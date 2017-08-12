当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 日本力推＂钓鱼岛保护＂应对中国 不断强化军力部署

日本力推＂钓鱼岛保护＂应对中国 不断强化军力部署

时间: 2017-08-12 10:05 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：[核心提示]这距离日本外相上次访华几近一年，也是松本刚明出任日本外相后首次访华。分析认为，修复中日关系、扩大日农产品出口市场，将是松本此行重要目的。 日本驻华大使馆新闻文化中心新闻官、二等秘书吉田向记者透露，松本将于3日晚抵达北京，在北京逗留一天，4日晚回国，行程极为紧促。 这是自去年8月时任外相。。。

【环球时报】“如果尖阁诸岛(即中国钓鱼岛)上有日本人生活的话，或许就不会与中国发生纷争了。”谈到日本当局推动的“有人国境离岛”人口增加计划，日本一名官员这样对英国《金融时报》表示。

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4月1日，日本将正式实施《有人离岛保护相关特别措施法》。按照日媒说法，实施该法的目的是通过加强离岛活动、增加人口，应对“海洋活动日益活跃的邻国”。

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为了搞“离岛保护”，日本真是不遗余力，向西南岛屿派驻监视部队、组建日本版的“海军陆战队”、大幅增加海保人员和巡逻船数量……许多措施显然主要针对中国。最近一段时间，中日之间的紧张有所缓解，按说喜欢把“中国威胁”挂在嘴边的日本应该消停了，可事实却并非如此。“日本将派最大战舰到南海巡航”“日本新型护卫舰向中国展示实力”……类似的刺激性消息不时从日本冒出，日本右翼究竟要“向前拱”到何处呢？

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据共同社报道，日本将于4月1日正式实施《有人离岛保护相关特别措施法》，加强对有人离岛的支援和控制。基于该法，日本政府本月中旬已经制定了旨在保护国境附近离岛的基本方针草案，主要内容是推进土地收购，以防止外国船只非法入境等，加强离岛作为活动据点的作用。

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时事通讯社称，日本的国境离岛面临着中国频繁的海洋活动，而且近年来，外国资本购买国境离岛土地的现象也在增加，安全保障方面出现了令人担忧的局面。日本政府据此判断，有必要把离岛作为保全领海以及排他性经济水域的据点，防止当地人口“过疏化”。《日本经济新闻》称，中国的海洋进出势头在不断增加，日本国境防卫的紧张感也在增加。“曾经有过居民，但是现在却变成无人岛的尖阁诸岛周边领海内，中国船只入侵不断增加。”据防卫省公布的数据，2016年4月到12月，日本自卫队飞机共883次紧急升空拦截外国飞机，其中针对中国军机的占72.9%，急剧增加。这是日本政府加紧对离岛管理的原因之一。

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《有人离岛保护相关特别措施法》以此前的《离岛振兴法》等法律为基础，将148个岛屿列为“有人国境离岛”，其中71个处于国境边陲、地理和战略位置重要的岛屿被列为“特别有人国境离岛”，希望积极维持这些岛屿的“海洋活动基地功能”。根据该法，日本政府将对这些离岛的“地域社会维持”进行特别财政拨款，避免这些岛屿“无人化”，使其继续发挥日本海洋边界前沿的作用。具体措施包括由国家出资购买土地，修建、修缮港湾以及渔港、道路、机场等基础设施，设置防止非法入境的海上保安厅及防卫省相关设施等。 本文来自进入日本网

日本的相关措施也引来一些外媒的关注。英国《金融时报》以“日本计划增加人口保护离岛”为题称，日本紧急寻求增加148个偏远岛屿上的人口，以防止与中国和韩国发生新的领土纠纷。从1955年到2010年，这些岛屿上的人口从130万人降至63.6万人。参与制定这项政策的一名日本官员说，新措施的另一个目的是补偿岛上居民，因为他们在那里建房居住增加了日本的专属经济区，“多亏了你们，我们的专属经济区变大了，使我们的疆域扩大了6倍。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

美国福克斯新闻网3月28日的文章称，安倍政府有意将钓鱼岛列入“有人国境区域”，这势必将重新点燃与中国的岛屿斗争。文章引述美国巴克内尔大学中国研究院一名教授的话说：“安倍是一个非常保守的民族主义者，所以这种举动也不令人感到特别吃惊，但是就对华关系而言这将会起到反作用。” 日本最新动态-www.wokou.net.cn

2012年竞选自民党总裁时，安倍曾放言要让公务人员常驻钓鱼岛，他会利用“有人离岛法”在钓鱼岛挑衅吗？据《产经新闻》报道，3月27日，，安倍在参议院预算委员会上就钓鱼岛驻人问题表示，“目前没有那个选择，正在进行综合战略性判断”。他同时声称，“将坚决保住尖阁诸岛”。

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“日本一些所谓的离岛就是靠近钓鱼岛的岛屿，它希望在钓鱼岛附近的有人岛屿上加强军事部署，将其要塞化。”清华大学国际关系研究院教授刘江永对《环球时报》记者说，日本暂时不会采取登岛行动，把钓鱼岛搞成“有人化”的可能性不大。但是今后日方认为在时机成熟、准备充分情况下，这会是一个选项。其实在自民党上台之前，就曾经叫嚣过要在钓鱼岛上驻军，甚至提出日本的自卫队可以轮流在钓鱼岛进行训练。

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刘江永介绍说，在钓鱼岛列岛中，只有钓鱼岛主岛有自然水源，黄尾屿、赤尾屿、南小岛和北小岛等其他岛屿上，不具备人类可以饮用的淡水。美国于上世纪50年代中期，在黄尾屿和赤尾屿上建立了美军海军海上射击的靶场，尽管自1978年后美国没有再使用，但也没有取消。另一名分析人士表示，此前日本政府上演“购岛”闹剧，遭到中国的坚决反制，中国对钓鱼岛的巡航常态化。想必安倍当局会吸取教训，不敢轻举妄动。如果日本打破现状，中国势必采取相应措施。

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