当前位置：进入日本-> 政治-> 人物言行-> 人民日报批安倍曲线拜鬼：大是大非前没侥幸空间

人民日报批安倍曲线拜鬼：大是大非前没侥幸空间

时间: 2017-08-17 11:02 来源: 进入日本网整理 作者: 进入日本

前文介绍：【环球网报道 记者 王欢】2012年12月第二届安倍政府上台以来，安倍阁僚连续4年在日本战败纪念日(日称终战纪念日)当天参拜靖国神社，但2017年缺首次无阁僚参拜。日本政府相关人士称，与首相安倍晋三关系密切的前防相稻田朋美等友人退出内阁是一大原因。日本共同社认为，这也反映出日本政府的意向，即避免刺。。。

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资料图：安倍

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1945年8月15日，日本宣布无条件投降，世界反法西斯战争取得最终胜利。如何面对8月15日，对于日本而言早已成为能否正确对待历史的试金石。但是，72年后的这一天，日本首相安倍晋三又一次通过代理人向供奉甲级战犯的靖国神社献上祭祀费，这是安倍连续5年在战败纪念日曲线拜鬼，为军国主义招魂。同样值得关注的是，安倍当天在全国战殁者追悼仪式上连续第五次没有提及对亚洲各国的加害责任。

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拜鬼者心中有鬼！靖国神社供奉着对日本侵略战争负责的二战甲级战犯，无论以任何形式拜鬼，都是对战后国际秩序和国际正义的挑衅，都是对和平的亵渎。全世界爱好和平的人们对此坚决反对。

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今年是“卢沟桥事变”和南京大屠杀发生80周年。80年前，日本蓄意制造“卢沟桥事变”，发动了全面侵华战争，给中国人民带来了前所未有的巨大灾难。同年12月，侵华日军野蛮侵入南京，制造了惨绝人寰的南京大屠杀，30万中国人民惨遭杀戮。日本军国主义犯下的滔天罪行无法掩盖，历史真相不容歪曲。 copyright 进入日本

歪曲和掩盖历史的伎俩，在历史铁证面前，永远是苍白无力的。虽然日本政府极力否认和掩盖历史，但事实真相一次次给予有力回击。8月14日，反映日军“慰安妇”幸存者生存现状的纪录电影《二十二》在中国公映，彰显13亿中国人民以史为鉴的态度；不久前，反映日军强征劳工的电影《军舰岛》在韩国上映，让更多人了解到发生在这座“地狱岛”上的罪恶。8月13日，日本放送协会电视台播出特别节目《731部队的真相》，发掘731部队超过20个小时的认罪录音，真实还原了这支部队在侵华战争中犯下的滔天罪行。

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虽然日本政府不敢、不愿正视那段历史，一些右翼政客甚至竭力掩盖、美化侵略战争，但不少日本有识之士还是坚定地致力于给年轻一代“补课”，讲述日本曾经给亚洲邻国造成的深重灾难。年近九旬的山边悠喜子每天埋首在堆满书籍的狭小房间内，专心整理研究731部队等日军侵略罪证；耄耋之年的西川重则经常奔赴日本各地演讲，介绍侵华日军的罪行，呼吁日本国会议员及高官了解日军侵略历史……与这些有识之士相比，右翼政客虽然聒噪得厉害，但形象却十分渺小。 copyright 进入日本

开历史倒车者，必将走入歧途。值得警惕的是，自安倍2012年底再次担任首相以来，日本政府持续实施扩张性防卫政策，修改武器出口三原则、强行通过新安保法、解禁集体自卫权……明明是其自己企图搞军事扩张、修改和平宪法，却还不忘寻找借口，刻意炒作他国威胁。世人的眼睛是雪亮的！“日本现在跟二战之前非常相似”“安倍将要把日本带向”……不少日本历史学者如是质问，，他们对国家的未来充满忧虑。

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卸下历史包袱，才能健步走向未来。没有任何一个有良知的人能够对罔顾侵略历史的举动给予容忍，日方在这个大是大非问题上没有任何可能侥幸的空间。只有切实正视和深刻反省侵略历史，同军国主义彻底划清界限，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会，日本才能够真正“正常”起来。 日本最新动态-www.wokou.net.cn

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