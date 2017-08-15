当前位置：进入日本-> 国际-> 日俄关系-> 安倍月底首度访俄 2000亿日元换谈北方四岛

安倍月底首度访俄 2000亿日元换谈北方四岛

时间: 2017-08-15 07:14 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：中新社东京2月20日电 (记者 孙冉)日本首相安倍晋三的特使前首相森喜朗20日出发前往莫斯科。21日他将与俄罗斯总统普京会谈，为安倍4月下旬访俄的计划作前期准备。 普京去年3月就任俄罗斯总统后表示，“日俄应通过彼此可以接受的方式，让北方四岛问题划上休止符。”这一表态让一直以来希望解决北方四岛的日本。。。

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安倍月底首度访俄 2000亿日元换谈北方四岛

2013-04-18 07:35 人民网 字号：TT

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4月17日，日本媒体报道称，日本首相安倍晋三将于本月底携带2000亿日元（约合126.4亿元人民币）援助资金出访俄罗斯，50多家日本跨国企业的负责人将随同安倍出访。安倍计划以经济援助来换取俄罗斯回到解决北方四岛主权问题的谈判桌上。 进入日本，www.wokou.net.cn

这将是安倍就任首相以来第一次出访俄罗斯。日本媒体报道称，俄罗斯是中国最大的军事合作伙伴，两国在对日的领土问题上，采取了相互支持的态度，让日本颇感困惑。安倍希望此次的俄罗斯之行，能够通过对俄罗斯的经济支援，打破“中俄联姻”的框架。 进入日本，www.wokou.net.cn

消息称，安倍此次给普京带去了一份厚礼——日本国际协力银行将向俄罗斯政府提供总额2000亿日元的资金，以支援日本和俄罗斯的合资项目。此次随同安倍出访俄罗斯的日本跨国企业总共有50家，包括东芝、三菱重工、日清食品、住友商事等。

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对于日本政府来说，日俄之间最大的悬案是北方四岛的问题。日本政府认为，普京在北方四岛问题上态度比较温和，，因此也期望加强与普京的交往，促成北方四岛领土问题的解决。(来源：国际金融报)

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