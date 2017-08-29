当前位置：进入日本-> 国际-> 日美关系-> 驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到(2)

驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到(2)

时间: 2017-08-29 02:01 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：驻日美军紧盯三大目标 部署“鱼鹰”可对朝鲜发动偷袭，增派F-35或为阻隔中俄互动 世界新闻报/魏东旭 在驻日美军最新一轮调动过程中，岩国基地的作用备受外界瞩目。据日本共同社近日报道，部署在冲绳普天间基地的15架美军KC-130空中加油机将在8月底之前转移到岩国基地。同时，部署在神奈川县厚木基地59。。。

驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到(2)

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来源：中国青年网

编辑：王静

2017-07-31 16:42:07

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导读：原标题：驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到，驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到 据日本共同社7月31日报道，日本官房长官菅义伟与时任美国驻日大使的卡罗琳肯尼迪2015年12月宣布了2017年度内的先行归还计划。8月1日下午，中央政府主办的...

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【原标题】驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到—来源:中国青年网—编辑:王静 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到

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据日本共同社7月31日报道，日本官房长官菅义伟与时任美国驻日大使的卡罗琳･肯尼迪2015年12月宣布了2017年度内的先行归还计划。8月1日下午，中央政府主办的归还仪式将在宜野湾市举行。不过，由于稻田朋美辞去防卫相职务等政治混乱，原先预定的阁僚出席估计无法实现。

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先行归还的土地是位于普天间机场东侧的约2公里的细长区域，面积约占整体的0.8%。宜野湾市为了解决国道长期拥堵问题，计划建设迂回道路，一直要求尽早归还。市长佐喜真淳在本月23日面向土地所有权拥有人的说明会上表示：“确信此举能改善地区的生活环境。”

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菅义伟在2015年发布先行归还的决定时，强调称“希望让冲绳民众切实感受到政府的努力”。不过，冲绳县知事翁长雄志在给予一定肯定的同时，主张“此举与消除机场的危险性并非直接相关。希望（中央政府）尽早展示消除危险性的举措”。 内容来自进入日本

日美两国政府1990年6月曾就协商归还约4公顷土地达成协议，但之后未有进展。1996年4月，双方就全面归还达成协议。时期设定为“2022年度或之后”。中央政府作为归还前提推进的边野古搬迁遭到强烈反对，冲绳县于本月24日提起诉讼要求叫停搬迁工程。 本文来自进入日本网

在宣布将归还普天间4公顷土地时，还公布了将在2017年度内归还美军牧港补给地区（浦添市）的一部分约3公顷土地，以及日美可共用美军瑞庆览军营位于宜野湾市的部分区域的消息。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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