当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 日本又在钓鱼岛徒劳地蠢动 这个国家要幼稚多久？

日本又在钓鱼岛徒劳地蠢动 这个国家要幼稚多久？

时间: 2017-08-12 10:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：资料图：2012年10月25日，中国海监51船（右下）对日方喊话，责令日船立即离开我国领海，并对日船违法行为进行了取证。新华社记者王晔摄 4月25日，日本外务大臣岸田文雄向内阁会议提交了2017年版日本《外交蓝皮书》。蓝皮书罔顾事实，妄称中国钓鱼岛及其附属岛屿是“日本领土”。 事实上，这并不是日本。。。

日本首相安倍晋三（资料图）

进入日本，www.wokou.net.cn

近日日本提交2017新版《外交蓝皮书》，在涉华部分声称中国钓鱼岛及其附属岛屿是“日本领土”。在东亚局势复杂多变的今天，日本的主动挑衅令人警惕。上海外国语大学国际问题学者马尧为海外网（m.haiwainet.cn）撰文，分析日本此举的背景、动机和影响。 本文来自进入日本网

------------------------------

进入日本，www.wokou.net.cn

自从日本在钓鱼岛问题上打破中日双方多年默契，挑起争端以来，中日关系就开始进入急转直下的快速通道。近日，日本在钓鱼岛问题上的蠢动又将原本不乐观的中日关系往下推了一把：日本外务大臣岸田文雄25日向内阁会议提交了2017年版日本《外交蓝皮书》，据报道，新版日本《外交蓝皮书》还声称中国钓鱼岛及其附属岛屿是“日本领土”。就日本的这一主张，中国外交部发言人26日回应称，中方坚持走和平发展道路，同时坚定维护国家的领土主权和海洋权益。中国对钓鱼岛及其附属岛屿、南沙群岛拥有无可争辩的主权。中方在有关海域的公务活动合理合法，我们将继续坚决应对任何挑衅中国主权和安全的行为。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

背景 内容来自进入日本

如前文所述，日本挑起钓鱼岛争端是中日关系恶化的根源。日本原想通过挑起钓鱼岛争端来遏制中国发展成为一个海洋强国，使日本长期保持在海上的优势。然而理想是丰满的，现实是骨感的：2016年日本GDP总量折合4.41万亿美元，虽仍位居世界第三，但仅相当于中国的38.76%；而在2005年，中国的GDP总量尚不足日本的46%。换言之，在中国经济表现异常强势的12年里，日本的慢性萎缩使两国在全球经济格局乃至影响力的地位上发生了惊人的逆转。 copyright 进入日本

与经济影响力逆转相伴随的，还有日本在军事安全环境、尤其是海洋安全环境方面感受到的现实压力。截止到2017年初，日本海上自卫队（JMSDF）的一线兵力为直升机航母4艘，驱逐舰和护卫舰42艘，柴电潜艇19艘；而中国海军的总兵力已增加至大型航母1艘，驱逐舰和护卫舰75艘，各型潜艇70艘，以及导弹艇和轻型护卫舰139艘。考虑到中国在远程火力投射工具以及空中力量规模方面的优势甚至更为明显，日本对自身防卫力量不足的恐惧感正在持续上升。

经久的失落和不安情绪不仅弥漫于日本政界，在普通民众当中的影响也在逐步发酵。近年来，尽管要求修正宪法第9条、解禁集体自卫权的动议在民间往往遭遇五成以上的反对率，但赞成这类动议的比例同样稳步上升到了三成，足以印证日本的政治生态正在从总体上走向保守化。而周期性升温的钓鱼岛对峙，实际上成为了安倍当局诱导和拨弄民意的日常工具，造成一种“日本须摆脱防务束缚”的舆论导向 。然而，在钓鱼岛及其周边海域的对峙中，日本屡屡落于下风，，主动挑衅的航空自卫队F-15J不止一次被中国海空军的苏-30咬尾，被迫释放干扰弹狼狈逃窜。不甘心失败的日本想利用目前的东北亚国际政治格局混乱时期浑水摸鱼，出台了这份声称中国钓鱼岛及其附属岛屿是“日本领土”的蓝皮书。

动机

日本选在此时公布这样一份蓝皮书，主要有以下动机。首先，从时机选择上看，此时恰逢中国第一艘国产航空母舰下水，这是中国举国欢庆的日子，标志着中国走向海洋强国的军备得到了极大提升，也标志着日本在海上遏制中国政策的破产。在此时公布蓝皮书，主动在钓鱼岛问题上挑起争端，对于日本来说可以削减中国上升的势头与士气。

其次，此时也是萨德落地之时。在萨德落地之后，中韩必将进一步对峙。日本外交素来有投机的传统，在此时公布蓝皮书，挑起钓鱼岛和独岛争端，可以浑水摸鱼。

最后，是与建立海上围堵中国的同盟呼应。4月23日安倍晋三与到访的澳防长潘恩确认重新启动澳日美印安保组合谈判。根据新加坡《联合早报》的报道，安倍晋三正在构建由上述4国组成的“安全保障钻石构想” ，以完成对中国海洋发展战略的包围网。此时抛出主动在钓鱼岛问题上挑衅的外交蓝皮书，很明显就是想借此与“安全保障钻石构想”相互呼应，重做海上遏制中国的黄粱美梦。

影响

日本此次不成熟的举动将会产生一系列影响：首先是使东亚地区的海洋安全局势变得复杂。由于日本的外交蓝皮书同时在海洋领域与中韩两个东亚地区的重要国家挑起争端，必将引起中韩的强力反弹，东亚地区的海洋安全局势将会因此变得更加复杂和不可预测。

其次是使中日关系变得更加恶化。如前所述，中日关系本就因钓鱼岛问题变冷，现在日本又主动对中国挑衅，势必遭到中国的据理反击，两国关系将因此更加恶化。

最后是对美日韩军事同盟产生不利影响。在萨德落地前美国费了好大劲使日韩签订了情报互换协定，因此在韩国国内引起轩然大波。而日本在外交蓝皮书中关于独岛的描述将会让韩国对美日韩军事同盟产生抵触，并冲击其基础。

麦克阿瑟曾经说过，日本人的心智只相当于12岁的孩童。从日本此次在外交领域的幼稚行为来看，半个世纪过去了，这个孩童依然没有长大，不管是心智还是道德领域都远未达到成熟的程度。

（马尧，上海外国语大学国际关系与公共事务学院特约研究员，海外网特约评论员）

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

进入日本网（www.wokou.net.cn）

本文来自进入日本网

文章采编自互联网，如有侵犯版权，请联系进入日本网,本网将立即处理。

PS：本文仅代表作者本人观点，与进入日本网立场无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经进入日本网证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字、图片、视频的真实性、完整性、及时性进入日本网不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行判断相关内容。