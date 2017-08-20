当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 越南总理与日本首相会谈称“严重关切”南海局势

越南总理与日本首相会谈称“严重关切”南海局势

时间: 2017-08-20 03:29 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：“中国人民的老朋友”这一称号是中国给予外国人最高程度的赞誉，用于褒称长期对华友好的重要外国人士。据统计，从国籍来看，日本人最多。在日本首相中曾根康弘之后，大部分首相都被选作“老朋友”，唯独三人例外。 小泉纯一郎 据《产经新闻》记者矢板明夫撰文称，第一个人是小泉纯一郎。他从2001年4月就任前就明确。。。

【环球时报驻日本、越南特约记者 蓝雅歌 雒亦】正在日本访问的越南总理阮春福6日与日本首相安倍晋三举行会谈。在安倍与阮春福的会谈中，双方就加强日越战略合作伙伴关系达成一致。关于南海问题，日越领导人表示，对南海局势“严重关切”。 本文来自进入日本网

日本时事通讯社6日称，阮春福夫妇当天上午拜会了明仁天皇夫妇，傍晚，与安倍举行首脑会谈。日本共同社称，两人在会谈后发表联合声明，就美国已经退出的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)表示“一致同意合作促其迅速生效”;对中国活动日益活跃的南海，，表示“严重关切事态发展”。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

越南媒体在报道时未特别提南海，也没点名中国，只是在全文播报联合声明和会见通稿中才提到南海。越南国家电视台称，两国当天发表的联合声明称，两国领导人对近期南海地区的复杂局势深表关切，双方领导人敦促有关各方不采取军事化、改变现状、扩大争议、制造紧张的单方面行动。此外报道提到，阮春福与安倍举行会谈时说，希望早日制定“南海行为准则”，充分尊重外交与法理进程，通过和平方式解决争议。 内容来自进入日本

此外，《环球时报》记者从日本外务省获悉，安倍6日还参加了对越南提供无偿资金帮助及日元贷款的文件签署仪式。根据协议，日本将向越南提供总额高达1003亿日元(约合人民币62亿元)的日元贷款，及超过29亿日元的无偿资金。384亿日元贷款用于强化越南的海上安保能力，其余用于越南的基础设施建设。无偿资金则主要用于帮助越南培养人才等。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

中国社科院日本所学者卢昊6日接受《环球时报》记者采访时表示，日本重视与越南的“攻守同盟”，作为南海域外势力积极推动南海问题“国际化”，构筑所谓“海洋法治秩序”，其目的之一显然在于制衡中国。而奉行大国平衡外交，且在南海与中国有主权争议的越南，可能也有借与日本加强关系，在南海问题上“战略协作”平衡中国影响力的考虑。不过，在美国地区战略处于调整期，且中国的地缘经济政治影响力不断扩大的情况下，无论是日本还是越南都不打算迅速激化与中国的矛盾，而是期望保持“策略弹性”，包括与中国进行合作。日越双方有共同利益，但其“战略合作”究竟推进到何种程度，受制于地区其他大国关系的走向。 进入日本，www.wokou.net.cn

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