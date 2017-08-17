当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 美国股市低开 腾讯股价再创新高(行情)-更新中

美国股市低开 腾讯股价再创新高(行情)-更新中

时间: 2017-08-17 16:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【文/ 观察者网专栏作者 龙科多】 热血院士叶培建最近发话了：“宇宙就是个海洋，月亮就是钓鱼岛，火星就是黄岩岛，我们现在能去我们不去，后人要怪我们。别人去了，别人占下来了，你再想去都去不了。” 他认为探测火星的计划一直拖到现在，因为汇报不通过。 “2007年当时我们就想飞火星，因此如果说有比较好的。。。

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时间：2017年08月08日 21:30:36 中财网

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导读：关注企业财报 美股周二低开欧洲股市低开恒指全日涨0.59% 腾讯股价再创新高日韩股市收跌 日股跌0.3%腾讯涨1.6%创新高 马化腾再超马云成首富恒指开盘跌0.02% 国企指数涨0.04%恒大融创领头 香港内房股"盛极而衰"日方忧中国渔船涌向钓鱼岛 中方：这是中国固有领土三星太子李在镕或被判12年 泪洒法庭：都是我的错市场普遍期望重磅股中期业绩 港股有条件挑战28000点香港股市越来越牛了 南下资金持续流入推动港股开盘：关注企业财报 美股周二低开北京时间8日晚，美股周二小幅低开。昨日道指与标普500指数创历史新高。投资者仍在关注CVS等家喻户晓的企业财报。美东时间8月8日09：30（北京时间8月8日21：30），道指跌35.10点，或0.16%，报22，083.32点；标普500指跌4.69点，或0.19%，报2，476.22点；纳指跌9.89点，或0.15%，报6，373.89点。周一道指连续第9个交易日创历史新高，标普500指数同样创历史收盘新高。纳指收高，距7月下旬历史最高收盘纪录差距为0.6%。英国CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称："现在要判断美股的顶部，就像是在压路机前面捡拾硬币一样危险。"他表示："上周五就业数据的余晖仍在照耀市场、提振情绪。随着夏季的萧条逐渐消退，标普500指数的波动性已经下降到了几十年以来的最低点。"个股消息面，Avis Budget Group（CAR）股价走低，此前这家汽车租赁公司宣布业绩低于市场预期。万豪国际集团（MAR）股价下跌。该公司宣布业绩超出预期，但对本财季的盈利指引低于市场预期。CBS（CBS）基本持平，成交清单。该公司在周一收盘后宣布营收超出市场预期。周二开盘前，药店连锁商CVS（CVS）宣布盈利与营收超出预期。Michael Kors Holdings（KORS）股价大涨，此前该公司宣布业绩超出预期。医药生产商Valeant Pharmaceuticals International（VRX）同样大幅攀升，该公司的营收超出市场预期。奶制品行业巨头Dean Foods（DF）宣布盈利低于预期。主题公园运营商SeaWorld Entertainment（SEAS）股价走低，该公司的营收低于预期。服装销售商拉夫劳伦（RL）也将在今日公布财报。经济数据面，全美独立小企业联合会（NFIB）报告称，，美国7月小企业信心指数大幅攀升。今天还将公布6月职位空缺报告。周二没有美联储官员的讲话日程安排。其他市场面，原油期货价格走高。投资者等待石油输出国组织（OPEC）的会议结果，观望该组织会不会出台关于强化产能限制的措施。据路透社报道，沙特阿拉伯在履行承诺、限制全球供应过剩方面做得很好。其他市场面，亚洲市场周二大体收跌。欧洲股市周二走低，德国与中国的经济数据令人失望，令一些重要行业板块下跌。美元指数小幅下跌。黄金期货价格上扬。

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