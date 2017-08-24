当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本2名女大臣一日之内相继辞职 安倍内阁大受打击(图)

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日本2名女大臣一日之内相继辞职 安倍内阁大受打击(图)

时间:2017-08-24 02:32来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文越南总理与日本首相会谈称“严重关切”南海局势介绍：【环球时报驻日本、越南特约记者 蓝雅歌 雒亦】正在日本访问的越南总理阮春福6日与日本首相安倍晋三举行会谈。在安倍与阮春福的会谈中，双方就加强日越战略合作伙伴关系达成一致。关于南海问题，日越领导人表示，对南海局势“严重关切”。 日本时事通讯社6日称，阮春福夫妇当天上午拜会了明仁天皇夫妇，傍晚，与安倍。。。

　　

日本2名女大臣一日之内相继辞职安倍内阁大受打击(图)

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　　日本法务相松岛绿进入首相官邸（网页截图）

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　　国际在线专稿：据日本时事通讯社10月20日报道，日本经济产业相小渊优子因政治资金问题20日上午向首相安倍晋三提交辞呈，法务相松岛绿因在选区内分发印有个人宣传语的扇子引发问题，也于同日下午向安倍首相提交辞呈。安倍首相均予受理，他称将在20日之内选择两名大臣的继任者，希望迅速收拾事态。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

　　安倍首相在受理辞呈后，对记者说：“任命责任在于作为首相的我，我向国民表示深深的歉意。”关于2名大臣的继任者，安倍称将挑选“取得国民信赖、熟悉各自领域的人员”。而日本《朝日新闻》等主流媒体则分析称，提倡“女性活跃”的安倍政权一日之内有2名女性阁僚辞职，将对安倍政权构成较大打击内容来自进入日本

　　安倍第二次内阁上台至今，还未有过阁僚辞职的事件发生。今年9月初，安倍改组内阁，将女性阁僚的人数增加至5人，但仅仅过去一个月，小渊优子大臣和松岛绿大臣就因“政治和金钱”的问题被迫引咎辞职。 内容来自进入日本

　　据报道，位于小渊家乡群马县的政治团体“小渊优子后援会”和“自民党群马县故乡振兴支部”于2010年和2011年在东京明治座面向支持者举办观剧会。而政治资金收支报告显示，相对于这两家团体总计约742万日元（约合人民币42万元）的会费收入，支出高达约3384万日元，这相当于政治团体负担了约2642万日元的差额。此举被指触犯了禁止向选民提供利益的《公职选举法》。

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　　而松岛绿法务相被曝自2012年开始到2014年，共制作21980个扇子分发给自己选区内的盂兰盆舞会等活动，这些扇子上印有个人宣传信息。日本在野党民主党的议员本月17日以违反《公职选举法》为由，向东京地方检察院提交了检举信，要求追究松岛绿刑事责任。 内容来自进入日本

　　据报道，小渊优子和松岛绿均于20日召开记者会，，就自身问题进行了道歉。 copyright 进入日本

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　　日本经济产业相小渊优子召开记者会道歉（网页截图）

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后文安倍懵了!美国刚又挖坑,这次日本恐要付出惨痛代价导读：美国热衷于以同盟国或者盟友关系的名义将自身的军事触角延伸到全世界，当碰到硬茬的时候则以各种理由将盟友挺在前面，这种见利就上见祸就让的作法实在不敢恭维。9月17日环球网援引日本共同社报道称，美国正在研究若在南海和东海与中国发生军事冲突，为了避免中国开发的“航母杀手”反舰弹道导弹“东风21D”击沉航母。。。
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