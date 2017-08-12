当前位置：进入日本-> 文化-> 忍者文化-> 火影忍者手游平民C级忍者 新手玩家零氪选择

火影忍者手游平民C级忍者 新手玩家零氪选择

时间: 2017-08-12 11:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：火影忍者手游7月13日版本更新 决斗场可Ban忍者 《火影忍者》新版本将于7月13日凌晨0点至8点进行全区全服（IOS和安卓）停机更新。决斗场改版，新增忍术对战玩法；组织内新增师生修炼玩法；新增秘境试炼和勾玉精炼；V特权调整优化，新增V特权周礼包；新忍者新神器新饰品新通灵兽。停机更新补偿100金币。。。

导 读 无差别忍者格斗大赛海选赛中，每场会随机刷新6个忍者供学员选择，如果恰好碰到忍者币用光了，不得不选择那些C级忍者怎么办？没关系，就算是C忍，只要掌握诀窍，搭配好秘卷也能打出自己最好的成绩！新手可以选择这...

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无差别忍者格斗大赛海选赛中，每场会随机刷新6个忍者供学员选择，如果恰好碰到忍者币用光了，不得不选择那些C级忍者怎么办？没关系，就算是C忍，只要掌握诀窍，搭配好秘卷也能打出自己最好的成绩！新手可以选择这些忍者来参加比赛。

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鸣人这就告诉学员们，如何用C忍打出最好的成绩！赶紧拿出纸和笔认真做好笔记，一边比赛一边恶补吧！

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日向雏田

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推荐秘卷：通灵·手里剑护身、禁术·阴愈伤灭、土遁·岩落、风遁·风沙阵。

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实战操作：日向雏田属于平A流忍者，用平A和技能的衔接来打出高伤害。开启白眼之后可以无限连A将敌人推至墙边，柔步双拳也能进行一个快速的突进。在格斗中，学员可以选择直接开启白眼，之后用柔步双拳突进敌人，然后接上连A，一套可以打出很高的伤害，并且技能和平A衔接流畅，无停顿感。如果敌人很难靠近或突进，学员可以选择秘卷起手，将敌人击飞后接上后续输出。 内容来自进入日本

相克忍者：雏田克制技能型和消耗流忍者，但容易被突进型忍者克制。 进入日本，www.wokou.net.cn

技能分析

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柔步双拳：做一次快速突进，对抓取的敌人追加一次柔拳攻击，并对敌人身后的范围造成伤害，技能CD为6秒。

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白眼：在10秒内提高自己的攻击暴击率，技能CD为18秒。

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守护八卦六十四掌：守护八卦六十四掌：自身跃至空中，对敌人进行带吸附效果的长时间攻击，在攻击时可自由移动自身。 本文来自进入日本网

山中井野 本文来自进入日本网

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推荐秘卷：带有击飞或控制效果的秘卷都可搭配，如土遁·落岩、土遁·土柱爆等。 copyright 进入日本

实战操作：山中井野在格斗中的强势在于其心乱身之术，命中之后敌人方向颠倒，通常对手很难在5秒之内操控自如。这时我们可以接上连A+供花送+连A的小连招，一套下来1/4管血不成问题。井野的5段连A具有位移和击飞效果，位移约为3个身位，且前摇较短，可用来起手或躲避对方技能。奥义技能起手释放容易被躲，可在连招时或敌人替身术CD时间来释放。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

相克忍者：井野容易克制那些长手消耗流的忍者，但较容易被拥有大面积AOE技能的忍者克制。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

技能分析 进入日本网（www.wokou.net.cn）

心乱身之术：向前方攻击两次，并发出精神控制，被控制的敌人将在15秒内攻击伙伴。格斗场中被控制的敌人将被颠倒方向5秒，技能CD为10秒。 进入日本，www.wokou.net.cn

供花送：将有起爆符的花束向前扔出，一段距离之后花束爆炸，并将敌人浮空，技能CD为10秒。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

万花缭乱：自己跃向空中，向范围内的敌人发动连续攻击，最终在地面引爆花束，将敌人浮空。

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秋道丁次 copyright 进入日本

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推荐秘卷：风遁·风沙阵、禁术·阴愈伤灭、雷遁·雷电击。 内容来自进入日本

实战操作：秋道丁次其实是个在决斗场中很强势的冷门忍者，他拥有一个大范围的位移和突进技能——肉弹战车，可以直接选择肉弹战车起手，将敌人击飞后接上普通攻击，最后释放部分倍化术-推手。由于肉弹战车前摇较长容易被打断，所以要注意敌人的秘卷CD和技能CD。另外秋道丁次的平A出手较慢，一套连招打完之后应该迅速跑开，不要被敌人反手打一套。丁次的5段连A具有位移效果，可以选择用来躲避敌人技能。 进入日本，www.wokou.net.cn

忍者相克：丁次克制那些没有自身保护技能的长手消耗型忍者，但容易被拥有大范围AOE技能的忍者克制。 本文来自进入日本网

技能分析

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部分倍化术-推手：向前方发起一次撞击，在命中之后会跟进一个倍化的推手攻击，技能CD为8秒。 本文来自进入日本网

肉弹战车：将自己变成滚轮滚动冲撞，可以自由控制滚动的方向，技能CD为12秒。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

超倍化术：向前发起一次手倍化的扫击，之后自身倍化，重压地面的敌人。 copyright 进入日本

油女志乃

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推荐秘卷：水遁·水冲波、风遁·风沙阵、通灵·来去手里剑、风遁·斩空破。 本文来自进入日本网

实战操作：油女志乃虽然普攻出手慢，技能出手也慢，但他属于小技巧类的忍者，讲究的就是套路和心机。在恰当的时候释放虫壁往往会带来出其不意的效果。当敌人选择突进之前，放出一个虫壁在自身和敌人中间，当敌人撞上虫壁的一瞬间，可以释放秘术-虫玉，随后释放奥义技能，一套技能伤害不容小觑。 本文来自进入日本网

忍者相克：油女志乃很容易克制突进贴脸型忍者，易被技能型和长手消耗型忍者克制。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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虫壁：在原地召唤一群飞虫，靠近虫子的敌人都将受到攻击，，技能CD为12秒。 内容来自进入日本

秘术-虫玉：在原地召唤出虫群，之后将这些虫子甩向四周，对敌人造成持续伤害，技能CD为8秒。 copyright 进入日本

寄坏虫-飓：驱使寄坏虫形成旋风，对敌人进行持续浮空，之后引爆虫群，对敌人造成重创。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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