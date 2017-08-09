当前位置：进入日本-> 国际-> 日中关系-> 日外相松本刚访华就东海油气田问题与中磋商新闻频道

[核心提示]这距离日本外相上次访华几近一年，也是松本刚明出任日本外相后首次访华。分析认为，修复中日关系、扩大日农产品出口市场，将是松本此行重要目的。
日本驻华大使馆新闻文化中心新闻官、二等秘书吉田向记者透露，松本将于3日晚抵达北京，在北京逗留一天，4日晚回国，行程极为紧促。
这是自去年8月时任外相冈田克也赴华出席日中经济高层对话以来，日本外相时隔近1年再次访问中国，也是松本出任日本外相以来，首次访华。 内容来自进入日本
去年9月钓鱼岛撞船事件之后，中日关系受到影响。5月22日，中国总理温家宝在东京与日本首相菅直人会谈时表示，中方愿与日方加强高层交往。中日首脑会谈决定了全面重启两国政府要员往来。分析认为，，松本此行，正是旨在与中方构筑信赖关系。
外交学院国际关系研究所教授周永生说，福岛核电站核泄漏事故后，中国暂停了部分日本农产品进口，松本此行，还将努力打开中国市场。但周永生认为，鉴于目前福岛核危机仍未解除，甚至随时有恶化可能性，而此前温家宝访日时，已开放两个县的农产品进口，做出了合理的外交表态和具体举措，中国目前不太可能进一步对日本农产品开放。
有分析认为，双方外长会谈时，中日双方将就东海油气田开发、朝鲜半岛局势等问题交换意见。
目前日本国内形势动荡，外相出访，实属不易。尽管日本共同社等媒体在本周初就已有所报道，但直到6月29日，吉田接受南都记者采访时还不断强调“日本国内形势动荡，是否来华不能确定”。因此有分析认为，松本此行将努力修复与中国的关系。
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去年9月中日钓鱼岛撞船事件以来，中日关系始终未能得到完全修复。周永生认为，尽管温家宝5月访日为中日关系带来利好，但双边关系并未回归正轨。
事实上，钓鱼岛海域也始终未平静。就在6月29日上午，一艘台湾渔船在钓鱼岛附近海域航行，遭到日本海上保安厅船只干扰。 日本最新动态-www.wokou.net.cn
而此前6月21日由美日两国外长以及防长参加的美日安保协商会议上，日本和美国发表共同声明，指出“美日将敦促中国肩负起地区稳定和繁荣的责任，发挥建设性作用，对国际性问题提供合作，恪守国际惯例”。周永生认为，此次松本访华，将就此事进行协调，但不能期望太高，因为中日在核心问题上仍摩擦不断。周永生对于松本此行修复双边关系的前景并不看好。他说，中国外交特别讲究氛围，在没有氛围的情况下，外交不可能做出较大推进。周永生同时认为，日本菅直人政府支持率下滑，内阁面临重组，此形势也将影响双边会谈。 进入日本，www.wokou.net.cn
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