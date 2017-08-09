当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 日外相松本刚访华就东海油气田问题与中磋商新闻频道

日外相松本刚访华就东海油气田问题与中磋商新闻频道

时间: 2017-08-09 18:34 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：朝中社昨日提供的照片显示，金正恩（中）24日率领朝鲜高级军事将领在金正日灵柩前表示深切哀悼。 温家宝昨在京会见日本首相野田佳彦 将推动早日重启六方会谈 金正日逝世后的朝鲜半岛局势成为日本首相野田佳彦首次访华的主导议题。 据新华社报道，国务院总理温家宝昨天在人民大会堂与野田佳彦举行会谈。关于朝鲜半岛。。。

[核心提示]这距离日本外相上次访华几近一年，也是松本刚明出任日本外相后首次访华。分析认为，修复中日关系、扩大日农产品出口市场，将是松本此行重要目的。

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日本驻华大使馆新闻文化中心新闻官、二等秘书吉田向记者透露，松本将于3日晚抵达北京，在北京逗留一天，4日晚回国，行程极为紧促。

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这是自去年8月时任外相冈田克也赴华出席日中经济高层对话以来，日本外相时隔近1年再次访问中国，也是松本出任日本外相以来，首次访华。 内容来自进入日本

去年9月钓鱼岛撞船事件之后，中日关系受到影响。5月22日，中国总理温家宝在东京与日本首相菅直人会谈时表示，中方愿与日方加强高层交往。中日首脑会谈决定了全面重启两国政府要员往来。分析认为，，松本此行，正是旨在与中方构筑信赖关系。

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外交学院国际关系研究所教授周永生说，福岛核电站核泄漏事故后，中国暂停了部分日本农产品进口，松本此行，还将努力打开中国市场。但周永生认为，鉴于目前福岛核危机仍未解除，甚至随时有恶化可能性，而此前温家宝访日时，已开放两个县的农产品进口，做出了合理的外交表态和具体举措，中国目前不太可能进一步对日本农产品开放。

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有分析认为，双方外长会谈时，中日双方将就东海油气田开发、朝鲜半岛局势等问题交换意见。

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目前日本国内形势动荡，外相出访，实属不易。尽管日本共同社等媒体在本周初就已有所报道，但直到6月29日，吉田接受南都记者采访时还不断强调“日本国内形势动荡，是否来华不能确定”。因此有分析认为，松本此行将努力修复与中国的关系。

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去年9月中日钓鱼岛撞船事件以来，中日关系始终未能得到完全修复。周永生认为，尽管温家宝5月访日为中日关系带来利好，但双边关系并未回归正轨。

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事实上，钓鱼岛海域也始终未平静。就在6月29日上午，一艘台湾渔船在钓鱼岛附近海域航行，遭到日本海上保安厅船只干扰。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

而此前6月21日由美日两国外长以及防长参加的美日安保协商会议上，日本和美国发表共同声明，指出“美日将敦促中国肩负起地区稳定和繁荣的责任，发挥建设性作用，对国际性问题提供合作，恪守国际惯例”。周永生认为，此次松本访华，将就此事进行协调，但不能期望太高，因为中日在核心问题上仍摩擦不断。周永生对于松本此行修复双边关系的前景并不看好。他说，中国外交特别讲究氛围，在没有氛围的情况下，外交不可能做出较大推进。周永生同时认为，日本菅直人政府支持率下滑，内阁面临重组，此形势也将影响双边会谈。 进入日本，www.wokou.net.cn

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