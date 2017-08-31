当前位置：进入日本-> 文化-> 忍者文化-> 火影忍者手游六月疾风传新版本大猜想 疾风传忍者齐上阵

火影忍者手游六月疾风传新版本大猜想 疾风传忍者齐上阵

时间: 2017-08-31 11:31 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：只知道《火影》可不行 历代超燃的忍者作品 2016年01月31日 01:12:28 来源：游明星空 日本动漫作品中一个非常重要的灵感来源，那就是他们本土的忍者文化。除了大家都是非常熟悉的《火影忍者》之外，其实还有不少的有些以忍者为题材的动漫作品，有些作品比较“硬派”，有些是创造了独特的忍者世界或者。。。

近日，网传火影忍者手游六月将推出疾风传新版本。大量疾风传新忍者即将登场，是脑洞大开?还是小道消息?不论如何，快来跟着齐齐乐小编一起来看看火影忍者手游六月疾风传新版本的猜想内容吧! 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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火影忍者手游六月疾风传新版本的猜想内容：

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1.最高等级上调为80级，开启第六章，第七章主线 内容来自进入日本

2.第六章新的开始，第七章黑暗中的危机，第六章最终篇我爱罗对阵迪达拉。第七章最终篇千代婆婆对阵蝎

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3.精英副本增加六个，疾风传版本天天，鹿丸，丁次，井野，牙，小樱(均为c忍)。后续活动c忍泳装井野，校服小樱 进入日本网（www.wokou.net.cn）

4.疾风传小李，，充值特惠活动。疾风传宁次，雏田，特权商店碎片形式。六月份签到，疾风传鸣人。以上均为c忍。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

5.礼包形式出售的c忍有，手鞠，勘九郎，志乃。另外决斗场改版，增加上忍一段c忍奖励，白衣佐助还是佐井没有定下来。 copyright 进入日本

6.五月限定都知道了，我就不说了，六月份继续出投票剩下来的晓组织成员，六月底佩恩压轴出场，以上忍者均为a级。六月份限定千代婆婆，限时招募暂定为水月，也可能是重吾。香磷还没说，好像技能都还再改(和鸣妈一个组做的，鸣妈卖的不好，重新改的)，对了，五月底少卡会坑一波，同时出野原琳。 进入日本，www.wokou.net.cn

7.接下来是可能会实装的改版，到时候大家会在体验服提前知道，第一个是决斗场上忍一段奖励增加c忍整卡，第二个是尾兽培养(纯提高战力)，参考通灵，不过用的不是声望。目前新的通灵还在做。第三个是2v2乱斗模式，根据战力随机匹配。

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提示：以上均为小道消息，具体内容请关注火影忍者手游官方消息和齐齐乐火影忍者手游专区。 内容来自进入日本

以上是齐齐乐小编给大家带来的火影忍者手游六月疾风传新版本的猜想内容。想要了解更多火影忍者手游相关资讯，请关注齐齐乐手游专区，小编将为大家带来更多精彩内容。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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