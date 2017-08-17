当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 日媒：无阁僚拜鬼反映出安倍在内阁中无“友人”现状

日媒：无阁僚拜鬼反映出安倍在内阁中无“友人”现状

时间: 2017-08-17 10:22 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

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【环球网报道 记者 王欢】2012年12月第二届安倍政府上台以来，安倍阁僚连续4年在日本战败纪念日(日称“终战纪念日”)当天参拜靖国神社，但2017年缺首次无阁僚参拜。日本政府相关人士称，与首相安倍晋三关系密切的前防相稻田朋美等“友人”退出内阁是一大原因。日本共同社认为，这也反映出日本政府的意向，即避免刺激为应对朝鲜半岛局势必须联手的中韩两国。往年一直前往的总务相野田圣子本次也未参拜，有观点认为可能是出于参加2018年自民党总裁选举的考虑。 进入日本网（www.wokou.net.cn）

安倍阁僚“拜鬼”出现变化

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共同社16日报道称，，15日上午，日本自民党总裁特别助理柴山昌彦代替安倍前往位于东京九段北的靖国神社进行参拜。安倍连续5年未现身，该做法已成惯例，意在避免外交问题化，同时也顾及到保守派。柴山还不忘向媒体传达安倍的话“未能前往参拜十分抱歉”。 本文来自进入日本网

同样作为惯例的阁僚参拜也发生了很大变化。往年会有2至3人前往，2017年却无人现身。此前前往参拜的主要为稻田、前总务相新藤义孝、前国家公安委员长古屋圭司等思想信条与安倍有共鸣的议员。对于中韩两国以合祀甲级战犯为由进行的批评，前总务相高市早苗等反驳称“不应该成为外交问题”。 copyright 进入日本

在本月3日的内阁改组中被起用的许多阁僚于15日内阁会议后的记者会上一致表示“没有参拜计划”。日本政府相关人士指出：“反映出‘友人’已经离开内阁的现状。”

慎重对待“拜鬼”问题

共同社分析认为，朝鲜半岛目前空前紧张的局势也产生了一定作用。此前，联合国安理会通过了全面禁止朝鲜出口煤炭为主的新制裁决议。日本政府消息人士认为“正是加大施压打破僵局的好时机”。毫无疑问，日本政府内有意见希望避免使美日韩三国合作及国际协调产生裂痕。

其他政府相关人士透露见解称：“内阁改组后都是对参拜持慎重态度的议员。这是考虑到应对朝鲜问题的组阁。”

另一方面，野田往年8月15日都会前往靖国神社。她在担任邮政相等时也持续参拜，但今年则选择慎重做法，称“在政府不稳定的情况下，收到首相(的入阁)邀请，必须自觉”。

野田站在与安倍保持距离的立场，已表示有意参加日本自民党总裁选举。如果进行参拜，她作为首相候选人不知在国内外会被如何评价。日本自民党资深人士推测称：“除了有‘不能给政府添麻烦’的想法外，可能也考虑了对总裁选举的影响。”

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