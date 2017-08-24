当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 日方警戒中国渔船涌向钓鱼岛 因担心禁渔期结束大量中国渔船涌入

日方警戒中国渔船涌向钓鱼岛 因担心禁渔期结束大量中国渔船涌入

时间: 2017-08-24 19:36 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

日方警戒中国渔船涌向钓鱼岛 因担心禁渔期结束大量中国渔船涌入 2017-08-08 09:29:08 来源：参考消息网 作者：季节 责任编辑：李大伟 内容来自进入日本

【苏北网核心提示】最后更新时间：2017年08月08日09:29:08，原标题：日方警戒中国渔船涌向钓鱼岛 因担心禁渔期结束大量中国渔船涌入，日媒称，日中关系消息人士近日透露，在钓鱼岛附近海域去年8月休渔期结束后，有中国渔船200～300艘渔船蜂拥至，部分渔船及多艘公务船驶入日本“领海”，日本政府自今年春天起多次要求中方勿再发生此类事态。... copyright 进入日本

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日方警戒中国渔船涌向钓鱼岛 因担心禁渔期结束大量中国渔船涌入

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日媒称，日中关系消息人士近日透露，在钓鱼岛附近海域去年8月休渔期结束后，有中国渔船200～300艘渔船蜂拥至，，部分渔船及多艘公务船驶入日本“领海”，日本政府自今年春天起多次要求中方勿再发生此类事态。

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日方警戒中国渔船涌向钓鱼岛 因担心禁渔期结束大量中国渔船涌入

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据共同社8月7日报道，除部分捕捞作业外，钓鱼岛附近海域今年的休渔期至8月16日。日方认为，可能会再度发生大量渔船在钓鱼岛附近作业、中方派出公务船的情况，因此颇为警戒。

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