计划》。10年前的2007年4月20日日本国会全票通过了有史以来的第一部《海洋基本法》，一周以后的27日便生效。根据该法日本政府必须组织制定与其配套的《海洋基本计划》，即由此规定每一个时期日本海洋管理的重点内容，每五年修订一次。 进入日本，www.wokou.net.cn

第一期《海洋基本计划》为2008年至2013年，重点任务是必须查清并确定日本根据《联合国海洋法公约》可主张管辖海域的确切面积和范围。作为日本划定领海及专属经济区基点的离岛达500个，在海上保安厅制作的海图中，没有名字的200个岛屿都将被列入重新命名之列。日本曾公布其非法命名的39个无人岛名称，其中包括中国固有领土钓鱼岛及其附属岛屿。2012年9月，时任日本首相的野田佳彦上演了将钓鱼岛“国有化”闹剧，引发中方强烈反对并采取包括常态化巡航在内的多项反制措施。

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第二期《海洋基本计划》为2013年至2018年，重点工作是发展海洋能源。有媒体报道，日本周边海域的稀土储藏量极大，在最东端的南鸟岛附近专属经济区海底，发现了含混杂泥沙里的高浓度稀土矿床，从浓度和矿床体积推测，储藏量约为680万吨，按现在日本生产家电、汽车等年需稀土量计算，可供日本使用227年。此外，最新地质调查报告显示，日本管辖海域内埋藏着大量的可燃冰，因此日本被誉为隐形的资源大国。

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从时间上看，日本第二期《海洋基本计划》行将结束，明年开始日本要制定和实施第三期《海洋基本计划》。预计第三期《海洋基本计划》中的海洋管理重点工作大致有三个方面：一是进一步加大领海警备力度。二是有效的海洋防灾减灾。三是着力对远离本土的海岛保护。

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从媒体透露的信息看，在未来五年里日本将对海岛保护要下大力气实施，尤其是远离本土的有人国境海岛保护和建设乃是重中之重。日本海洋政策担当相松本纯在“海之日”开幕式上致辞时，就国境离岛称它是日本广大海域管理的根据地。由此，日本对离岛保护的高度认识以及政府对离岛保护的重视程度可见一斑。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

换言之，日本在未来五年《海洋基本计划》实施期间，将会致力于今年4月1日生效的《有人国境离岛区域保全以及特定有人国境离岛区域社会维护特别处置法》的贯彻落实。主要是国家对远离本土的国境离岛实施优惠政策，加强基础设施建设、增加就业岗位、吸引和鼓励年轻人居住国境离岛，以增加常住人口。日本认为远离本土的离岛与国土安全密切相关，因此增加离岛的常住人口乃是确保国土安全最有效的举措。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍在“海之日”相关活动开幕式上还透露，第三期《海洋基本计划》的重点工作之一是加强“领海警备”。由此，中日岛屿争端将面临新的考验，中国公务船目前在钓鱼岛附近海域执行的常态化巡航执法，是否会受到日本推行第三期《海洋基本计划》的影响，将拭目以待。 copyright 进入日本

（以上言论系专家个人观点，不代表本网立场）

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