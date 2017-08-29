当前位置：进入日本-> 国际-> 日美关系-> 驻日美军归还日本4公顷土地 全面完成尚无眉目

驻日美军归还日本4公顷土地 全面完成尚无眉目

时间: 2017-08-29 02:13 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到(2) 字号： T T 来源：中国青年网 编辑：王静 2017-07-31 16:42:07 导读：原标题：驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到，驻日美军将普天间机场4公顷土地先行归还日本 让人意想不到 据日本共同社7月3。。。

中新网7月31日电 据日媒报道，本月31日，日美两国政府就全面归还达成协议的冲绳县美军普天间机场(共约481公顷，位于宜野湾市中心地区)中的一部分约4公顷土地被先行归还。

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资料图：日本冲绳县此前举行大规模集会，要求驻冲绳的美国海军陆战队全部离开，并且从根本上修改给予驻日美军司法庇护特权的协定。

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报道称，日本中央政府有意凸显致力于减轻冲绳基地负担的姿态，但与要求尽早实现全面归还的冲绳县之间存在较大分歧。围绕该机场迁至名护市边野古的工程，日本中央政府与该县激烈对立。全面归还的具体预期尚无眉目。 copyright 进入日本

据了解，日本内阁官房长官菅义伟与时任美国驻日大使的卡罗琳肯尼迪2015年12月宣布了2017年度内的先行归还计划。8月1日下午，日本中央政府主办的归还仪式将在宜野湾市举行。不过，由于稻田朋美辞去防卫相职务等政治混乱，原先预定的阁僚出席估计无法实现。

据悉，先行归还的土地是位于普天间机场东侧的约2公里的细长区域，面积约占整体的0.8%。宜野湾市为了解决国道长期拥堵问题，计划建设迂回道路，一直要求尽早归还。

市长佐喜真淳在本月23日面向土地所有权拥有人的说明会上表示：“确信此举能改善地区的生活环境。”

菅义伟在2015年发布先行归还的决定时，强调称“希望让冲绳民众切实感受到政府的努力”。不过，冲绳县知事翁长雄志在给予一定肯定的同时，主张“此举与消除机场的危险性并非直接相关。希望(中央政府)尽早展示消除危险性的举措”。

日美两国政府1990年6月曾就协商归还约4公顷土地达成协议，但之后未有进展。1996年4月，双方就全面归还达成协议。时期设定为“2022年度或之后”。中央政府作为归还前提推进的边野古搬迁遭到强烈反对，冲绳县于本月24日提起诉讼要求叫停搬迁工程。

在宣布将归还普天间4公顷土地时，还公布了将在2017年度内归还美军牧港补给地区(浦添市)的一部分约3公顷土地，以及日美可共用美军瑞庆览军营位于宜野湾市的部分区域的消息。

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