当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 这三位日本首相最受中国厌恶：安倍晋三位列NO.3

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这三位日本首相最受中国厌恶：安倍晋三位列NO.3

时间:2017-08-20 02:08来源:进入日本网整理 作者:进入日本

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前文阁僚首次“零参拜” 安倍晋三打的什么算盘介绍：８月１５日，日本安倍晋三内阁罕见地没有一名大臣参拜靖国神社。媒体分析，此举意在避免刺激中韩。 同一天，安倍就日韩２０１５年底为解决“慰安妇”问题达成的协议再次表态，称绝不可能重谈。 一天内释放克制、强硬两种信号，安倍的表态令人生疑。分析认为，安倍欲借外交提高支持率，化解眼前危机，其“转圜”鲜有实质。。。

　　

中国人民的老朋友”这一称号是中国给予外国人最高程度的赞誉，用于褒称长期对华友好的重要外国人士。据统计，从国籍来看，日本人最多。在日本首相中曾根康弘之后，大部分首相都被选作“老朋友”，唯独三人例外。

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小泉纯一郎 进入日本网（www.wokou.net.cn）

据《产经新闻》记者矢板明夫撰文称，第一个人是小泉纯一郎。他从2001年4月就任前就明确表示要参拜靖国神社。因为中国的强烈反对，小泉避开8月15日，于01年8月13日提前参拜。第二年之后小泉也执意参拜了靖国神社。不过，小泉在卸任之后没有再参拜，虽然在任时期可能有些“一意孤行”，但确实是战后第一位没有向“中国压力”屈服的首相。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

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野田佳彦 本文来自进入日本网

第二个是民主党政权时代的野田佳彦。激怒中国的是2012年9月的钓鱼岛国有化事件。此时，虽然中国强烈反对，但没能阻止野田佳彦采取进一步行动。野田政府完全置中方一再严正交涉于不顾，甚至置中国元首的严厉警告与不顾，一意孤行，单方面强行决定“国有化”钓鱼岛。事到如今，野田还被中国视作“最恶之人”。 本文来自进入日本网

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安倍晋三 进入日本，www.wokou.net.cn

中国最厌恶的第三人是现任首相安倍晋三。在2012年第二次安倍政权上台后，中国以“承认钓鱼岛存在领土争议”和“不参拜靖国神社”两项要求作为召开中日首脑会谈的条件，但是安倍从小泉外交和第一次政权失败中“汲取经验”，主张“无条件召开”，无视中国的呼吁。就算中国“放低身段”，安倍依然“不答应”。不过，2014年11月在北京召开亚洲太平洋经济合作会议时，中日实现了时隔三年的首脑会谈。 copyright 进入日本

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菅义伟 日本最新动态-www.wokou.net.cn

文章称，在中日外交上，中国向来在历史问题和台湾问题上处于攻势，，但是最近5月份，日本官房长官菅义伟向世界卫生组织表示，“希望台湾参加世界卫生大会”，这在以往难以想象。

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文章还表示，在靖国神社问题上“寸步不让”的小泉外交防止了日本“丢分”，但是如今安倍外交呈“抢攻”态势。（编译/海外网巩浩）

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后文越南总理与日本首相会谈称“严重关切”南海局势导读：【环球时报驻日本、越南特约记者 蓝雅歌 雒亦】正在日本访问的越南总理阮春福6日与日本首相安倍晋三举行会谈。在安倍与阮春福的会谈中，双方就加强日越战略合作伙伴关系达成一致。关于南海问题，日越领导人表示，对南海局势“严重关切”。 日本时事通讯社6日称，阮春福夫妇当天上午拜会了明仁天皇夫妇，傍晚，与安倍。。。
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