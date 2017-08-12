当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 铁证如山!钓鱼岛是中国固有领土又一证据发布

铁证如山!钓鱼岛是中国固有领土又一证据发布

时间: 2017-08-12 10:44 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：日本首相安倍晋三（资料图） 近日日本提交2017新版《外交蓝皮书》，在涉华部分声称中国钓鱼岛及其附属岛屿是“日本领土”。在东亚局势复杂多变的今天，日本的主动挑衅令人警惕。上海外国语大学国际问题学者马尧为海外网（m.haiwainet.cn）撰文，分析日本此举的背景、动机和影响。 ---------。。。

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图为《顺风相送》与《指南正法》两本书的封面。 内容来自进入日本

钓鱼岛是中国固有领土，这是不争的事实。3月16日在英国牛津大学举行的《顺风相送·指南正法》新书发布会上，最早记载钓鱼岛的史籍《顺风相送》影印本首次与读者见面，，为这一事实提供了有力佐证。

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《顺风相送》是一部航海指南，约成书于明代，共127则，主要记录了关于气象方面的观察方法、州府山形水势、前往各地的航程等。其中“福建往琉球”一则记载了福建到琉球的海路，第一次出现了“钓鱼屿”（即钓鱼岛）、“赤坎屿”（即赤尾屿）的名称。

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这段文字是目前证明中国人最早发现、命名和利用这些岛屿的文献资料，是最有信服力的历史证据。 《指南正法》约成书于明末清初，也记录了钓鱼岛的有关情况。 本文来自进入日本网

《顺风相送》《指南正法》二书珍藏于英国牛津大学博德利图书馆，均为手抄孤本。博德利图书馆原中文部主任戴维·赫利韦尔热爱中国传统文化，一生致力于中国古代典籍的整理和研究工作。在2016年中国出版集团公司代表团访问该馆时，他展示了二书的原本，并建议由中国出版集团公司旗下的中华书局出版二书的仿真影印本。中华书局对此书高度重视，除保持原书原貌、印制精美外，还将两书中有关钓鱼岛的文字摘录出来，印在函盒上，使本书价值一目了然。

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中国出版集团公司副总裁姜军表示，出版《顺风相送·指南正法》是中国出版集团服务国家大局义不容辞的神圣责任，是自觉履行国家使命的必然担当，是维护国家领土主权完整以及“走出去”战略的一个新举措。同时，该书的出版在古籍的保护、梳理、整理等多方面，具有重大意义，也是加强对外文化交流合作的一个范例。

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牛津大学博德利图书馆东方中心主任吉利恩·埃维森说，博德利图书馆收藏了近四分之一的17世纪流传到欧洲的中文书籍，希望今后和中国出版集团公司在数字化影印出版等方面进行合作，进而造福全世界。

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