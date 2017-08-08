当前位置：进入日本-> 文化-> 忍者文化-> 火影忍者手游7月13日版本更新 决斗场可Ban忍者

火影忍者手游7月13日版本更新 决斗场可Ban忍者

时间: 2017-08-08 14:09 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：[摘要]《火影忍者博人传》第十五集出现了两位大筒木一族的人物，分别是大筒木桃式和大筒木舍人。而即将前往地球的大筒木桃式，则很可能成为本传中最强大的Boss，实力甚至高于前作的终极Boss辉夜。 日本动漫《火影忍者博人传》第十五集出现了两位大筒木一族的人物，分别是大筒木桃式和大筒木舍人，大筒木舍人是。。。

火影忍者手游7月13日版本更新 决斗场可Ban忍者

­ 《火影忍者》新版本将于7月13日凌晨0点至8点进行全区全服（IOS和安卓）停机更新。决斗场改版，新增忍术对战玩法；组织内新增师生修炼玩法；新增秘境试炼和勾玉精炼；V特权调整优化，新增V特权周礼包；新忍者新神器新饰品新通灵兽。停机更新补偿100金币，完成版本更新奖励200金币。安卓用户请退出游戏重新登录进行更新；苹果商店更新同步可能会有延迟，如果未能检测到最新版本，请您耐心等待，祝大家游戏愉快。 本文来自进入日本网

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­ 全新内容 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ >>>新忍者 内容来自进入日本

­ 新增：旗木卡卡西【万花筒写轮眼】、纲手【木叶三忍】、矢仓【三尾人柱力】、御手洗红豆【夏日泳装】、夕日红【和服】、惠比寿和钢子铁。

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­ >>>新神器

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­ 新增神器大镰。

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­ >>>新通灵兽 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ 新增通灵兽蛤蟆龙，可在通灵兽乌鸦修炼至满级后激活。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ >>>新饰品 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 新增封印饰品套装。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 全新玩法

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­ >>>新版决斗场 内容来自进入日本

­ 新版决斗场将包含3种模式：忍术对战、段位赛和羁绊对战。同时，对决斗商店和决斗任务进行了优化。

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­ 忍术对战：忍术对战中没有积分和段位，大家可以尽情使用各种忍者体验。周限免忍者只能在忍术对战中使用； copyright 进入日本

­ 段位赛：段位赛保留原有的积分、段位和赛季玩法；玩家至少拥有8名忍者（不含限时忍者）才能进入段位赛；增加禁用对手忍者的功能，禁用的忍者双方都无法使用； 见习/下忍/中忍段位，决斗双方互相禁用对方1名忍者，上忍段位开始，禁用对方2名忍者；

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­ 羁绊对战：入口调整到决斗场中，玩法规则不变； 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 决斗商店：决斗商店中购买的忍者、通灵兽、秘卷，可以在以上3种模式中使用；

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­ 首胜宝箱：每天在忍术对战或段位赛获得首场胜利后，即可开启首胜宝箱，包括金币、忍者碎片等奖励。每天凌晨5点刷新； 本文来自进入日本网

­ 斗气宝箱：完成决斗任务可以获得斗气，斗气用来开启斗气宝箱获得奖励。

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­ >>>新增勾玉精炼 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 勾玉精炼是对镶嵌孔的强化，消耗铜币和精炼石，提升镶嵌在该位置的勾玉数值。

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­ >>>新增师生修炼 copyright 进入日本

­ 组织达到3级后开放师生修炼玩法。玩家可以向组织内高出自己20级的其他玩家申请成为师生关系，师生关系持续7天。期间，学生通过每日任务的活跃度宝箱可以获得更多经验奖励，加快等级落后太多玩家的升级速度；老师根据学生的活跃情况可领取奖励。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ >>>新增秘境试炼 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 秘境新增一个挑战模式：秘境试炼。玩家组队选择秘境进行挑战，所有玩家的战力将统一被天平系统平衡。每个秘境都有独立的排行榜，根据通关层数及所用时间进行排名。

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­ >>>V特权调整优化 内容来自进入日本

­ 1. 玩家达到V5即可进行限定招募；玩家达到V7即可开启特权商城；玩家达到V10及以上等级，特权商城刷新费用减半；增加部分等级的特权商城每日刷新次数； 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 2. 新增V特权周礼包，玩家达到V1、V5、V10、V12和V15后，每周都可以在“奖励”里消耗“幻彩石”购买对应的V特权周礼包。如果当前V特权等级没有对应礼包，则可以购买低于玩家V特权等级的最高礼包。例如：玩家是V14，则每周可购买V12的礼包；

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­ 3. 在本次版本更新后，将通过邮件对版本更新前已经达到V7~V15玩家补偿：忍者之印*5；版本更新前已经达到V10~V15玩家补偿：忍界召集券*10、特权商店刷新券*20。 本文来自进入日本网

­ 功能优化窗体顶端 本文来自进入日本网

­ >>>限时体验忍者优化

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­ 获得限时体验忍者时，如果已经拥有该忍者会直接转化为金币。根据SABC忍者和限时时长不同获得不同数额的金币。 内容来自进入日本

­ >>>活跃度任务减负

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­ 对活跃度任务进行优化减负。减少任务数量，提高部分任务可获得的活跃度。

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­ >>>奖励任务更新 本文来自进入日本网

­ 奖励的每日任务和成就任务中增加修罗副本相关的任务。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ >>>神器强化功能优化 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 进行强化操作时，可一键消耗拥有的忍玉进行强化。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ >>>小队突袭关卡更新 内容来自进入日本

­ 80级以上普通模式新增关卡：宇智波鼬【暗部】与宇智波止水，猿飞阿斯玛与夕日红，角都与飞段，香磷与鬼灯水月； 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 80级以上困难模式新增关卡：宇智波鼬【暗部】与宇智波止水，角都与飞段。

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­ >>>精英关卡更新 内容来自进入日本

­ 新增夕日红、春野樱【疾风传】2个精英关卡。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ >>>修行之路更新 内容来自进入日本

­ 修行之路新增20个关卡。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 旗木卡卡西： 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 1. 雷切：略微缩短了出招时间； 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 2. 土遁·追牙之术：增加长按的效果。长按技能按键后，忍犬会直接从旗木卡卡西身前迅速出现，并能攻击空中的敌人；

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­ 3. 雷遁·雷牢术：增加了落雷时伤害的稳定性。 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 月光疾风： 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 加强月光疾风的技能表现，，降低操作难度，使其技能更容易命中敌人。 本文来自进入日本网

­ 1. 秘剑·残光：冲刺斩击拆分为两段，未击中目标的情况下，直接前冲一定距离后停止；击中目标后触发第二段的斩击；长按技能可直接进入第二段斩击； 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 2. 秘剑·月影：第一段冲刺增加为三段；上挑后可以接着释放起爆苦无。 本文来自进入日本网

­ 木叶丸【疾风传】： 进入日本网（www.wokou.net.cn）

­ 1. 普通攻击：优化普通攻击连招稳定性；灰积烧更容易击中目标，伤害略微提升；

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­ 2. 回旋手里剑：冷却时间从12秒下调至11秒，伤害略微提升。 内容来自进入日本

­ 佐井： copyright 进入日本

­ 1. 优化普通攻击连招稳定性； 本文来自进入日本网

­ 2. 奥义超兽伪画·甲全集增加了扫地效果。

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­ 白： 本文来自进入日本网

­ 1. 冰遁·冰柱燕：冰冻敌人的概率从15%增加到100%； 内容来自进入日本

­ 2. 秘术·千杀水翔：冷却时间从12秒下调至10秒，并略微提升了出手速度。

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­ 忍者BUG修复 日本最新动态-www.wokou.net.cn

­ 卯月夕颜： 内容来自进入日本

­ 修复了卯月夕颜在特定情况下释放胧月夜会有非常规移动的问题。 内容来自进入日本

­ 秘境优化

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­ 1. 恢复秘境中玩家奥义对怪物的暂停效果，其他组队玩家不会受到暂停的影响； 进入日本，www.wokou.net.cn

­ 2. 修复了部分忍者滞空时镜头抖动的问题。

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­ 通灵兽平衡性调整

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­ 降低了通灵兽在PVP（如决斗场）中的伤害，在PVP中只会造成PVE 50%的伤害。 内容来自进入日本

责任编辑：朱诗卉

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