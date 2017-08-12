当前位置：进入日本-> 文化-> 忍者文化-> 只知道《火影》可不行 历代超燃的忍者作品

只知道《火影》可不行 历代超燃的忍者作品

时间: 2017-08-12 13:06 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：导 读 无差别忍者格斗大赛海选赛中，每场会随机刷新6个忍者供学员选择，如果恰好碰到忍者币用光了，不得不选择那些C级忍者怎么办？没关系，就算是C忍，只要掌握诀窍，搭配好秘卷也能打出自己最好的成绩！新手可以选择这... 无差别忍者格斗大赛海选赛中，每场会随机刷新6个忍者供学员选择，如果恰好碰到忍者币用。。。

只知道《火影》可不行 历代超燃的忍者作品

2016年01月31日 01:12:28 来源： 游明星空

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日本动漫作品中一个非常重要的灵感来源，那就是他们本土的忍者文化。除了大家都是非常熟悉的《火影忍者》之外，其实还有不少的有些以忍者为题材的动漫作品，有些作品比较“硬派”，有些是创造了独特的忍者世界或者战斗体系，还有些是加入了对真实的忍者生活的表现。现在我们就来看看那些超燃的忍者动漫作品吧。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

《火影忍者》

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由岸本齐史创作的漫画，于1999年至2014年在《少年JUMP》上连载，共72卷。动画版于2002年开始播放。作品的舞台是在一个忍者的世界，，忍者们可以使用超常的能力进行华丽的战斗，描写了主角与同伴之间的友情、背叛、复仇以及忍者世界的各种争斗和阴谋。 copyright 进入日本

这部作品的最大特点是改变了“忍者”的设定，将原本生活在阴影中的神秘职业变成了整个世界的舞台，巧妙地融合传统的日本文化和“忍者”的文化，创造性地描写了“忍”的世界——包括起源、历史在内的世界观、民俗、传承。 copyright 进入日本

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《甲贺忍法帖》

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由作家山田风太郎的作品改编，是他的忍法帖系列的第一部。如同在许多忍者作品中描绘的一样，甲贺与伊贺两家势不两立，从数百年前起结仇，然而甲贺首领的孙子和伊贺头目的孙女正在恋爱，两个年轻人想着如果他们能结婚，两家长久的恩怨也会化解。

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然而在庆长19年4月末，73岁高龄的德川家康为了解决三代将军继承人的人选居然让两家各派10名最优秀的忍者进行一场生死大对决，两派之中幸存下来的一方将得到千年的荣禄，并由其支持的一方继承人继承将军的名号。和平的祈愿就这样无情地被上层的命令而打破，两位年青人被迫加入生死之战，原本无怨无仇的年轻忍者们，因为撕杀中心爱的人受伤和死亡而心生憎恨……20位忍者展开凶残的生死之战。

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[责任编辑: 徐一嫣 ]

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