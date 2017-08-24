当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日本2名女大臣一日之内相继辞职 安倍内阁大受打击(图)

日本2名女大臣一日之内相继辞职 安倍内阁大受打击(图)

时间: 2017-08-24 02:32 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球时报驻日本、越南特约记者 蓝雅歌 雒亦】正在日本访问的越南总理阮春福6日与日本首相安倍晋三举行会谈。在安倍与阮春福的会谈中，双方就加强日越战略合作伙伴关系达成一致。关于南海问题，日越领导人表示，对南海局势“严重关切”。 日本时事通讯社6日称，阮春福夫妇当天上午拜会了明仁天皇夫妇，傍晚，与安倍。。。

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日本法务相松岛绿进入首相官邸（网页截图）

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国际在线专稿：据日本时事通讯社10月20日报道，日本经济产业相小渊优子因政治资金问题20日上午向首相安倍晋三提交辞呈，法务相松岛绿因在选区内分发印有个人宣传语的扇子引发问题，也于同日下午向安倍首相提交辞呈。安倍首相均予受理，他称将在20日之内选择两名大臣的继任者，希望迅速收拾事态。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍首相在受理辞呈后，对记者说：“任命责任在于作为首相的我，我向国民表示深深的歉意。”关于2名大臣的继任者，安倍称将挑选“取得国民信赖、熟悉各自领域的人员”。而日本《朝日新闻》等主流媒体则分析称，提倡“女性活跃”的安倍政权一日之内有2名女性阁僚辞职，将对安倍政权构成较大打击。 内容来自进入日本

安倍第二次内阁上台至今，还未有过阁僚辞职的事件发生。今年9月初，安倍改组内阁，将女性阁僚的人数增加至5人，但仅仅过去一个月，小渊优子大臣和松岛绿大臣就因“政治和金钱”的问题被迫引咎辞职。 内容来自进入日本

据报道，位于小渊家乡群马县的政治团体“小渊优子后援会”和“自民党群马县故乡振兴支部”于2010年和2011年在东京明治座面向支持者举办观剧会。而政治资金收支报告显示，相对于这两家团体总计约742万日元（约合人民币42万元）的会费收入，支出高达约3384万日元，这相当于政治团体负担了约2642万日元的差额。此举被指触犯了禁止向选民提供利益的《公职选举法》。

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而松岛绿法务相被曝自2012年开始到2014年，共制作21980个扇子分发给自己选区内的盂兰盆舞会等活动，这些扇子上印有个人宣传信息。日本在野党民主党的议员本月17日以违反《公职选举法》为由，向东京地方检察院提交了检举信，要求追究松岛绿刑事责任。 内容来自进入日本

据报道，小渊优子和松岛绿均于20日召开记者会，，就自身问题进行了道歉。 copyright 进入日本

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日本经济产业相小渊优子召开记者会道歉（网页截图）

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