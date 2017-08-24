当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 日方忧中国渔船涌向钓鱼岛 中方回应：固有领土

日方忧中国渔船涌向钓鱼岛 中方回应：固有领土

时间: 2017-08-24 20:36 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

日方忧中国渔船涌向钓鱼岛 中方回应：固有领土

日本最新动态-www.wokou.net.cn

2017-08-08 15:06:44 杭州网 日本最新动态-www.wokou.net.cn

参考消息网8月8日报道 日媒称，日中关系消息人士近日透露，在钓鱼岛附近海域去年8月休渔期结束后，有中国渔船200~300艘渔船蜂拥至，部分渔船及多艘公务船驶入日本“领海”，日本政府自今年春天起多次要求中方勿再发生此类事态。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据共同社8月7日报道，除部分捕捞作业外，钓鱼岛附近海域今年的休渔期至8月16日。日方认为，可能会再度发生大量渔船在钓鱼岛附近作业、中方派出公务船的情况，因此颇为警戒。

进入日本，www.wokou.net.cn

报道称，据日中关系消息人士透露，，双方在负责外交事务的最高级别展开了磋商，日方要求“希望绝对不要发生像去年那样的事态”，中方似乎回应“钓鱼岛是中国的固有领土”，表明了一贯立场。

进入日本，www.wokou.net.cn

据日本外务省介绍，去年跟在渔船后多次驶入领海的中国海警局等公务船4天内总计28达艘次。 本文来自进入日本网

日媒称中方巡航钓鱼岛常态化：几乎每天都有中国公务船

本文来自进入日本网

中国方面的目的在于加大对钓鱼岛的压力，确立对该岛的领土主权主张。日本政府内部也有人认为，这是中国夺取钓鱼岛行动正式开始的前兆，因此已加强戒备。

进入日本，www.wokou.net.cn

除了大风大浪的日子，中国公务船几乎每天都在钓鱼岛周边领海外侧的毗连区航行。它们反复以每月3次的频率进入领海。原来主要是3艘船在开展活动，自去年9月以来，4艘船开展活动已是常态。2月18日，4艘中国公务船进入钓鱼岛领海。

copyright 进入日本

去年8月，发生了多艘中国公务船跟随中国渔船进入钓鱼岛领海的事件，在毗连区被发现有空前规模的15艘中国公务船。外务省负责人表示，以去年8月的事件为契机，中国可能升级在钓鱼岛的活动。（腾讯新闻综合参考消息报道）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

进入日本网（www.wokou.net.cn）

(原标题：日方忧中国渔船涌向钓鱼岛 中方回应：固有领土)来源：参考消息 作者： 编辑：周夏 责任编辑：方志华 进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。